Mantova-Avellino 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Riflettori su Mantova–Avellino, 35a giornata della Serie B 2025-26: si gioca sabato 18 aprile 2026 alle 15:00 al Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. È una sfida da metà classifica, con punti pesanti tra serenità salvezza e ultimo treno playoff: i virgiliani sono 11° a 40 punti (11 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte; 39 gol fatti, 48 subiti), i lupi 13° anch’essi a 40 (10 vittorie, 10 pareggi, 14 ko; 38 segnati, 54 incassati). In casa il Mantova ha 8 successi (8-3-6), mentre l’Avellino fuori ha raccolto 3 vittorie (3-5-9).
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro del match
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Mantova e Avellino
Le ultime partite giocate
Mantova in spinta con tre successi nelle ultime quattro e solidità ritrovata; l’Avellino alterna due squilli recenti a casa propria a passi falsi in trasferta. L’inerzia pende sui padroni di casa, ma il match promette equilibrio e dettagli decisivi.
|Mantova
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Nelle ultime 5 partite il Mantova ha totalizzato 10 punti, l’Avellino 7. Questo il dettaglio:
- Mantova
Empoli-Mantova 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Modena-Mantova 2-1; Mantova-Virtus Entella 1-0; Spezia-Mantova 0-2
- Avellino
Virtus Entella-Avellino 1-2; Avellino-Südtirol 3-2; Sampdoria-Avellino 2-1; Palermo-Avellino 2-0; Avellino-Catanzaro 1-1
L’arbitro del match
La gara sarà diretta da Andrea Calzavara; al VAR Giua e AVAR Monaldi. Nella stagione in corso l’arbitro veneto ha diretto 14 gare di Serie B, fischiando 3 rigori, 64 cartellini gialli e 2 rossi: media di 4,7 cartellini a partita e circa 6,2 falli per ammonizione. Un profilo che lascia correre ma sanziona con coerenza nelle fasi calde.
- Arbitro: Calzavara
- Assistenti: Capaldo – Pascarella
- IV: Galiffi
- VAR: Giua
- AVAR: Monaldi
Informazioni interessanti
È una sfida che la storia recente dipinge a tinte biancorosse: contro l’Avellino, il Mantova non ha mai perso in Serie B, mentre i lupi non hanno ancora trovato il colpo grosso con i virgiliani nel campionato cadetto. La forma attuale esalta i padroni di casa, capaci di blindare l’area e vincere senza subire gol, mentre l’Avellino lontano da casa fatica a trovare continuità e reti pesanti. Occhio però agli episodi: i campani hanno sofferto sui rigori concessi, al contrario dei lombardi, molto disciplinati nell’area di competenza. In chiave individuale, fari su Davide Bragantini, vicino ai migliori numeri personali, e su un estro come Roberto Insigne, che può accendersi tra le linee. Numeri e tendenze indicano un copione tattico chiaro: Mantova propositivo e con più possesso, Avellino pronto a ripartire e a sfruttare le palle inattive.
- Precedenti favorevoli: il Mantova è imbattuto contro l’Avellino in Serie B (7 gare: 3 vittorie, 4 pareggi).
- Tabù da sfatare: l’Avellino non ha mai battuto il Mantova nel torneo cadetto (4 pari, 3 ko).
- Forma virgiliana: il Mantova ha perso una sola volta nelle ultime sei e ha vinto le due più recenti con porta inviolata.
- Trasferte complicate: i lupi hanno vinto una sola delle ultime nove gare esterne e arrivano da due ko di fila lontano da casa.
- Episodi dal dischetto: l’Avellino è tra le squadre che subiscono più rigori, il Mantova tra quelle che ne concedono meno.
- Uomo del momento: Davide Bragantini ha toccato quota 6 reti stagionali, vicino al suo record personale in B.
- Guizzo di qualità: Roberto Insigne arriva da una gara con partecipazione al gol e cerca continuità decisiva.
Le statistiche stagionali di Mantova e Avellino
Più palla al Mantova (possesso 57,6%) e maggiore produzione al tiro (162 conclusioni nello specchio) contro un’Avellino più verticale (49,9% di possesso) e incisivo nella conversione (15,97%). In difesa subiscono entrambe, ma i lupi hanno incassato di più (54 vs 48) e raccolto più rossi. Disciplina: gialli simili, ma il Mantova è più “pulito” sui rossi.
Focus sui protagonisti: nei virgiliani comandano i gol di Leonardo Mancuso (7) e Francesco Ruocco (7), con Tommaso Marras e Davide Bragantini a quota 6; rifinitura a Simone Trimboli (5 assist). Capitolo fair play: più rossi per Rachid Kouda (2), gialli da record per Trimboli e Nicolò Radaelli (10). Tra i pali, 4 clean sheet a testa per Francesco Bardi e Marco Festa. Nell’Avellino il faro è Tommaso Biasci (12 gol), assist in dote a Dimitrios Sounas (4) e Martin Palumbo (3). Più “caldo” in disciplina Armando Izzo (2 rossi), mentre i gialli più alti sono per Lorenco Simic e Luca Palmiero (8). Clean sheet: Giovanni Daffara 3, Antony Iannarilli 2.
|Mantova
|Avellino
|Partite giocate
|34
|34
|Vittorie
|11
|10
|Pareggi
|7
|10
|Sconfitte
|16
|14
|Gol fatti
|39
|38
|Gol subiti
|48
|54
|Media gol subiti a partita
|1,41
|1,59
|Possesso palla (%)
|57,6
|49,9
|Tiri nello specchio
|162
|111
|Precisione al tiro (%)
|47,65
|46,64
|Cartellini gialli
|81
|80
|Cartellini rossi
|2
|7
|Capocannoniere
|Leonardo Mancuso/Francesco Ruocco 7
|Tommaso Biasci 12
|Top assist
|Simone Trimboli 5
|Dimitrios Sounas 4
|Portieri: clean sheet
|Bardi 4; Festa 4
|Daffara 3; Iannarilli 2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Mantova-Avellino?
-
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 (35a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Mantova-Avellino?
-
Al Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Avellino?
-
Andrea Calzavara; assistenti Capaldo e Pascarella, IV Galiffi, VAR Giua, AVAR Monaldi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.