Manolas preoccupa Gattuso: potrebbe non esserci in Champions

Niente Inter, con ogni probabilità niente Lazio all’ultima giornata e Barcellona in dubbio. L’avvicinamento del Napoli verso i tre impegni ravvicinati non inizia nel migliore dei modi: Kostas Manolas rischia infatti di perderseli tutti per infortunio.

Il club partenopeo, che in un primo momento aveva parlato di “trauma contusivo al costato”, ha infatti comunicato un aggiornamento sulle condizioni del centrale greco, costretto al cambio a mezz’ora dal termine della gara vinta sabato sera contro il Sassuolo.

“Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente” si legge nella nota.

Nessuna indicazione, dunque, sui tempi di recupero che Manolas dovrà rispettare prima di poter tornare in campo. Come detto, intanto, la sua presenza contro l’Inter è chiaramente esclusa. Contro i nerazzurri mancherà anche Dries Mertens, squalificato.

La speranza del Napoli è quella di recuperare Manolas per l’ottavo di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma sabato 8 agosto al Camp Nou. Altrimenti la scelta di Gattuso sarà scontata: Maksimovic assieme a Koulibaly per provare a fermare Messi e compagni.

OMNISPORT | 27-07-2020 15:24