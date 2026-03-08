Mantova-Juve Stabia 8 marzo 2026: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 29a giornata. Numeri, arbitro, tendenze e statistiche per capire la partita Mantova-Juve Stabia.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova–Juve Stabia accende la 29a giornata della Serie B 2025-26: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 15:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Sfida dai pesi specifici opposti: virgiliani in piena corsa salvezza contro Vespe in zona playoff. In classifica il Mantova è 18° con 27 punti in 28 gare (7 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte; 28 gol fatti, 44 subiti), mentre la Juve Stabia è 7ª a quota 40 (9 vittorie, 13 pareggi, 6 sconfitte; 32 gol segnati, 32 incassati). Punti pesanti in palio tra prudenza e ambizione.

Le ultime partite giocate

Condizione in altalena per il Mantova, che nelle ultime cinque ha raccolto 4 punti, con una vittoria, un pareggio e tre stop. La Juve Stabia viaggia a ritmo da playoff ma pareggia spesso: 5 punti nelle ultime cinque (un successo, due pari, due ko). Gara che può decidersi sui dettagli: episodi, palla inattiva e solidità difensiva.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mantova ko ko ok x ko Juve Stabia ok ko ko x x

Nelle ultime 5 partite il Mantova ha totalizzato 4 punti; la Juve Stabia ne ha conquistati 5. Questo il dettaglio dei risultati:

Mantova

Reggiana-Mantova 1-0; Catanzaro-Mantova 2-0; Mantova-Sampdoria 2-1; Mantova-Carrarese 1-1; Palermo-Mantova 2-1.

Juve Stabia

Empoli-Juve Stabia 1-2; Monza-Juve Stabia 2-1; Juve Stabia-Modena 1-2; Avellino-Juve Stabia 0-0; Juve Stabia-Sampdoria 1-1.

L’arbitro di Mantova-Juve Stabia

La gara sarà diretta da Ivano Pezzuto. Assistenti: Niedda e Pascarella. IV ufficiale: Andeng Tona Mbei. Al VAR Meraviglia, AVAR Dionisi. In questa Serie B 2025/26 Pezzuto ha arbitrato 12 incontri: 1 rigore assegnato, 38 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti (media 3,4 gialli a partita). Fermi-immagine e disciplina potrebbero incidere su un match dal margine sottile.

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Niedda – Pascarella

IV: Andeng Tona Mbei

VAR: Meraviglia

AVAR: Dionisi

Informazioni interessanti

Partita che racconta due mondi: il Mantova cerca aria salvezza davanti al suo pubblico, la Juve Stabia difende la zona playoff con un profilo pragmatico e un’alta frequenza di pareggi. I numeri dicono equilibrio nel possesso (Mantova 58,1%, Juve Stabia 54,4%), ma differenze nette dietro: 44 gol incassati dai virgiliani contro i 32 delle Vespe, che viaggiano con 10 clean sheet stagionali. In casa il Mantova ha prodotto 19 reti, mentre in trasferta la Juve Stabia ne ha segnate 14, con 15 punti lontano da Castellammare. Attenzione ai piazzati e alla qualità sulle corsie: la precisione nei cross è simile (24,1% Mantova; 23,6% Juve Stabia), e l’accuratezza di tiro è alta su entrambi i fronti (Mantova 48,4%, Vespe 46,4%). Alla guida due tecnici giovani: Francesco Modesto, in sella al Mantova da dicembre, e Ignazio Abate, partito a giugno con la Juve Stabia. Con arbitro “fischio corto” (3,4 gialli a gara), il confine tra aggressività e rischio cartellino sarà sottile. Dettagli, panchine e gestione dei momenti: qui può girare l’inerzia della 29a.

Mantova 18° vs Juve Stabia 7ª: sfida tra bisogno di punti salvezza e ambizione playoff.

18° vs 7ª: sfida tra bisogno di punti salvezza e ambizione playoff. Le Vespe hanno 13 pareggi in 28 giornate: spesso gare bloccate e punteggi contenuti.

Difesa: Mantova 44 gol subiti (1,6 a gara), Juve Stabia 32 (1,1 a gara). Vantaggio ospite in solidità.

44 gol subiti (1,6 a gara), 32 (1,1 a gara). Vantaggio ospite in solidità. Clean sheet: 4 per il Mantova , 10 per la Juve Stabia (Confente leader tra i portieri stabiesi).

, 10 per la (Confente leader tra i portieri stabiesi). Capocannonieri: Francesco Ruocco (Mantova) 7 gol; Leonardo Candellone (Juve Stabia) 7.

(Mantova) 7 gol; (Juve Stabia) 7. Assist: Simone Trimboli (Mantova) 3; Fabio Maistro (Juve Stabia) 6.

(Mantova) 3; (Juve Stabia) 6. Disciplina: Mantova 65 gialli e 2 rossi; Juve Stabia 62 gialli e 2 rossi. Più ammonito Mantova: Trimboli (8); Juve: Giuseppe Leone (6).

65 gialli e 2 rossi; 62 gialli e 2 rossi. Più ammonito Mantova: (8); Juve: (6). PPDA simile (Mantova 10,1; Juve Stabia 10,5): pressing medio-alto, margine d’errore ridotto in costruzione.

Cross e piazzati: volumi alti per entrambe; una palla inattiva può valere oro in un match equilibrato.

Allenatori: Modesto (Mantova, dal 15/12/2025) e Abate (Juve Stabia, dal 18/06/2025): idee moderne, cambi pesati.

Le statistiche stagionali di Mantova e Juve Stabia

Possesso palla e coraggio non mancano al Mantova (58,1%), ma la differenza la fa la fase difensiva: 44 reti al passivo contro le 32 della Juve Stabia, più equilibrata e capace di capitalizzare (goal conversion 13,6% contro 10,0% Mantova). Tiri in porta simili per precisione (48,4% vs 46,4%), mentre i clean sheet premiano nettamente le Vespe (10-4). Attenzione ai cartellini: numeri alti e un arbitro severo possono incidere sulle seconde palle e sull’intensità.

Giocatori chiave: per il Mantova spicca Francesco Ruocco (7 gol) e la regia di Simone Trimboli (3 assist). Nella Juve Stabia fari su Leonardo Candellone (7 gol) e Fabio Maistro (6 assist). Sul fronte disciplina, Rachid Kouda è il più sanzionato col rosso (2), mentre tra le Vespe i rossi sono distribuiti (Ruggero, Cacciamani a quota 1). In porta: Marco Festa ha firmato 4 clean sheet, Alessandro Confente è a 9.

Mantova Juve Stabia Partite giocate 28 28 Vittorie 7 9 Pareggi 6 13 Sconfitte 15 6 Gol fatti 28 32 Gol subiti 44 32 Media gol subiti a partita 1,6 1,1 Possesso palla (%) 58,1 54,4 Tiri totali 281 235 Tiri in porta 136 109 Precisione al tiro (%) 48,4 46,4 Clean sheet 4 10 Cartellini gialli 65 62 Cartellini rossi 2 2 Capocannoniere Francesco Ruocco 7 Leonardo Candellone 7 Top assist Simone Trimboli 3 Fabio Maistro 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Juve Stabia? Domenica 8 marzo 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Juve Stabia? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Juve Stabia? Arbitro Ivano Pezzuto; assistenti Niedda e Pascarella; IV Andeng Tona Mbei; VAR Meraviglia; AVAR Dionisi.