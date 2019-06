Manolas, una big tira l'altra

Una big tira l’altra per Kostas Manolas, il grintoso difensore greco che ormai dal 2014 indossa la casacca della Roma e che in estate potrebbe lasciare la Capitale per vivere un’altra esperienza. La sua frase 'Non so se rimarrò qui' non è passata inascoltata.

Anche il Milan si è fatto avanti con i giallorossi per l’ex Aek Atene e Olympiacos: obiettivo dei rossoneri è che venga tolta la clausola rescissoria, fissata a 36 milioni, per ragionare sulla base di 30 milioni.

Pure la Juventus e il Napoli, però, lo apprezzano tantissimo e potrebbero fare lo sforzo economico necessario per accaparrarselo. I bianconeri, che negli ultimi anni hanno preso con sé molti ex giallorossi (Pjanic, Szczesny e Benatia per fare qualche nome, senza dimenticare Zebina e il ‘puma’ Emerson andando ancora più in là nel tempo), conoscono perfettamente le qualità del grintoso ellenico. E i partenopei pure.

Chi vorrà Kostas Manolas dovrà fare i conti con Mino Raiola. Il potente procuratore, infatti, da gennaio ha anche lui nella sua scuderia e farà in modo di trovare la soluzione migliore per il suo futuro.

Qualche giorno fa il diretto interessato è restato vago sulla possibilità di passare alla Juventus nel corso dell'estate. "Non so se sarò compagno di squadra di Chiellini – ha raccontato -. Lo ringrazio per le sue belle parole, stiamo parlando di uno dei migliori al mondo".

Obiettivo anche di Arsenal e Manchester United, il difensore greco potrebbe però spiazzare tutti lasciando la Roma e la serie A per mettersi alla prova nella Premier League.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 13:20