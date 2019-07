Manolas saluta la Roma: "Ho dato tutto"

Manolas è, ufficialmente, un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore greco, classe 1991, ha voluto salutare i tifosi della Roma con un messaggio via social network. Manolas ha indossato la casacca giallorossa per cinque stagioni.

"Voglio ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra. Ciao e grazie Roma!!", le sue parole via Instagram.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 07:56