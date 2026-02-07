Mantova-Bari 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Mantova-Bari

Mantova–Bari è uno scontro salvezza della 23a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00. I virgiliani sono al 18° posto con 20 punti in 22 gare (5 vittorie, 5 pareggi, 12 sconfitte; 22 gol fatti, 36 subiti), i galletti al 19° con 20 punti (4 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 18 segnati, 34 incassati). In palio ossigeno puro per la corsa alla salvezza.

Le ultime partite giocate

Mantova in ripresa con solidità crescente e un colpo esterno pesante; Bari altalenante, capace di vincere a Cesena ma con qualche scivolone interno. Trend recente che racconta un equilibrio fragile, con i padroni di casa più propositivi e gli ospiti in cerca di continuità fuori casa.

Mantova x x ok ko x Bari x ko ko ok ko

Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 6 punti, il Bari 4. Dettaglio risultati:

Mantova

Carrarese–Mantova 0-0; Mantova–Palermo 1-1; Calcio Padova–Mantova 1-2; Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2

Bari

Bari–Avellino 1-1; Carrarese–Bari 1-0; Bari–Juve Stabia 0-1; Cesena–Bari 1-2; Bari–Palermo 0-3

Arbitro

La sfida sarà diretta da Federico Dionisi (L’Aquila). Assistenti: Garzelli e Catallo; IV ufficiale Mucera. Al VAR Cosso, AVAR Ghersini. Nella Serie B 2025/26 Dionisi ha arbitrato 8 gare: 2 rigori concessi, 32 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 3 rossi diretti, per una media di 4,5 cartellini a partita.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: GARZELLI – CATALLO

– IV: MUCERA

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

Informazioni interessanti

Storia, numeri e forma recente accendono Mantova–Bari. I pugliesi arrivano da una tradizione favorevole negli incroci: cinque successi di fila senza subire gol contro i virgiliani, un dominio testimoniato da un parziale complessivo di 7-0. Il presente, però, racconta anche di un Mantova più tonico: quattro risultati utili nelle ultime cinque, con un gioco verticale che produce molte conclusioni nello specchio. Il Bari, reduce da un colpo esterno a Cesena, insegue il bis lontano da casa per ritrovare spinta in classifica. Occhio ai protagonisti: Francesco Ruocco è l’uomo in più dei lombardi, tra gol e giocate; dall’altra parte Gabriele Moncini guida l’attacco biancorosso. Interessante il confronto tra stile e numeri: Mantova più palleggio e pressione (PPDA migliore), Bari più diretto e fisico ma con minor precisione al tiro. Nel trend stagionale incidono gli Expected Goals: entrambe hanno segnato meno di quanto creato, segnale che l’efficacia sotto porta potrebbe essere la chiave della partita. Al Martelli – Pata Stadium, con punti pesantissimi in palio e cornice calda, ogni dettaglio potrà spostare l’inerzia.

Bari padrone dei precedenti recenti: 5 vittorie consecutive contro il Mantova , parziale 7-0 complessivo.

padrone dei precedenti recenti: 5 vittorie consecutive contro il , parziale 7-0 complessivo. Clean sheet d’élite: i galletti contano 12 gare senza subire gol contro il Mantova , 5 nelle ultime 5 sfide.

, 5 nelle ultime 5 sfide. Cambio di passo Mantova : dopo 4 ko di fila, 4 risultati utili nelle ultime 5 (1V, 3N).

: dopo 4 ko di fila, 4 risultati utili nelle ultime 5 (1V, 3N). Missione bis esterno per il Bari : può centrare due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal 2023.

: può centrare due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal 2023. Tiri nello specchio: Mantova a quota 113 (tra le migliori), Bari a 59 (ultima del torneo); entrambe sotto rendimento xG.

a quota 113 (tra le migliori), a 59 (ultima del torneo); entrambe sotto rendimento xG. Uomini chiave: Ruocco ha partecipato a 8 reti (7 gol+1 assist); Moncini è top scorer del Bari con 6 gol e match-winner all’andata.

Le statistiche stagionali di Mantova e Bari

Possesso e volume di tiro pendono verso il Mantova (58,9% di possesso; 229 tiri, 113 nello specchio), mentre il Bari resta più diretto (48,9% di possesso; 163 tiri, 59 in porta). I virgiliani hanno segnato 22 gol e incassato 36; i pugliesi 18 fatti e 34 subiti. Pressione più efficace per il Mantova (PPDA 10,6 vs 12,7), cartellini vicini: 50 gialli e 1 rosso per il Mantova, 43 gialli e 2 rossi per il Bari.

A livello individuale: nel Mantova guida i marcatori Francesco Ruocco (7), poi Tommaso Marras e Leonardo Mancuso (4). Miglior assistman virgiliano Simone Trimboli (3). Più sanzionato: Rachid Kouda con 2 rossi; gialli in vetta Simone Trimboli e Cristiano Bani (7). Tra i pali 4 clean sheet per Marco Festa. Nel Bari top scorer Gabriele Moncini (6), seguono Christian Gytkjær (3) e altri a quota 1; assist al comando Mehdi Dorval e Lorenzo Dickmann (3). Più ammonito Kevin Piscopo (5), rossi per Dimitrios Nikolaou e Andrea Meroni (1). 4 clean sheet per Michele Cerofolini.

Mantova Bari Partite giocate 22 22 Numero di partite vinte 5 4 Numero di partite perse 12 10 Numero di partite pareggiate 5 8 Gol totali segnati 22 18 Gol totali subiti 36 34 Media gol subiti per partita 1,64 1,55 Percentuale possesso palla 58,9 48,9 Tiri nello specchio della porta 113 59 Percentuale di tiri in porta 49,3 36,2 Numero totale di cartellini gialli 50 43 Numero totale di cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Francesco Ruocco 7 Gabriele Moncini 6 Top assistman Simone Trimboli 3 Mehdi Dorval/Lorenzo Dickmann 3 Clean sheet portieri Marco Festa 4 Michele Cerofolini 4

FAQ Quando si gioca Mantova-Bari? Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 (23a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Mantova-Bari? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Bari? L’arbitro è Federico Dionisi, con assistenti Garzelli e Catallo; IV Mucera; VAR Cosso; AVAR Ghersini.