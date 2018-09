Manolas stuzzica la Lazio

Kostas Manolas punta la Lazio e parla chiaro: "La Roma è più forte. Sabto dobbiamo scendere in campo per batterli e sono sicuro che chiunque giocherà sabato darà il massimo per vincere".

Queste le parole del difensore greco, che ha parlato all'interno del match program giallorosso: "Il 4-0 sul Frosinone deve darci la forza e la fiducia necessari per ripartire. La Roma ha più qualità rispetto a quanto mostrato fin qui. Dovremo affrontare il derby con cattiveria e dare tutto. Sappiamo quanto questa partita sia importante per i tifosi".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 22:15