Mantova-Empoli 30 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Empoli accende la 2a giornata della Serie B 2026-27: si gioca domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Una sfida d’alta quota già nei primi giri di campionato: il Mantova vuole confermare il buon impatto, l’Empoli cerca continuità e solidità difensiva.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Mantova-Empoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Mantova ed Empoli
Le ultime partite giocate
Entrambe arrivano da un debutto vincente: il Mantova ha colpito in trasferta, l’Empoli ha piegato un’avversaria di livello tenendo la porta inviolata. Ritmi e identità diverse: più propositivo il Mantova, più verticale e pratico l’Empoli.
- Mantova: Carrarese-Mantova 1-2
- Empoli: Empoli-Cremonese 1-0
L’arbitro di Mantova-Empoli
La gara sarà diretta dal signor Colombo, con assistenti Colaianni e Chiavaroli. Quarto ufficiale Manzo, al VAR Marini e AVAR Giua. Dati dettagliati su rigori e cartellini per questa stagione non disponibili al momento.
- Arbitro: COLOMBO
- Assistenti: COLAIANNI – CHIAVAROLI
- IV: MANZO
- VAR: MARINI
- AVAR: GIUA
Informazioni interessanti sul match
Storia, strisce e identità di gioco tratteggiano un confronto intrigante. In passato il Mantova ha festeggiato la prima vittoria con l’Empoli nel lontano 1946, poi ha faticato a replicare. Al Martelli l’equilibrio regna: successi alternati e pareggi, con l’ultimo colpo esterno firmato dagli azzurri. Oggi si sfidano due filosofie opposte: pressione alta e recupero palla del Mantova contro la solidità e il cinismo dell’Empoli, che ha iniziato con porta inviolata. Occhio ai protagonisti: Francesco Ruocco è uomo in serie positiva di gol stagione dopo stagione, Stiven Shpendi è in scia realizzativa e punta a dare continuità. Numeri alla mano, i lombardi sono tra le squadre più aggressive nella metà campo avversaria, mentre i toscani hanno prodotto meno recuperi offensivi ma hanno capitalizzato con intelligenza, trovando il guizzo vincente e tenendo il risultato. Tutti indizi di una gara a strappi, in cui dettagli e gestione delle transizioni possono pesare come macigni.
- Nei precedenti di Serie B, dopo il primo successo del Mantova (2-0 nel 1946), l’Empoli ha costruito una lunga imbattibilità nelle sfide più recenti.
- Al Martelli c’è equilibrio storico: una vittoria per parte e due pareggi; l’ultimo incrocio ha visto l’Empoli imporsi 0-1 in trasferta.
- Il Mantova può iniziare il torneo con due vittorie di fila come non accadeva dal 2005/06.
- L’Empoli ha aperto con 1-0 e porta inviolata: cerca un bis di successi senza subire reti, evento mai centrato nelle prime due di B.
- Pressione alta: solo una squadra ha fatto più recuperi offensivi del Mantova al 1° turno; l’Empoli è invece tra quelle con meno recuperi alti.
- Francesco Ruocco segna in B da tre stagioni consecutive in maglia Mantova ed è pronto a dare continuità dopo il gol all’esordio.
- Stiven Shpendi, già a segno all’avvio, insegue la sua prima striscia di tre gare di fila in gol in cadetteria.
Le statistiche stagionali di Mantova ed Empoli
Numeri a confronto dopo la 1a giornata: il Mantova ha tenuto il 52% di possesso, 8 tiri totali (4 nello specchio) e un PPDA di 8.5, indice di pressione alta e recuperi aggressivi. L’Empoli ha costruito il successo con il 26% di possesso, 9 tiri (5 in porta), grande compattezza (clean sheet) e capacità di soffrire: PPDA 31.1, baricentro più basso ma massima attenzione nelle transizioni.
Giocatori chiave: per il Mantova in gol Rares Ilie e Francesco Ruocco (1 a testa); assist per Ettore Gliozzi e Alessio Castellini. Ammonito Bodin Tomasevic; nessun rosso; nessun clean sheet per Francesco Bardi. Nell’Empoli ha deciso Stiven Shpendi (1 gol) su servizio di Cristian Cauz; rosso a Joseph Ceesay, giallo a Bohdan Popov. In porta, Jacopo Seghetti ha già un clean sheet.
|Mantova
|Empoli
|Partite giocate
|1
|1
|Vittorie
|1
|1
|Pareggi
|0
|0
|Sconfitte
|0
|0
|Gol fatti
|2
|1
|Gol subiti
|1
|0
|Possesso palla (%)
|52.0
|26.0
|Tiri totali
|8
|9
|Tiri in porta
|4
|5
|Precisione passaggi (%)
|80.90
|79.32
|PPDA (pressione)
|8.5
|31.1
|Ammonizioni
|1
|1
|Espulsioni
|0
|1
|Clean sheet
|0
|1
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FAQ
- Quando si gioca Mantova-Empoli e a che ora inizia?
-
Domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00.
- Dove si gioca Mantova-Empoli?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Empoli?
-
L’arbitro è il signor Colombo, assistenti Colaianni e Chiavaroli; IV Manzo, VAR Marini, AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.