Mantova-Palermo 11 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Palermo

Pubblicato:

MantovaPalermo mette di fronte un vero testa-coda della 19ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova domenica 11 gennaio 2026 alle 15:00. I virgiliani sono 19° con 15 punti in 18 gare (4 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte; 15 gol segnati, 27 subiti), mentre i rosanero volano 4° a quota 33 (9 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 28 reti fatte, 13 incassate). Per il Mantova gara di ossigeno in chiave salvezza; per il Palermo esame di maturità da squadra di vertice.

Le ultime partite giocate

Mantova in affanno recente e con attacco in difficoltà, mentre il Palermo arriva lanciatissimo con una serie pesante di risultati utili. Le strisce raccontano squadre agli antipodi: i lombardi cercano di invertire la rotta davanti al proprio pubblico, i rosanero vogliono consolidare la loro corsa playoff.

Nelle ultime 5 partite di campionato il Mantova ha totalizzato 1 punto, mentre il Palermo ne ha messi insieme 13. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Mantova

Venezia-Mantova 3-0; Mantova-Reggiana 0-1; Cesena-Mantova 3-2; Mantova-Empoli 0-1; Carrarese-Mantova 0-0

  • Palermo

Palermo-Carrarese 5-0; Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0

L’arbitro di Mantova-Palermo

La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni. In squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Pascarella; IV ufficiale Mucera; al VAR Pairetto, AVAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 7 gare: 0 rigori concessi, 26 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,0 cartellini a partita (189 falli fischiati e 24 fuorigioco).

  • Arbitro: Daniele Perenzoni
  • Assistenti: Capaldo – Pascarella
  • IV: Mucera
  • VAR: Pairetto
  • AVAR: Nasca

Informazioni interessanti sul match

Match intrigante per contrasti tecnici e stati di forma. Storicamente, MantovaPalermo è incrocio da equilibrio assoluto: tradizione di pareggi e sfide bloccate. Oggi, però, i numeri dicono rosanero in grande fiducia e virgiliani a caccia di una scossa. Il Mantova ama il palleggio (possesso alto, grande costruzione), ma fatica a trasformare la manovra in gol. Il Palermo, al contrario, è concreto: difesa solida, transizioni efficaci e un bomber come Joel Pohjanpalo che fa la differenza. Attenzione ai dettagli: palle inattive, duelli aerei e gestione dei ritmi potrebbero indirizzare la contesa. La porta di Jesse Joronen è spesso blindata, mentre tra i lombardi spicca la vivacità di Francesco Ruocco. Con il fattore stadio e la sete di punti del Mantova, il copione può restare aperto fino all’ultimo.

  • Precedente particolare: tra le sfide di Serie B giocate 8 volte, MantovaPalermo ha il 100% di pareggi: otto su otto.
  • Equilibrio al Martelli: il Mantova ha impattato quattro volte in casa con il Palermo, più che con molte altre avversarie storiche.
  • Crisi di gol virgiliana: il Mantova non ha segnato in quattro delle ultime cinque gare di campionato e ha raccolto un solo punto dopo tre successi di fila.
  • Astinenza interna: due gare senza gol al Martelli per il Mantova; nella sua storia in B ha fatto peggio solo una volta (quattro di fila, 1972).
  • Marcia rosanero: il Palermo è a 33 punti e, nell’era dei tre punti, solo in tre stagioni aveva fatto meglio dopo questo numero di gare, due delle quali chiuse con promozione.
  • Trasferta affidabile: nelle ultime tre gare esterne il Palermo ha sempre segnato e ha raccolto due pareggi e una vittoria.
  • Duelli aerei: nessuno ha segnato meno di testa del Mantova (1); nessuno ha concesso meno gol di testa del Palermo (1).
  • Catene di possesso: il Mantova guida per azioni con almeno 10 passaggi chiuse da tiro o tocco in area (63), mentre il Palermo è la squadra che capitalizza di più da queste trame (5 reti).
  • Uomo chiave: Joel Pohjanpalo è a 12 gol e 4 assist, cifre da capocannoniere assoluto del match.
  • Tiro senza premio: tra chi non ha ancora segnato, spiccano nel Mantova Nicolò Radaelli e Simone Trimboli, molto presenti al tiro ma finora sfortunati.

Le statistiche stagionali di Mantova e Palermo

Numeri a confronto: il Mantova domina nel possesso (60,9%) ma fatica a incidere (15 gol, conversione 7,89%); il Palermo è più diretto e concreto (28 gol, conversione 14,97%) con una difesa granitica (13 subiti, 8 clean sheet). I lombardi tirano molto (190 totali, 95 nello specchio) ma concedono anche tanto (251 tiri contro); i rosanero mantengono equilibrio tra produzione (187 tiri, 80 in porta) e protezione dell’area (217 concessi). Pressioni simili (PPDA: 10,5 Mantova, 11,4 Palermo).

Giocatori: capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco (5), mentre nel Palermo comanda Joel Pohjanpalo (12). Assist: Simone Trimboli guida i virgiliani (2), nei rosanero spicca Antonio Palumbo (5). Disciplina: nel Mantova i più ammoniti sono Trimboli e Radaelli (5); un rosso per Radaelli. Nel Palermo tre espulsioni totali, con sanzioni per Ceccaroni, Ranocchia e Diakité. Portieri: Marco Festa 4 clean sheet, Jesse Joronen 8.

Mantova Palermo
Partite giocate 18 18
Vittorie 4 9
Pareggi 3 6
Sconfitte 11 3
Gol fatti 15 28
Gol subiti 27 13
Clean sheet 4 8
Possesso palla % 60.9 48.6
Precisione tiri % 50.0 42.78
Conversione tiri % 7.89 14.97
PPDA 10.5 11.4
Tiri totali 190 187
Tiri in porta 95 80
Tiri concessi 251 217
Capocannoniere Ruocco 5 Pohjanpalo 12
Top assistman Trimboli 2 Palumbo 5
Portiere (clean sheet) Festa 4 Joronen 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Mantova-Palermo e a che ora?

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00.

Dove si gioca Mantova-Palermo?

Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.

Chi è l’arbitro di Mantova-Palermo?

Daniele Perenzoni; assistenti Capaldo e Pascarella; IV Mucera; VAR Pairetto; AVAR Nasca.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

