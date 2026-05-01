Mantova-Monza 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Monza accende la 37a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00. È un test-promozione per i brianzoli: Monza è 2° con 75 punti (22 vittorie, 9 pareggi, 5 sconfitte; 57 gol fatti, 27 subiti), mentre il Mantova è 11° con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 17 sconfitte; 42 gol segnati, 50 incassati). Tra ambizioni di vertice e voglia di stupire, il Martelli si prepara a un confronto dal peso specifico notevole.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Mantova-Monza
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Mantova e Monza
Le ultime partite giocate
Mantova a corrente alternata ma capace di colpi pesanti in trasferta; Monza in serie positiva e con un ruolino da grande: tre successi di fila che tengono viva la corsa al primo posto. Nelle ultime cinque: Mantova 9 punti, Monza 11.
|Mantova
|ko
|ok
|ok
|ko
|ok
|Monza
|x
|x
|ok
|ok
|ok
Dettaglio risultati:
- Mantova
Modena–Mantova 2-1; Mantova–Virtus Entella 1-0; Spezia–Mantova 0-2; Mantova–Avellino 0-2; Südtirol–Mantova 0-3
- Monza
Monza–Venezia 1-1; Catanzaro–Monza 1-1; Monza–Bari 2-0; Sampdoria–Monza 0-3; Monza–Modena 1-0
L’arbitro di Mantova-Monza
Mantova–Monza sarà diretta dal sig. SACCHI J. L.. Al VAR GhERSINI e AVAR Giua (on site Stadio Danilo Martelli). Nella stagione 2025/26 in Serie B, l’arbitro Sacchi ha diretto 6 gare: 3 i rigori concessi, 27 i cartellini gialli estratti e 3 i rossi, per una media di 5,1 cartellini a partita.
- Arbitro: SACCHI J. L.
- Assistenti: IMPERIALE – REGATTIERI
- IV: PERRI
- VAR: GHERSINI
- AVAR: GIUA
Informazioni interessanti
C’è aria di traguardo per il Monza: con una vittoria e la contemporanea frenata del Frosinone, la promozione sarebbe a un passo grazie ai confronti diretti favorevoli. Il Mantova, però, al Martelli sa come blindarsi e i precedenti in casa con i brianzoli lo raccontano: porta spesso immacolata e partita tattica. Le tendenze recenti mostrano un Monza in striscia vincente e una difesa da trasferta tra le migliori, mentre il Mantova ha ritrovato solidità con diversi clean sheet nelle ultime otto. Curiosità: entrambe figurano tra le squadre che palleggiano di più in campionato, a riprova di un confronto tecnico e di possesso. Sul fronte individuale, il Monza distribuisce i gol tra tanti interpreti – nessuno in doppia cifra – mentre in casa Mantova fari su Leonardo Mancuso, a secco da qualche gara ma sempre pericoloso. Tutto lascia immaginare una sfida a scacchi dove dettagli e panchine potrebbero spostare l’inerzia.
- In caso di vittoria del Monza e sconfitta del Frosinone, i brianzoli sarebbero virtualmente in A grazie al vantaggio negli scontri diretti.
- Il Mantova ha segnato soltanto due reti nelle ultime 12 sfide di B contro il Monza, restando a secco in 10 dei 15 confronti complessivi.
- Al Martelli il Mantova vanta sei clean sheet con il Monza: è uno dei suoi avversari più “stregati” in casa.
- Dopo cinque vittorie e un pari, il Mantova ha perso l’ultima in casa: con Modesto in panchina non è mai arrivato a due ko interni di fila.
- Mantova solido: cinque clean sheet nelle ultime otto giornate; nelle precedenti 31 erano arrivati in totale lo stesso numero di volte.
- Monza in volo: tre vittorie consecutive dopo tre pareggi, quarto filotto stagionale da almeno tre successi – primato del torneo.
- Fuori casa il Monza ha subito solo 17 gol e ha già raccolto 30 punti: meglio fece solo nel 2020/21 (31).
- Palleggio di qualità: media passaggi altissima per entrambe (circa 471 per il Mantova, 441 per il Monza).
- Leonardo Mancuso a secco da cinque gare: tra i bomber da 6+ gol è tra i più esperti del campionato.
- Monza cooperativa del gol: 19 marcatori diversi, nessuno in doppia cifra; top scorer Andrea Petagna a 8.
Le statistiche stagionali di Mantova e Monza
Numeri alla mano, il Mantova palleggia più del Monza (57,8% vs 53% di possesso) ma concede di più dietro (50 gol subiti vs 27). I brianzoli sono più cinici (57 reti segnate, conversione 15,9%) e solidi (16 clean sheet), mentre i virgiliani restano pericolosi in ripartenza e calci piazzati. Intensità simile nei duelli, con PPDA più aggressivo per il Mantova (9,9) rispetto al Monza (11,3). Al tiro, precisione vicina: 47,9% Mantova, 46,5% Monza.
Focus giocatori: nel Mantova i migliori marcatori sono Leonardo Mancuso, Tommaso Marras e Francesco Ruocco (7 gol), top assistman Simone Trimboli (5). Più ammoniti: Radaelli e Trimboli (10); più espulso Rachid Kouda (2). Tra i pali: Francesco Bardi 5 clean sheet, Marco Festa 4. Nel Monza guida i gol Andrea Petagna (8), assistman Paulo Azzi (6). Più ammonito Keita Baldé (9), più espulso Armando Izzo (2). In porta, Demba Thiam a quota 16 clean sheet.
|Mantova
|Monza
|Partite giocate
|36
|36
|Vittorie
|12
|22
|Pareggi
|7
|9
|Sconfitte
|17
|5
|Gol fatti
|42
|57
|Gol subiti
|50
|27
|Clean sheet
|9
|16
|Possesso palla (%)
|57,8
|53,0
|Precisione al tiro (%)
|47,9
|46,5
|PPDA (pressing)
|9,9
|11,3
|Cartellini gialli (tot.)
|83
|65
|Cartellini rossi (tot.)
|2
|6
|Capocannoniere
|Mancuso/Marras/Ruocco 7
|Petagna 8
|Top assist
|Trimboli 5
|Azzi 6
|Portiere: clean sheet
|Bardi 5; Festa 4
|Thiam 16
|Più ammoniti
|Radaelli, Trimboli 10
|Keita Baldé 9
|Più espulsi
|Kouda 2
|Izzo 2
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Mantova-Monza e a che ora inizia?
-
Venerdì 1 maggio 2026, calcio d’inizio alle ore 15:00.
- Dove si gioca Mantova-Monza?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Monza?
-
Dirige il sig. SACCHI J. L.; assistenti Imperiale-Regattieri, IV Perri, VAR Ghersini, AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.