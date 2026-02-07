Mantova-Bari, moviola: due gol annullati, falli, gialli, fischi, petardi, finale thrilling e polemiche

La prova dell’arbitro Federico Dionisi al Martelli in serie B analizzata al microscopio, il fischietto abruzzese non ha risparmiato i cartellini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

All’ottava stagione in Can Federico Dionisi – la scelta per Mantova-Bari – è stato il primo fischietto aquilano ad arbitrare nel campionato cadetto prima e in A poi (il 16 marzo 2019 ha debuttato in Serie A nella gara Sassuolo-Sampdoria). Nella scorsa stagione è stato chiamato in causa diverse volte senza sfigurare, quest’anno aveva diretto l’amichevole Napoli-Olympiacos, poi il primo gettone stagionale in A con Verona-Cagliari ma vediamo come se l’è cavata al Martelli il fischietto de L’Aquila.

I precedenti tra le due squadre

I precedenti tra Bari e Mantova erano 19 e il bilancio era favorevole ai galletti: 7 le vittorie pugliesi, 10 i pareggi e 2 le affermazioni lombarde.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Garzelli e Catallo con Mucera IV uomo, Cosso al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Odenthal, Ruocco, Cela, Longo, Trimboli, Mensah, Cerofoloni.

Mantova-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ segna il Bari da corner con Odenthal di testa, l’arbitro però annulla per un presunta carica sul portiere Bardi che resta a terra. Al 14′ in mischia Meroni segna il gol dell’ex portando in vantaggio il Mantova. Al 15′ bis di testa di Odenthal e stavolta la rete è buona. Singolare coincidenza: in gol due debuttanti e due difensori.

Al 31′ segna Mensah, che riceve da un lungo lancio e poi batte Cerofolini in uscita. Ma l’arbitro fischia un dubbio fallo dell’attaccante. Primo giallo al 32′, è per Odenthal per un fallo su Mensah. Al 33′ ammonito Ruocco per un fallo ai danni di Verreth.

Al 36′ ammonito Cella, che ferma Moncini lanciato a rete. Giallo anche per Longo, che chiedeva il rosso per il difensore mantovano. Al 46′ ammonito Trimboli per un fallo su De Pieri. Gara nervosa, fioccano i cartellini e arriva il giallo anche per capitan Mensah al 56′. Partita spezzettata e sempre fallosa, Dionisi ha sempre il fischietto in bocca. Al 71′ ammonito anche Cerofolini per perdita di tempo. All’82’ dopo un miracolo del portiere del Bari Cerofolini sul colpo di testa di Mancuso va a terra in area Trimboli ma per l’arbitro non c’è nulla. Esplode un petardo vicino la porta del Bari Tensione alle stelle e al 94′ arriva il gol partita di Mancuso (che non segnava dal 29 ottobre) che di testa fa esplodere il Martelli. Per il tecnico Modesto è la prima vittoria in casa e vale doppio visto lo scontro diretto per la salvezza. Dopo 7′ di recupero Mantova-Bari finisce 2-1.