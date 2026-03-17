Mantova-Cesena 17 marzo 2026: arbitro, precedenti, forma e statistiche

Serie B 2025-26, 31a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Cesena: forma, arbitro, curiosità e confronto squadre.

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Mantova–Cesena accende la 31ª giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Danilo Martelli di Mantova. Sfida dal peso specifico alto: i virgiliani (15° posto, 31 punti: 8 vittorie, 7 pareggi, 15 sconfitte; 32 gol fatti, 46 subiti) cercano punti-salvezza, mentre i bianconeri (8° posto, 40 punti: 11 vittorie, 7 pareggi, 12 sconfitte; 38 gol segnati, 43 incassati) inseguono la zona playoff. Il fattore campo sorride al Mantova, ma il Cesena ha qualità per colpire anche in trasferta. Calcio d’inizio fissato nel turno del weekend della 31ª: verificare orario ufficiale sul calendario.

Le ultime partite giocate

Mantova in ripresa davanti al proprio pubblico: ritmo e solidità hanno fruttato punti e fiducia. Il Cesena alterna pareggi e qualche inciampo, ma resta competitivo nelle gare bloccate. Nelle ultime 5: Mantova 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta; Cesena 0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte.

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Mantova ok x ko ok x Cesena ko x ko x x

Dettaglio risultati recenti:

Mantova Mantova -Sampdoria 2-1 Mantova -Carrarese 1-1 Palermo- Mantova 2-1 Mantova -Juve Stabia 2-0 Empoli- Mantova 2-2



Cesena Cesena -Spezia 2-3 Empoli- Cesena 1-1 Cesena -Monza 1-3 Modena- Cesena 0-0 Cesena -Frosinone 2-2



L’arbitro di Mantova-Cesena

Direzione affidata al signor Andrea Zanotti. Squadra arbitrale: assistenti Cortese e Regattieri, IV ufficiale Cerbasi, VAR Giua e AVAR Prontera. Nel 2025/26 in Serie B l’arbitro Zanotti ha diretto 12 gare, fischiando 361 falli: 3 rigori concessi, 45 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 espulsioni dirette (media 4,0 cartellini a partita; circa 7,5 falli per cartellino).

Arbitro: Zanotti

Zanotti Assistenti: Cortese – Regattieri

Cortese – Regattieri IV: Cerbasi

Cerbasi VAR: Giua

Giua AVAR: Prontera

Statistiche interessanti

È una partita che intreccia presente e memoria recente. Il Cesena arriva con ambizioni da playoff ma una striscia di pareggi che racconta equilibrio e pragmatismo fuori casa; il Mantova, trascinato dal pubblico del Martelli, ha ritrovato verve in casa e solidità difensiva. I precedenti alimentano il sale della sfida: i romagnoli hanno spesso colpito nei duelli diretti degli ultimi anni, ma in riva al Mincio i biancorossi hanno storicamente il colpo in canna. Attenzione alle punte di diamante: Cristian Shpendi è riferimento costante nell’area bianconera, mentre per il Mantova gli strappi e i gol di Francesco Ruocco possono cambiare ritmo e inerzia. Con i virgiliani più palleggiatori e i romagnoli più verticali, la gara promette ribaltamenti e dettagli a fare la differenza: palle inattive, gestione del risultato e letture in transizione. Un duello tra necessità diverse, ma con la stessa fame di punti.

Nei confronti recenti il Cesena ha spesso sorriso: quattro successi nelle ultime cinque gare di B contro il Mantova (una sconfitta), dopo un avvio storico più equilibrato.

ha spesso sorriso: quattro successi nelle ultime cinque gare di B contro il (una sconfitta), dopo un avvio storico più equilibrato. Al Danilo Martelli però domina il fattore casa: il Mantova è rimasto imbattuto in 9 delle 10 sfide interne contro il Cesena in B (7V, 2N). L’unico blitz bianconero risale al 15/11/2009 (0-1, gol di Bucchi).

però domina il fattore casa: il è rimasto imbattuto in 9 delle 10 sfide interne contro il in B (7V, 2N). L’unico blitz bianconero risale al 15/11/2009 (0-1, gol di Bucchi). Mantova in crescendo tra le mura amiche: 10 punti nelle ultime 4 gare casalinghe e chance di secondo clean sheet di fila in casa, come non accadeva dall’ottobre-novembre 2024.

in crescendo tra le mura amiche: 10 punti nelle ultime 4 gare casalinghe e chance di secondo clean sheet di fila in casa, come non accadeva dall’ottobre-novembre 2024. Cesena pragmatico in trasferta: due pareggi consecutivi lontano da casa e nel mirino una rara striscia di tre pari esterni (non succede dal 2018).

pragmatico in trasferta: due pareggi consecutivi lontano da casa e nel mirino una rara striscia di tre pari esterni (non succede dal 2018). Tendenza bianconera all’equilibrio: tre pareggi nelle ultime quattro di campionato (le due più recenti), dopo una fase senza X (2V, 7P).

Uomo chiave virgiliano: Francesco Ruocco ha già punito due volte il Cesena in B; i suoi inserimenti possono essere la mossa tattica della serata.

ha già punito due volte il in B; i suoi inserimenti possono essere la mossa tattica della serata. Rapace d’area romagnolo: Cristian Shpendi ha segnato due reti al Mantova ed è tra i più incisivi contro i biancorossi.

Le statistiche stagionali di Mantova e Cesena

Dati alla mano: il Mantova comanda di più il gioco (possesso 57,8%) e tira con buona precisione (47,7% sullo specchio), ma converte meno (10,53%). Il Cesena è più verticale: conversione al 13,52%, meno possesso (48,9%) e blocco basso più frequente (PPDA 14,2 vs 9,9 dei virgiliani). Difese a confronto: 46 reti incassate per il Mantova, 43 per il Cesena. Davanti, 32 gol Mantova e 38 Cesena. Disciplina simile per gialli, ma i bianconeri hanno registrato 2 rossi complessivi come i virgiliani.

Focus giocatori: capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco (7 gol), poi Leonardo Mancuso (6). Migliori assist-man: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (4). Più ammoniti: Trimboli e Radaelli (8); più espulso: Rachid Kouda (2 rossi). Clean sheet: Marco Festa 4, Francesco Bardi 1. Nel Cesena guida i bomber Cristian Shpendi (10 gol); quindi Riccardo Ciervo e Tommaso Corazza (5). Miglior assist-man: Tommaso Berti (6). Più ammonito: Massimiliano Mangraviti (9); rossi: Simone Bastoni (2). Clean sheet: il portiere Jonathan Klinsmann è a quota 5.

Mantova Cesena Partite giocate 30 30 Vittorie 8 11 Pareggi 7 7 Sconfitte 15 12 Gol segnati 32 38 Gol subiti 46 43 Possesso palla (%) 57,8 48,9 Precisione tiro su bersaglio (%) 47,7 44,1 PPDA (pressione: più basso = più intenso) 9,9 14,2 Tiri in porta (totali) 145 124 Fuorigioco 51 68 Clean sheet 5 5 Cartellini gialli 69 63 Cartellini rossi 2 2

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FAQ Quando si gioca Mantova-Cesena (Serie B 2025-26)? La gara è valida per la 31ª giornata della Serie B 2025-26. Verifica data e orario ufficiali sul calendario della Lega. Dove si gioca Mantova-Cesena? Allo Stadio Danilo Martelli di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Cesena? Arbitra Andrea Zanotti; assistenti Cortese e Regattieri; IV ufficiale Cerbasi; VAR Giua; AVAR Prontera.