Mantova-Palermo 11 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 19a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Palermo

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova–Palermo mette di fronte un vero testa-coda della 19ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova domenica 11 gennaio 2026 alle 15:00. I virgiliani sono 19° con 15 punti in 18 gare (4 vittorie, 3 pareggi, 11 sconfitte; 15 gol segnati, 27 subiti), mentre i rosanero volano 4° a quota 33 (9 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte; 28 reti fatte, 13 incassate). Per il Mantova gara di ossigeno in chiave salvezza; per il Palermo esame di maturità da squadra di vertice.

Le ultime partite giocate

Mantova in affanno recente e con attacco in difficoltà, mentre il Palermo arriva lanciatissimo con una serie pesante di risultati utili. Le strisce raccontano squadre agli antipodi: i lombardi cercano di invertire la rotta davanti al proprio pubblico, i rosanero vogliono consolidare la loro corsa playoff.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nelle ultime 5 partite di campionato il Mantova ha totalizzato 1 punto, mentre il Palermo ne ha messi insieme 13. Questo il dettaglio dei risultati:

Mantova

Venezia-Mantova 3-0; Mantova-Reggiana 0-1; Cesena-Mantova 3-2; Mantova-Empoli 0-1; Carrarese-Mantova 0-0

Palermo

Palermo-Carrarese 5-0; Empoli-Palermo 1-3; Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0

L’arbitro di Mantova-Palermo

La gara sarà diretta da Daniele Perenzoni. In squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Pascarella; IV ufficiale Mucera; al VAR Pairetto, AVAR Nasca. In questa Serie B 2025/26 Perenzoni ha arbitrato 7 gare: 0 rigori concessi, 26 ammonizioni e 2 espulsioni, con una media di 4,0 cartellini a partita (189 falli fischiati e 24 fuorigioco).

Arbitro: Daniele Perenzoni

Assistenti: Capaldo – Pascarella

IV: Mucera

VAR: Pairetto

AVAR: Nasca

Informazioni interessanti sul match

Match intrigante per contrasti tecnici e stati di forma. Storicamente, Mantova–Palermo è incrocio da equilibrio assoluto: tradizione di pareggi e sfide bloccate. Oggi, però, i numeri dicono rosanero in grande fiducia e virgiliani a caccia di una scossa. Il Mantova ama il palleggio (possesso alto, grande costruzione), ma fatica a trasformare la manovra in gol. Il Palermo, al contrario, è concreto: difesa solida, transizioni efficaci e un bomber come Joel Pohjanpalo che fa la differenza. Attenzione ai dettagli: palle inattive, duelli aerei e gestione dei ritmi potrebbero indirizzare la contesa. La porta di Jesse Joronen è spesso blindata, mentre tra i lombardi spicca la vivacità di Francesco Ruocco. Con il fattore stadio e la sete di punti del Mantova, il copione può restare aperto fino all’ultimo.

Precedente particolare: tra le sfide di Serie B giocate 8 volte, Mantova – Palermo ha il 100% di pareggi: otto su otto.

– ha il 100% di pareggi: otto su otto. Equilibrio al Martelli: il Mantova ha impattato quattro volte in casa con il Palermo , più che con molte altre avversarie storiche.

ha impattato quattro volte in casa con il , più che con molte altre avversarie storiche. Crisi di gol virgiliana: il Mantova non ha segnato in quattro delle ultime cinque gare di campionato e ha raccolto un solo punto dopo tre successi di fila.

non ha segnato in quattro delle ultime cinque gare di campionato e ha raccolto un solo punto dopo tre successi di fila. Astinenza interna: due gare senza gol al Martelli per il Mantova ; nella sua storia in B ha fatto peggio solo una volta (quattro di fila, 1972).

; nella sua storia in B ha fatto peggio solo una volta (quattro di fila, 1972). Marcia rosanero: il Palermo è a 33 punti e, nell’era dei tre punti, solo in tre stagioni aveva fatto meglio dopo questo numero di gare, due delle quali chiuse con promozione.

è a 33 punti e, nell’era dei tre punti, solo in tre stagioni aveva fatto meglio dopo questo numero di gare, due delle quali chiuse con promozione. Trasferta affidabile: nelle ultime tre gare esterne il Palermo ha sempre segnato e ha raccolto due pareggi e una vittoria.

ha sempre segnato e ha raccolto due pareggi e una vittoria. Duelli aerei: nessuno ha segnato meno di testa del Mantova (1); nessuno ha concesso meno gol di testa del Palermo (1).

(1); nessuno ha concesso meno gol di testa del (1). Catene di possesso: il Mantova guida per azioni con almeno 10 passaggi chiuse da tiro o tocco in area (63), mentre il Palermo è la squadra che capitalizza di più da queste trame (5 reti).

guida per azioni con almeno 10 passaggi chiuse da tiro o tocco in area (63), mentre il è la squadra che capitalizza di più da queste trame (5 reti). Uomo chiave: Joel Pohjanpalo è a 12 gol e 4 assist, cifre da capocannoniere assoluto del match.

è a 12 gol e 4 assist, cifre da capocannoniere assoluto del match. Tiro senza premio: tra chi non ha ancora segnato, spiccano nel Mantova Nicolò Radaelli e Simone Trimboli, molto presenti al tiro ma finora sfortunati.

Le statistiche stagionali di Mantova e Palermo

Numeri a confronto: il Mantova domina nel possesso (60,9%) ma fatica a incidere (15 gol, conversione 7,89%); il Palermo è più diretto e concreto (28 gol, conversione 14,97%) con una difesa granitica (13 subiti, 8 clean sheet). I lombardi tirano molto (190 totali, 95 nello specchio) ma concedono anche tanto (251 tiri contro); i rosanero mantengono equilibrio tra produzione (187 tiri, 80 in porta) e protezione dell’area (217 concessi). Pressioni simili (PPDA: 10,5 Mantova, 11,4 Palermo).

Giocatori: capocannoniere Mantova è Francesco Ruocco (5), mentre nel Palermo comanda Joel Pohjanpalo (12). Assist: Simone Trimboli guida i virgiliani (2), nei rosanero spicca Antonio Palumbo (5). Disciplina: nel Mantova i più ammoniti sono Trimboli e Radaelli (5); un rosso per Radaelli. Nel Palermo tre espulsioni totali, con sanzioni per Ceccaroni, Ranocchia e Diakité. Portieri: Marco Festa 4 clean sheet, Jesse Joronen 8.

Mantova Palermo Partite giocate 18 18 Vittorie 4 9 Pareggi 3 6 Sconfitte 11 3 Gol fatti 15 28 Gol subiti 27 13 Clean sheet 4 8 Possesso palla % 60.9 48.6 Precisione tiri % 50.0 42.78 Conversione tiri % 7.89 14.97 PPDA 10.5 11.4 Tiri totali 190 187 Tiri in porta 95 80 Tiri concessi 251 217 Capocannoniere Ruocco 5 Pohjanpalo 12 Top assistman Trimboli 2 Palumbo 5 Portiere (clean sheet) Festa 4 Joronen 8

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Palermo e a che ora? Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Palermo? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Palermo? Daniele Perenzoni; assistenti Capaldo e Pascarella; IV Mucera; VAR Pairetto; AVAR Nasca.