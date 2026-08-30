Mantova-Empoli 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 2a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Empoli.

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Mantova–Empoli accende la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Una sfida d’alta quota già nei primi giri di campionato: il Mantova vuole confermare il buon impatto, l’Empoli cerca continuità e solidità difensiva.

Le ultime partite giocate

Entrambe arrivano da un debutto vincente: il Mantova ha colpito in trasferta, l’Empoli ha piegato un’avversaria di livello tenendo la porta inviolata. Ritmi e identità diverse: più propositivo il Mantova, più verticale e pratico l’Empoli.

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Mantova : Carrarese- Mantova 1-2

: Carrarese- 1-2 Empoli: Empoli-Cremonese 1-0

L’arbitro di Mantova-Empoli

La gara sarà diretta dal signor Colombo, con assistenti Colaianni e Chiavaroli. Quarto ufficiale Manzo, al VAR Marini e AVAR Giua. Dati dettagliati su rigori e cartellini per questa stagione non disponibili al momento.

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: COLAIANNI – CHIAVAROLI

– IV: MANZO

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

Informazioni interessanti sul match

Storia, strisce e identità di gioco tratteggiano un confronto intrigante. In passato il Mantova ha festeggiato la prima vittoria con l’Empoli nel lontano 1946, poi ha faticato a replicare. Al Martelli l’equilibrio regna: successi alternati e pareggi, con l’ultimo colpo esterno firmato dagli azzurri. Oggi si sfidano due filosofie opposte: pressione alta e recupero palla del Mantova contro la solidità e il cinismo dell’Empoli, che ha iniziato con porta inviolata. Occhio ai protagonisti: Francesco Ruocco è uomo in serie positiva di gol stagione dopo stagione, Stiven Shpendi è in scia realizzativa e punta a dare continuità. Numeri alla mano, i lombardi sono tra le squadre più aggressive nella metà campo avversaria, mentre i toscani hanno prodotto meno recuperi offensivi ma hanno capitalizzato con intelligenza, trovando il guizzo vincente e tenendo il risultato. Tutti indizi di una gara a strappi, in cui dettagli e gestione delle transizioni possono pesare come macigni.

Nei precedenti di Serie B, dopo il primo successo del Mantova (2-0 nel 1946), l’ Empoli ha costruito una lunga imbattibilità nelle sfide più recenti.

(2-0 nel 1946), l’ ha costruito una lunga imbattibilità nelle sfide più recenti. Al Martelli c’è equilibrio storico: una vittoria per parte e due pareggi; l’ultimo incrocio ha visto l’ Empoli imporsi 0-1 in trasferta.

c’è equilibrio storico: una vittoria per parte e due pareggi; l’ultimo incrocio ha visto l’ imporsi 0-1 in trasferta. Il Mantova può iniziare il torneo con due vittorie di fila come non accadeva dal 2005/06.

può iniziare il torneo con due vittorie di fila come non accadeva dal 2005/06. L’ Empoli ha aperto con 1-0 e porta inviolata: cerca un bis di successi senza subire reti, evento mai centrato nelle prime due di B.

ha aperto con 1-0 e porta inviolata: cerca un bis di successi senza subire reti, evento mai centrato nelle prime due di B. Pressione alta: solo una squadra ha fatto più recuperi offensivi del Mantova al 1° turno; l’ Empoli è invece tra quelle con meno recuperi alti.

al 1° turno; l’ è invece tra quelle con meno recuperi alti. Francesco Ruocco segna in B da tre stagioni consecutive in maglia Mantova ed è pronto a dare continuità dopo il gol all’esordio.

segna in B da tre stagioni consecutive in maglia ed è pronto a dare continuità dopo il gol all’esordio. Stiven Shpendi, già a segno all’avvio, insegue la sua prima striscia di tre gare di fila in gol in cadetteria.

Le statistiche stagionali di Mantova ed Empoli

Numeri a confronto dopo la 1a giornata: il Mantova ha tenuto il 52% di possesso, 8 tiri totali (4 nello specchio) e un PPDA di 8.5, indice di pressione alta e recuperi aggressivi. L’Empoli ha costruito il successo con il 26% di possesso, 9 tiri (5 in porta), grande compattezza (clean sheet) e capacità di soffrire: PPDA 31.1, baricentro più basso ma massima attenzione nelle transizioni.

Giocatori chiave: per il Mantova in gol Rares Ilie e Francesco Ruocco (1 a testa); assist per Ettore Gliozzi e Alessio Castellini. Ammonito Bodin Tomasevic; nessun rosso; nessun clean sheet per Francesco Bardi. Nell’Empoli ha deciso Stiven Shpendi (1 gol) su servizio di Cristian Cauz; rosso a Joseph Ceesay, giallo a Bohdan Popov. In porta, Jacopo Seghetti ha già un clean sheet.

Mantova Empoli Partite giocate 1 1 Vittorie 1 1 Pareggi 0 0 Sconfitte 0 0 Gol fatti 2 1 Gol subiti 1 0 Possesso palla (%) 52.0 26.0 Tiri totali 8 9 Tiri in porta 4 5 Precisione passaggi (%) 80.90 79.32 PPDA (pressione) 8.5 31.1 Ammonizioni 1 1 Espulsioni 0 1 Clean sheet 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Empoli e a che ora inizia? Domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00. Dove si gioca Mantova-Empoli? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Empoli? L’arbitro è il signor Colombo, assistenti Colaianni e Chiavaroli; IV Manzo, VAR Marini, AVAR Giua.