Mantova-Bari 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Bari è uno scontro salvezza della 23a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00. I virgiliani sono al 18° posto con 20 punti in 22 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 22 gol fatti, 36 subiti), i galletti al 19° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 18 segnati, 34 incassati). In palio ossigeno puro per la corsa alla salvezza.
Le ultime partite giocate
Mantova in ripresa con solidità crescente e un colpo esterno pesante; Bari altalenante, capace di vincere a Cesena ma con qualche scivolone interno. Trend recente che racconta un equilibrio fragile, con i padroni di casa più propositivi e gli ospiti in cerca di continuità fuori casa.
Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 6 punti, il Bari 4. Dettaglio risultati:
- Mantova
Carrarese–Mantova 0-0; Mantova–Palermo 1-1; Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2
- Bari
Bari–Avellino 1-1; Carrarese–Bari 1-0; Bari–Juve Stabia 0-1; Cesena–Bari 1-2; Bari–Palermo 0-3
Arbitro
La sfida sarà diretta da Federico Dionisi (L’Aquila). Assistenti: Garzelli e Catallo; IV ufficiale Mucera. Al VAR Cosso, AVAR Ghersini. Nella Serie B 2025/26 Dionisi ha arbitrato 8 gare: 2 rigori concessi, 32 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 3 rossi diretti, per una media di 4,5 cartellini a partita.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: GARZELLI – CATALLO
- IV: MUCERA
- VAR: COSSO
- AVAR: GHERSINI
Informazioni interessanti
Storia, numeri e forma recente accendono Mantova–Bari. I pugliesi arrivano da una tradizione favorevole negli incroci: cinque successi di fila senza subire gol contro i virgiliani, un dominio testimoniato da un parziale complessivo di 7-0. Il presente, però, racconta anche di un Mantova più tonico: quattro risultati utili nelle ultime cinque, con un gioco verticale che produce molte conclusioni nello specchio. Il Bari, reduce da un colpo esterno a Cesena, insegue il bis lontano da casa per ritrovare spinta in classifica. Occhio ai protagonisti: Francesco Ruocco è l’uomo in più dei lombardi, tra gol e giocate; dall’altra parte Gabriele Moncini guida l’attacco biancorosso. Interessante il confronto tra stile e numeri: Mantova più palleggio e pressione (PPDA migliore), Bari più diretto e fisico ma con minor precisione al tiro. Nel trend stagionale incidono gli Expected Goals: entrambe hanno segnato meno di quanto creato, segnale che l’efficacia sotto porta potrebbe essere la chiave della partita. Al Martelli – Pata Stadium, con punti pesantissimi in palio e cornice calda, ogni dettaglio potrà spostare l’inerzia.
- Bari padrone dei precedenti recenti: 5 vittorie consecutive contro il Mantova, parziale 7-0 complessivo.
- Clean sheet d’élite: i galletti contano 12 gare senza subire gol contro il Mantova, 5 nelle ultime 5 sfide.
- Cambio di passo Mantova: dopo 4 ko di fila, 4 risultati utili nelle ultime 5 (1V, 3N).
- Missione bis esterno per il Bari: può centrare due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal 2023.
- Tiri nello specchio: Mantova a quota 113 (tra le migliori), Bari a 59 (ultima del torneo); entrambe sotto rendimento xG.
- Uomini chiave: Ruocco ha partecipato a 8 reti (7 gol+1 assist); Moncini è top scorer del Bari con 6 gol e match-winner all’andata.
Le statistiche stagionali di Mantova e Bari
Possesso e volume di tiro pendono verso il Mantova (58,9% di possesso; 229 tiri, 113 nello specchio), mentre il Bari resta più diretto (48,9% di possesso; 163 tiri, 59 in porta). I virgiliani hanno segnato 22 gol e incassato 36; i pugliesi 18 fatti e 34 subiti. Pressione più efficace per il Mantova (PPDA 10,6 vs 12,7), cartellini vicini: 50 gialli e 1 rosso per il Mantova, 43 gialli e 2 rossi per il Bari.
A livello individuale: nel Mantova guida i marcatori Francesco Ruocco (7), poi Tommaso Marras e Leonardo Mancuso (4). Miglior assistman virgiliano Simone Trimboli (3). Più sanzionato: Rachid Kouda con 2 rossi; gialli in vetta Simone Trimboli e Cristiano Bani (7). Tra i pali 4 clean sheet per Marco Festa. Nel Bari top scorer Gabriele Moncini (6), seguono Christian Gytkjær (3) e altri a quota 1; assist al comando Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann (3). Più ammonito Kevin Piscopo (5), rossi per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). 4 clean sheet per Michele Cerofolini.
|Mantova
|Bari
|Partite giocate
|22
|22
|Numero di partite vinte
|5
|4
|Numero di partite perse
|12
|10
|Numero di partite pareggiate
|5
|8
|Gol totali segnati
|22
|18
|Gol totali subiti
|36
|34
|Media gol subiti per partita
|1,64
|1,55
|Percentuale possesso palla
|58,9
|48,9
|Tiri nello specchio della porta
|113
|59
|Percentuale di tiri in porta
|49,3
|36,2
|Numero totale di cartellini gialli
|50
|43
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
|Capocannoniere
|Francesco Ruocco 7
|Gabriele Moncini 6
|Top assistman
|Simone Trimboli 3
|Mehdi Dorval/Lorenzo Dickmann 3
|Clean sheet portieri
|Marco Festa 4
|Michele Cerofolini 4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
