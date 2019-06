Manolas-Napoli, la Roma apre sulla contropartita: ecco chi è

Esterno d’attacco, trequartista e anche difensore, dopo aver rotto il ghiaccio con uno dei migliori esterni difensivi dell’ultimo campionato, l’ex Empoli Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli sembra avere le idee chiare sul mercato e se davvero il duo Giuntoli-De Laurentiis riuscisse a piazzare i colpi Lozano, James Rodriguez e Manolas addirittura prima della fine di giugno si potrebbe davvero parlare di guanto di sfida lanciato ufficialmente alla nuova Inter di Conte, ma soprattutto alla Juventus del grande ex Maurizio Sarri. Detto che la trattativa con il Real Madrid per il prestito del colombiano, pupillo di Ancelotti che lo ha allenato proprio in Spagna, è a buon punto, sul fronte mercato interno procede anche l’affare che può portare Kostas Manolas a diventare l’erede di Raul Albiol, vicino al ritorno in Spagna con la maglia del Villarreal.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Roma è pronta a concedere significative aperture sulla proposta del Napoli di abbassare la parte cash di 36 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria presente sul contratto del difensore greco, in giallorosso dal, attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. I giocatori in ballo sono due, Amadou Diawara e Dries Mertens, giocatori dalle quotazioni differenti oltre che dai ruoli diversi.

Su Diawara è comunque forte anche il pressing del Milan, i cui dirigenti hanno incontrato gli agenti dell’ex bolognese nella giornata di martedì. Il Napoli può tra l’altro contare anche sulla volontà dello stesso Manolas di cambiare aria e di formare una coppia di livello mondiale con Kalidou Koulibaly, quest’ultimo peraltro tornato nel mirino del Manchester City. L’affare potrebbe comunque sbloccarsi a breve perché la Roma ha la necessità di fare cassa attraverso una cessione importante prima della fine di giugno.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 14:37