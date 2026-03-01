Mantova-Carrarese 1 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Carrarese accende la 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 1 marzo 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. È una sfida dal peso specifico notevole in chiave salvezza e rilancio playoff: i virgiliani sono 16° con 26 punti (7 vittorie, 5 pareggi, 14 sconfitte; 26 gol fatti, 41 subiti), i toscani 11° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 31 reti segnate, 36 incassate). Il Mantova cerca continuità in casa, la Carrarese vuole invertire la rotta.
Le ultime partite giocate
Mantova in ripresa con due successi nelle ultime gare interne e 7 punti nelle più recenti cinque uscite; la Carrarese attraversa un passaggio complicato, con soli 1 punto in cinque partite e attacco in difficoltà. Momento che indirizza approcci e inerzia del match: ritmo, duelli e qualità sulle corsie saranno decisivi.
|Mantova
|x
|ok
|ko
|ko
|ok
|Carrarese
|ko
|x
|ko
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 7 punti; la Carrarese ne ha fatti 1.
- Mantova: Pescara-Mantova 2-2
- Mantova: Mantova-Bari 2-1
- Mantova: Reggiana-Mantova 1-0
- Mantova: Catanzaro-Mantova 2-0
- Mantova: Mantova-Sampdoria 2-1
- Carrarese: Venezia-Carrarese 2-1
- Carrarese: Carrarese–Südtirol 0-0
- Carrarese: Calcio Padova-Carrarese 1-0
- Carrarese: Modena-Carrarese 2-0
- Carrarese: Carrarese-Monza 0-1
L’arbitro di Mantova-Carrarese
Arbitra Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà Ghersini. Nel 2025/26 Turrini ha diretto 11 gare in Serie B, fischiando 6 rigori: 31 ammonizioni, 1 doppio giallo e 3 rossi estratti (3,1 cartellini a partita; circa 7,4 falli per ammonizione). Un profilo che non esita nelle decisioni in area e mantiene un metro severo sui contrasti.
- Arbitro: TURRINI
- Assistenti: FONTANI – COLAIANNI
- IV: CREZZINI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: GARIGLIO
Informazioni interessanti sul match
Partita dal fascino storico e dal forte valore specifico. Il Mantova arriva con il vento in poppa dopo il 2-1 alla Sampdoria e vuole prolungare la striscia positiva al Martelli. La Carrarese, invece, è chiamata a una prova di maturità per uscire da una mini-crisi che ha frenato la corsa verso la zona playoff. I precedenti sorridono ai lombardi, imbattuti contro i marmiferi in B, ma la squadra di mister toscano sa palleggiare e costruire azioni manovrate: quando riesce a consolidare il possesso alto, crea pericoli con trame lunghe e tocchi rapidi in area. Occhio ai duelli sulle fasce e ai calci piazzati: i virgiliani hanno aumentato la pericolosità nei cross, mentre gli ospiti difendono con ordine ma possono soffrire se presi in velocità. Riflettori su Davide Bragantini, in crescita, e su Fabio Abiuso, trascinatore gialloblù a inizio 2026. Sarà una gara di dettagli: intensità senza palla, precisione nell’ultimo passaggio e lucidità nei momenti chiave.
- Il Mantova non ha mai perso in Serie B contro la Carrarese: 3 vittorie e 2 pareggi. I lombardi cercano di allungare la serie positiva anche nel sesto incrocio.
- Contro le toscane il Mantova ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide (5 ko, 8 pari): l’ultimo testa a testa con la Carrarese è finito 0-0.
- Dopo il 2-1 alla Sampdoria, i virgiliani puntano al bis: tre successi interni di fila mancano da agosto-settembre 2024.
- Carrarese in affanno: tre sconfitte consecutive in B senza segnare; mai quattro di fila a secco nella sua storia cadetta.
- Manovra ragionata: la Carrarese ha segnato 4 gol dopo sequenze da 10+ passaggi chiuse con tocco o tiro in area; il Mantova ne ha realizzati 2 in questo modo.
- Uomo del momento: Davide Bragantini ha firmato una doppietta nell’ultimo periodo e può andare in gol per la seconda gara di fila, come a inizio stagione.
- Chiave offensiva ospite: Fabio Abiuso ha partecipato a 4 delle 7 reti gialloblù del 2026 (3 gol, 1 assist), pur vivendo ora un digiuno realizzativo.
Le statistiche stagionali di Mantova e Carrarese
Numeri a confronto: possesso medio più alto per il Mantova (59,0%) rispetto alla Carrarese (50,1%). I virgiliani tirano di più (265 tiri a 248) e con maggiore precisione (48,7% vs 42,3%), ma hanno incassato più reti (41 contro 36). La difesa gialloblù è più solida nei clean sheet (9 a 4), mentre l’intensità del pressing è simile (PPDA 10,1 Mantova; 11,2 Carrarese). In avanti, 26 gol per i biancorossi, 31 per i marmiferi: equilibrio atteso, dettagli decisivi.
Focus giocatori: per il Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (7), con Leonardo Mancuso a 5; top assistman Nicolò Radaelli (4). Più ammonito Simone Trimboli (8), record di rossi a Rachid Kouda (2). Tra i pali, Marco Festa ha collezionato 4 clean sheet. Per la Carrarese guida la classifica marcatori Fabio Abiuso (8), mentre gli assist vedono in vetta Abiuso e Mattia Finotto (4). Il più sanzionato è Julián Illanes (12 gialli). In porta spicca Marco Bleve con 9 clean sheet.
|Mantova
|Carrarese
|Partite giocate
|26
|26
|Vittorie
|7
|7
|Pareggi
|5
|9
|Sconfitte
|14
|10
|Gol segnati
|26
|31
|Gol subiti
|41
|36
|Possesso palla (%)
|59,0
|50,1
|Tiri totali
|265
|248
|Tiri in porta
|129
|105
|Precisione tiro (%)
|48,7
|42,3
|PPDA (pressing)
|10,1
|11,2
|Clean sheet
|4
|9
|Cartellini gialli
|60
|63
|Capocannoniere
|Ruocco 7
|Abiuso 8
|Top assistman
|Radaelli 4
|Abiuso/Finotto 4
