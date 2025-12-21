Mantova-Empoli 21 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Empoli accende la 17a giornata di Serie B: si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. È uno scontro salvezza per i lombardi, oggi 18° con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte; 15 gol fatti, 26 subiti), mentre i toscani sono 10° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 23 gol segnati, 23 incassati) e cercano rilancio verso la zona playoff. Diretta su Dazn.
Le ultime partite giocate
Mantova reduce da strappi alterni: due successi casalinghi che hanno ridato ossigeno, ma anche tre KO che pesano in classifica. Empoli in altalena: tris di vittorie convincenti, poi due cadute che hanno frenato la risalita. Il trend racconta un match da spartiacque per entrambe.
|Mantova
|ok
|ok
|ko
|ko
|ko
|Empoli
|ok
|ok
|ok
|ko
|ko
Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 6 punti, l’Empoli 9. Dettaglio risultati:
- Mantova
Mantova–Calcio Padova 1-0; Mantova–Spezia 4-1; Venezia–Mantova 3-0; Mantova–Reggiana 0-1; Cesena–Mantova 3-2
- Empoli
Empoli–Catanzaro 1-0; Avellino–Empoli 0-3; Empoli–Bari 5-0; Empoli–Palermo 1-3; Juve Stabia–Empoli 2-0
L’arbitro di Mantova-Empoli
La sfida al Martelli sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. In stagione (Serie B 2025/26) ha arbitrato 4 gare: 0 rigori concessi, 21 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 5,5 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Cosso.
- Arbitro: Ferrieri Caputi
- Assistenti: Galimberti – Luciani
- IV ufficiale: Marcenaro
- VAR: Cosso
- AVAR: Fabbri
Informazioni interessanti sul match
Una partita che profuma di storia e necessità. Il Mantova ritrova l’Empoli in casa con un bilancio favorevole nei precedenti al Martelli, ma deve invertire un cammino complicato fatto di tante sconfitte e troppi gol incassati tra le mura amiche. Dall’altra parte, l’Empoli ha mostrato lampi di grande efficacia offensiva, alternati però a passaggi a vuoto: dopo una striscia brillante, sono arrivati due KO che hanno rallentato la corsa. Numeri alla mano, la gara oppone la squadra che calcia di più e centra spesso la porta, il Mantova, a una formazione, l’Empoli, che sa trasformare meglio le occasioni in gol. Nei ricordi, spicca un 0-4 del 2010 che i toscani non hanno dimenticato, ma anche un fortino biancorosso storicamente ostico per gli azzurri. Tra i protagonisti attesi, spiccano bomber come Stiven Shpendi e l’esperienza di Leonardo Mancuso, senza dimenticare l’impatto dalla panchina di Pietro Pellegri. Insomma, partita tesa: punti pesanti per la salvezza dei lombardi e opportunità di rilancio per i toscani.
- Dopo il primo successo del Mantova in B contro l’Empoli (1946), i lombardi non hanno più vinto nelle cinque sfide successive: tre pari e due sconfitte, l’ultima un pesante 0-4 nel marzo 2010.
- Al Martelli, però, l’Empoli non ha mai vinto in B: bilancio casalingo biancorosso di 1 vittoria e 2 pareggi, ultimo incrocio nel 2009 (1-1, reti di Simone Salviato e Claudio Coralli).
- Il Mantova ha finora il maggior numero di sconfitte in campionato (10) ed è la squadra che ha incassato più gol in casa (15).
- L’Empoli arriva da due KO di fila (Palermo e Juve Stabia): non perde tre gare consecutive in B dal settembre 2012.
- Contrasti di stile: l’Empoli vanta la miglior conversione realizzativa (circa 18%), mentre il Mantova è ultimo per percentuale, ma primo per tiri nello specchio (91) e tra i migliori per precisione.
- Identità italiana: il Mantova ha segnato tutte le reti stagionali con marcatori italiani; l’ultimo gol di uno straniero in B per i biancorossi risale al 2009.
- Pietro Pellegri, uomo spacca-partite: ha partecipato a 5 gol (3 reti+2 assist), tutti entrando dalla panchina.
Le statistiche stagionali di Mantova ed Empoli
Il possesso palla premia il Mantova (61,8%) che costruisce molto: 173 tiri totali e 91 nello specchio. L’Empoli è più verticale e cinico (17,7% di conversione), con 23 gol fatti e 23 subiti, contro i 15 segnati e 26 incassati dei lombardi. In porta: 3 clean sheet a testa. Sul piano disciplinare, Empoli più severo con 4 rossi contro 1.
Focus giocatori: il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco (5), seguito da Leonardo Mancuso (4); top assist Simone Trimboli (2). Più ammonito Cristiano Bani (5), un rosso a Nicolò Radaelli. Tra i pali, Marco Festa a quota 3 clean sheet. Nell’Empoli guida Stiven Shpendi (6), con assist leader Salvatore Elia e Rares Ilie (3). Più ammonito Gerard Yepes (4); rossi a Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov e Salvatore Elia (1 ciascuno). Andrea Fulignati a 3 clean sheet.
|Mantova
|Empoli
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|2
|5
|Sconfitte
|10
|6
|Gol fatti
|15
|23
|Gol subiti
|26
|23
|Clean sheet
|3
|3
|Possesso palla (%)
|61,8
|46,8
|Tiri totali
|173
|130
|Tiri nello specchio
|91
|62
|Precisione al tiro (%)
|52,6
|47,7
|Conversione tiro in gol (%)
|8,7
|17,7
|Cartellini gialli
|33
|34
|Cartellini rossi
|1
|4
|PPDA
|10,7
|11,3
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
