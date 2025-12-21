Mantova-Empoli 21 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Mantova-Empoli

Mantova–Empoli accende la 17a giornata di Serie B: si gioca domenica 21 dicembre 2025 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. È uno scontro salvezza per i lombardi, oggi 18° con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 10 sconfitte; 15 gol fatti, 26 subiti), mentre i toscani sono 10° a quota 20 (5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 23 gol segnati, 23 incassati) e cercano rilancio verso la zona playoff. Diretta su Dazn.

Le ultime partite giocate

Mantova reduce da strappi alterni: due successi casalinghi che hanno ridato ossigeno, ma anche tre KO che pesano in classifica. Empoli in altalena: tris di vittorie convincenti, poi due cadute che hanno frenato la risalita. Il trend racconta un match da spartiacque per entrambe.

Mantova ok ok ko ko ko Empoli ok ok ok ko ko

Nelle ultime 5 di campionato il Mantova ha raccolto 6 punti, l’Empoli 9. Dettaglio risultati:

Mantova

Mantova–Calcio Padova 1-0; Mantova–Spezia 4-1; Venezia–Mantova 3-0; Mantova–Reggiana 0-1; Cesena–Mantova 3-2

Empoli

Empoli–Catanzaro 1-0; Avellino–Empoli 0-3; Empoli–Bari 5-0; Empoli–Palermo 1-3; Juve Stabia–Empoli 2-0

L’arbitro di Mantova-Empoli

La sfida al Martelli sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi. In stagione (Serie B 2025/26) ha arbitrato 4 gare: 0 rigori concessi, 21 ammonizioni e 1 espulsione, per una media di 5,5 cartellini a partita. Al VAR ci sarà Cosso.

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Galimberti – Luciani

– IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Cosso

AVAR: Fabbri

Informazioni interessanti sul match

Una partita che profuma di storia e necessità. Il Mantova ritrova l’Empoli in casa con un bilancio favorevole nei precedenti al Martelli, ma deve invertire un cammino complicato fatto di tante sconfitte e troppi gol incassati tra le mura amiche. Dall’altra parte, l’Empoli ha mostrato lampi di grande efficacia offensiva, alternati però a passaggi a vuoto: dopo una striscia brillante, sono arrivati due KO che hanno rallentato la corsa. Numeri alla mano, la gara oppone la squadra che calcia di più e centra spesso la porta, il Mantova, a una formazione, l’Empoli, che sa trasformare meglio le occasioni in gol. Nei ricordi, spicca un 0-4 del 2010 che i toscani non hanno dimenticato, ma anche un fortino biancorosso storicamente ostico per gli azzurri. Tra i protagonisti attesi, spiccano bomber come Stiven Shpendi e l’esperienza di Leonardo Mancuso, senza dimenticare l’impatto dalla panchina di Pietro Pellegri. Insomma, partita tesa: punti pesanti per la salvezza dei lombardi e opportunità di rilancio per i toscani.

Dopo il primo successo del Mantova in B contro l’ Empoli (1946), i lombardi non hanno più vinto nelle cinque sfide successive: tre pari e due sconfitte, l’ultima un pesante 0-4 nel marzo 2010.

in B contro l’ (1946), i lombardi non hanno più vinto nelle cinque sfide successive: tre pari e due sconfitte, l’ultima un pesante 0-4 nel marzo 2010. Al Martelli , però, l’ Empoli non ha mai vinto in B: bilancio casalingo biancorosso di 1 vittoria e 2 pareggi, ultimo incrocio nel 2009 (1-1, reti di Simone Salviato e Claudio Coralli ).

, però, l’ non ha mai vinto in B: bilancio casalingo biancorosso di 1 vittoria e 2 pareggi, ultimo incrocio nel 2009 (1-1, reti di e ). Il Mantova ha finora il maggior numero di sconfitte in campionato (10) ed è la squadra che ha incassato più gol in casa (15).

ha finora il maggior numero di sconfitte in campionato (10) ed è la squadra che ha incassato più gol in casa (15). L’ Empoli arriva da due KO di fila ( Palermo e Juve Stabia ): non perde tre gare consecutive in B dal settembre 2012.

arriva da due KO di fila ( e ): non perde tre gare consecutive in B dal settembre 2012. Contrasti di stile: l’ Empoli vanta la miglior conversione realizzativa (circa 18%), mentre il Mantova è ultimo per percentuale, ma primo per tiri nello specchio (91) e tra i migliori per precisione.

vanta la miglior conversione realizzativa (circa 18%), mentre il è ultimo per percentuale, ma primo per tiri nello specchio (91) e tra i migliori per precisione. Identità italiana: il Mantova ha segnato tutte le reti stagionali con marcatori italiani; l’ultimo gol di uno straniero in B per i biancorossi risale al 2009.

ha segnato tutte le reti stagionali con marcatori italiani; l’ultimo gol di uno straniero in B per i biancorossi risale al 2009. Pietro Pellegri, uomo spacca-partite: ha partecipato a 5 gol (3 reti+2 assist), tutti entrando dalla panchina.

Le statistiche stagionali di Mantova ed Empoli

Il possesso palla premia il Mantova (61,8%) che costruisce molto: 173 tiri totali e 91 nello specchio. L’Empoli è più verticale e cinico (17,7% di conversione), con 23 gol fatti e 23 subiti, contro i 15 segnati e 26 incassati dei lombardi. In porta: 3 clean sheet a testa. Sul piano disciplinare, Empoli più severo con 4 rossi contro 1.

Focus giocatori: il capocannoniere del Mantova è Francesco Ruocco (5), seguito da Leonardo Mancuso (4); top assist Simone Trimboli (2). Più ammonito Cristiano Bani (5), un rosso a Nicolò Radaelli. Tra i pali, Marco Festa a quota 3 clean sheet. Nell’Empoli guida Stiven Shpendi (6), con assist leader Salvatore Elia e Rares Ilie (3). Più ammonito Gerard Yepes (4); rossi a Gabriele Guarino, Nosa Obaretin, Bohdan Popov e Salvatore Elia (1 ciascuno). Andrea Fulignati a 3 clean sheet.

Mantova Empoli Partite giocate 16 16 Vittorie 4 5 Pareggi 2 5 Sconfitte 10 6 Gol fatti 15 23 Gol subiti 26 23 Clean sheet 3 3 Possesso palla (%) 61,8 46,8 Tiri totali 173 130 Tiri nello specchio 91 62 Precisione al tiro (%) 52,6 47,7 Conversione tiro in gol (%) 8,7 17,7 Cartellini gialli 33 34 Cartellini rossi 1 4 PPDA 10,7 11,3

FAQ Quando si gioca Mantova-Empoli e a che ora? Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 17:15 (17a giornata di Serie B). Dove si gioca Mantova-Empoli? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Empoli? L’arbitro è Maria Sole Ferrieri Caputi; assistenti Galimberti e Luciani, IV Marcenaro, VAR Cosso, AVAR Fabbri.