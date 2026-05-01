Mantova-Monza 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Monza: orario, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

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Mantova–Monza accende la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. È un test-promozione per i brianzoli: Monza è 2° con 75 punti (22 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 57 gol fatti, 27 subiti), mentre il Mantova è 11° con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 17 sconfitte; 42 gol segnati, 50 incassati). Tra ambizioni di vertice e voglia di stupire, il Martelli si prepara a un confronto dal peso specifico notevole.

Le ultime partite giocate

Mantova a corrente alternata ma capace di colpi pesanti in trasferta; Monza in serie positiva e con un ruolino da grande: tre successi di fila che tengono viva la corsa al primo posto. Nelle ultime cinque: Mantova 9 punti, Monza 11.

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Mantova ko ok ok ko ok Monza x x ok ok ok

Dettaglio risultati:

Mantova

Modena–Mantova 2-1; Mantova–Virtus Entella 1-0; Spezia–Mantova 0-2; Mantova–Avellino 0-2; Südtirol–Mantova 0-3

Monza

Monza–Venezia 1-1; Catanzaro–Monza 1-1; Monza–Bari 2-0; Sampdoria–Monza 0-3; Monza–Modena 1-0

L’arbitro di Mantova-Monza

Mantova–Monza sarà diretta dal sig. SACCHI J. L.. Al VAR GhERSINI e AVAR Giua (on site Stadio Danilo Martelli). Nella stagione 2025/26 in Serie B, l’arbitro Sacchi ha diretto 6 gare: 3 i rigori concessi, 27 i cartellini gialli estratti e 3 i rossi, per una media di 5,1 cartellini a partita.

Arbitro: SACCHI J. L.

SACCHI J. L. Assistenti: IMPERIALE – REGATTIERI

IMPERIALE – REGATTIERI IV: PERRI

PERRI VAR: GHERSINI

GHERSINI AVAR: GIUA

Informazioni interessanti

C’è aria di traguardo per il Monza: con una vittoria e la contemporanea frenata del Frosinone, la promozione sarebbe a un passo grazie ai confronti diretti favorevoli. Il Mantova, però, al Martelli sa come blindarsi e i precedenti in casa con i brianzoli lo raccontano: porta spesso immacolata e partita tattica. Le tendenze recenti mostrano un Monza in striscia vincente e una difesa da trasferta tra le migliori, mentre il Mantova ha ritrovato solidità con diversi clean sheet nelle ultime otto. Curiosità: entrambe figurano tra le squadre che palleggiano di più in campionato, a riprova di un confronto tecnico e di possesso. Sul fronte individuale, il Monza distribuisce i gol tra tanti interpreti – nessuno in doppia cifra – mentre in casa Mantova fari su Leonardo Mancuso, a secco da qualche gara ma sempre pericoloso. Tutto lascia immaginare una sfida a scacchi dove dettagli e panchine potrebbero spostare l’inerzia.

In caso di vittoria del Monza e sconfitta del Frosinone, i brianzoli sarebbero virtualmente in A grazie al vantaggio negli scontri diretti.

e sconfitta del Frosinone, i brianzoli sarebbero virtualmente in A grazie al vantaggio negli scontri diretti. Il Mantova ha segnato soltanto due reti nelle ultime 12 sfide di B contro il Monza , restando a secco in 10 dei 15 confronti complessivi.

ha segnato soltanto due reti nelle ultime 12 sfide di B contro il , restando a secco in 10 dei 15 confronti complessivi. Al Martelli il Mantova vanta sei clean sheet con il Monza : è uno dei suoi avversari più “stregati” in casa.

vanta sei clean sheet con il : è uno dei suoi avversari più “stregati” in casa. Dopo cinque vittorie e un pari, il Mantova ha perso l’ultima in casa: con Modesto in panchina non è mai arrivato a due ko interni di fila.

ha perso l’ultima in casa: con Modesto in panchina non è mai arrivato a due ko interni di fila. Mantova solido: cinque clean sheet nelle ultime otto giornate; nelle precedenti 31 erano arrivati in totale lo stesso numero di volte.

solido: cinque clean sheet nelle ultime otto giornate; nelle precedenti 31 erano arrivati in totale lo stesso numero di volte. Monza in volo: tre vittorie consecutive dopo tre pareggi, quarto filotto stagionale da almeno tre successi – primato del torneo.

in volo: tre vittorie consecutive dopo tre pareggi, quarto filotto stagionale da almeno tre successi – primato del torneo. Fuori casa il Monza ha subito solo 17 gol e ha già raccolto 30 punti: meglio fece solo nel 2020/21 (31).

ha subito solo 17 gol e ha già raccolto 30 punti: meglio fece solo nel 2020/21 (31). Palleggio di qualità: media passaggi altissima per entrambe (circa 471 per il Mantova , 441 per il Monza ).

, 441 per il ). Leonardo Mancuso a secco da cinque gare: tra i bomber da 6+ gol è tra i più esperti del campionato.

a secco da cinque gare: tra i bomber da 6+ gol è tra i più esperti del campionato. Monza cooperativa del gol: 19 marcatori diversi, nessuno in doppia cifra; top scorer Andrea Petagna a 8.

Le statistiche stagionali di Mantova e Monza

Numeri alla mano, il Mantova palleggia più del Monza (57,8% vs 53% di possesso) ma concede di più dietro (50 gol subiti vs 27). I brianzoli sono più cinici (57 reti segnate, conversione 15,9%) e solidi (16 clean sheet), mentre i virgiliani restano pericolosi in ripartenza e calci piazzati. Intensità simile nei duelli, con PPDA più aggressivo per il Mantova (9,9) rispetto al Monza (11,3). Al tiro, precisione vicina: 47,9% Mantova, 46,5% Monza.

Focus giocatori: nel Mantova i migliori marcatori sono Leonardo Mancuso, Tommaso Marras e Francesco Ruocco (7 gol), top assistman Simone Trimboli (5). Più ammoniti: Radaelli e Trimboli (10); più espulso Rachid Kouda (2). Tra i pali: Francesco Bardi 5 clean sheet, Marco Festa 4. Nel Monza guida i gol Andrea Petagna (8), assistman Paulo Azzi (6). Più ammonito Keita Baldé (9), più espulso Armando Izzo (2). In porta, Demba Thiam a quota 16 clean sheet.

Mantova Monza Partite giocate 36 36 Vittorie 12 22 Pareggi 7 9 Sconfitte 17 5 Gol fatti 42 57 Gol subiti 50 27 Clean sheet 9 16 Possesso palla (%) 57,8 53,0 Precisione al tiro (%) 47,9 46,5 PPDA (pressing) 9,9 11,3 Cartellini gialli (tot.) 83 65 Cartellini rossi (tot.) 2 6 Capocannoniere Mancuso/Marras/Ruocco 7 Petagna 8 Top assist Trimboli 5 Azzi 6 Portiere: clean sheet Bardi 5; Festa 4 Thiam 16 Più ammoniti Radaelli, Trimboli 10 Keita Baldé 9 Più espulsi Kouda 2 Izzo 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Monza e a che ora inizia? Venerdì 1 maggio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Monza? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Monza? Dirige il sig. SACCHI J. L.; assistenti Imperiale-Regattieri, IV Perri, VAR Ghersini, AVAR Giua.