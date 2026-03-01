Mantova-Carrarese 1 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Carrarese

Mantova–Carrarese accende la 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. È una sfida dal peso specifico notevole in chiave salvezza e rilancio playoff: i virgiliani sono 16° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi, 14 sconfitte; 26 gol fatti, 41 subiti), i toscani 11° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 31 reti segnate, 36 incassate). Il Mantova cerca continuità in casa, la Carrarese vuole invertire la rotta.

Le ultime partite giocate

Mantova in ripresa con due successi nelle ultime gare interne e 7 punti nelle più recenti cinque uscite; la Carrarese attraversa un passaggio complicato, con soli 1 punto in cinque partite e attacco in difficoltà. Momento che indirizza approcci e inerzia del match: ritmo, duelli e qualità sulle corsie saranno decisivi.

Mantova x ok ko ko ok Carrarese ko x ko ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 7 punti; la Carrarese ne ha fatti 1.

Mantova : Pescara-Mantova 2-2

: Pescara-Mantova 2-2 Mantova : Mantova-Bari 2-1

: Mantova-Bari 2-1 Mantova : Reggiana-Mantova 1-0

: Reggiana-Mantova 1-0 Mantova : Catanzaro-Mantova 2-0

: Catanzaro-Mantova 2-0 Mantova: Mantova-Sampdoria 2-1

Carrarese : Venezia-Carrarese 2-1

: Venezia-Carrarese 2-1 Carrarese : Carrarese–Südtirol 0-0

: Carrarese–Südtirol 0-0 Carrarese : Calcio Padova-Carrarese 1-0

: Calcio Padova-Carrarese 1-0 Carrarese : Modena-Carrarese 2-0

: Modena-Carrarese 2-0 Carrarese: Carrarese-Monza 0-1

L’arbitro di Mantova-Carrarese

Arbitra Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà Ghersini. Nel 2025/26 Turrini ha diretto 11 gare in Serie B, fischiando 6 rigori: 31 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi estratti (3,1 cartellini a partita; circa 7,4 falli per ammonizione). Un profilo che non esita nelle decisioni in area e mantiene un metro severo sui contrasti.

Arbitro : TURRINI

: TURRINI Assistenti : FONTANI – COLAIANNI

: FONTANI – COLAIANNI IV : CREZZINI

: CREZZINI VAR : GHERSINI

: GHERSINI AVAR: GARIGLIO

Informazioni interessanti sul match

Partita dal fascino storico e dal forte valore specifico. Il Mantova arriva con il vento in poppa dopo il 2-1 alla Sampdoria e vuole prolungare la striscia positiva al Martelli. La Carrarese, invece, è chiamata a una prova di maturità per uscire da una mini-crisi che ha frenato la corsa verso la zona playoff. I precedenti sorridono ai lombardi, imbattuti contro i marmiferi in B, ma la squadra di mister toscano sa palleggiare e costruire azioni manovrate: quando riesce a consolidare il possesso alto, crea pericoli con trame lunghe e tocchi rapidi in area. Occhio ai duelli sulle fasce e ai calci piazzati: i virgiliani hanno aumentato la pericolosità nei cross, mentre gli ospiti difendono con ordine ma possono soffrire se presi in velocità. Riflettori su Davide Bragantini, in crescita, e su Fabio Abiuso, trascinatore gialloblù a inizio 2026. Sarà una gara di dettagli: intensità senza palla, precisione nell’ultimo passaggio e lucidità nei momenti chiave.

Il Mantova non ha mai perso in Serie B contro la Carrarese : 3 vittorie e 2 pareggi. I lombardi cercano di allungare la serie positiva anche nel sesto incrocio.

non ha mai perso in Serie B contro la : 3 vittorie e 2 pareggi. I lombardi cercano di allungare la serie positiva anche nel sesto incrocio. Contro le toscane il Mantova ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide (5 ko, 8 pari): l’ultimo testa a testa con la Carrarese è finito 0-0.

ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide (5 ko, 8 pari): l’ultimo testa a testa con la è finito 0-0. Dopo il 2-1 alla Sampdoria , i virgiliani puntano al bis: tre successi interni di fila mancano da agosto-settembre 2024.

, i virgiliani puntano al bis: tre successi interni di fila mancano da agosto-settembre 2024. Carrarese in affanno: tre sconfitte consecutive in B senza segnare; mai quattro di fila a secco nella sua storia cadetta.

in affanno: tre sconfitte consecutive in B senza segnare; mai quattro di fila a secco nella sua storia cadetta. Manovra ragionata: la Carrarese ha segnato 4 gol dopo sequenze da 10+ passaggi chiuse con tocco o tiro in area; il Mantova ne ha realizzati 2 in questo modo.

ha segnato 4 gol dopo sequenze da 10+ passaggi chiuse con tocco o tiro in area; il ne ha realizzati 2 in questo modo. Uomo del momento: Davide Bragantini ha firmato una doppietta nell’ultimo periodo e può andare in gol per la seconda gara di fila, come a inizio stagione.

ha firmato una doppietta nell’ultimo periodo e può andare in gol per la seconda gara di fila, come a inizio stagione. Chiave offensiva ospite: Fabio Abiuso ha partecipato a 4 delle 7 reti gialloblù del 2026 (3 gol, 1 assist), pur vivendo ora un digiuno realizzativo.

Le statistiche stagionali di Mantova e Carrarese

Numeri a confronto: possesso medio più alto per il Mantova (59,0%) rispetto alla Carrarese (50,1%). I virgiliani tirano di più (265 tiri a 248) e con maggiore precisione (48,7% vs 42,3%), ma hanno incassato più reti (41 contro 36). La difesa gialloblù è più solida nei clean sheet (9 a 4), mentre l’intensità del pressing è simile (PPDA 10,1 Mantova; 11,2 Carrarese). In avanti, 26 gol per i biancorossi, 31 per i marmiferi: equilibrio atteso, dettagli decisivi.

Focus giocatori: per il Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (7), con Leonardo Mancuso a 5; top assistman Nicolò Radaelli (4). Più ammonito Simone Trimboli (8), record di rossi a Rachid Kouda (2). Tra i pali, Marco Festa ha collezionato 4 clean sheet. Per la Carrarese guida la classifica marcatori Fabio Abiuso (8), mentre gli assist vedono in vetta Abiuso e Mattia Finotto (4). Il più sanzionato è Julián Illanes (12 gialli). In porta spicca Marco Bleve con 9 clean sheet.

Mantova Carrarese Partite giocate 26 26 Vittorie 7 7 Pareggi 5 9 Sconfitte 14 10 Gol segnati 26 31 Gol subiti 41 36 Possesso palla (%) 59,0 50,1 Tiri totali 265 248 Tiri in porta 129 105 Precisione tiro (%) 48,7 42,3 PPDA (pressing) 10,1 11,2 Clean sheet 4 9 Cartellini gialli 60 63 Capocannoniere Ruocco 7 Abiuso 8 Top assistman Radaelli 4 Abiuso/Finotto 4

FAQ Quando si gioca Mantova-Carrarese e a che ora inizia? Domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Mantova-Carrarese? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Carrarese? Arbitra Niccolò Turrini; VAR Ghersini, AVAR Gariglio. Assistenti: Fontani e Colaianni; IV ufficiale: Crezzini.