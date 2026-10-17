Mantova-Palermo 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Sfida d’alta quota al vertice del campionato. Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 17:15, lo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova ospita lo scontro diretto tra Mantova e Palermo, valido per la 7ª giornata di Serie B 2026-27. In campo le uniche due formazioni ancora imbattute: i rosanero guidano la classifica al primo posto con 16 punti (5 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 14 reti realizzate e 7 incassate), mentre i biancorossi inseguono in seconda posizione a quota 14 (4 successi, 2 pari, zero ko, 13 gol fatti e 6 subiti). Una gara chiave per la vetta, con i padroni di casa a caccia del sorpasso e gli ospiti pronti ad allungare.
- Le ultime partite giocate da Mantova e Palermo
- L’arbitro di Mantova-Palermo
- Mantova-Palermo: precedenti e curiosità sul match
- Le statistiche stagionali di Mantova e Palermo
Le ultime partite giocate da Mantova e Palermo
Continuità e gol accompagnano entrambe al confronto diretto. Nelle ultime cinque gare di campionato il Mantova ha raccolto 11 punti, con tre vittorie e due pareggi; il Palermo ne ha conquistati 13, grazie a quattro successi e un pari. Nessuna sconfitta per le due contendenti, reduci rispettivamente dal 3-1 sul campo del Catanzaro e dal 4-2 in casa dell’Empoli. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.
|Squadra
|1
|2
|3
|4
|5
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Mantova
|Vittoria
|Pareggio
|Vittoria
|Pareggio
|Vittoria
|3
|2
|0
|11
|Palermo
|Vittoria
|Vittoria
|Pareggio
|Vittoria
|Vittoria
|4
|1
|0
|13
Il dettaglio delle ultime cinque partite del Mantova:
- Mantova–Empoli 3-1.
- Cesena–Mantova 1-1.
- Mantova–Sampdoria 2-0.
- Mantova–Pisa 2-2.
- Catanzaro–Mantova 1-3.
Il percorso recente del Palermo:
- Arezzo–Palermo 2-3.
- Palermo–Sampdoria 3-1.
- Avellino–Palermo 1-1.
- Palermo–Padova 2-1.
- Empoli–Palermo 2-4.
L’arbitro di Mantova-Palermo
A dirigere Mantova–Palermo sarà Luca Zufferli, nato a Udine. Gli assistenti saranno Peretti e Boato, con Zanotti quarto ufficiale; al VAR Pezzuto, affiancato dall’AVAR Del Giovane. Nelle statistiche disponibili della Serie B 2026-27, Zufferli conta una direzione: ha fischiato 29 falli, assegnato 3 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il totale è dunque di quattro cartellini nell’unico incontro del campione, ancora troppo limitato per delineare una tendenza stagionale.
Mantova-Palermo: precedenti e curiosità sul match
La vetta passa da una sfida che, per tradizione, ama l’equilibrio. Mantova e Palermo hanno pareggiato i primi nove incroci in Serie B, prima del successo rosanero nell’ultimo precedente. Stavolta, però, la posta invita a osare: i siciliani difendono due punti di vantaggio, mentre ai biancorossi una vittoria regalerebbe il sorpasso. Entrambe sono imbattute e inseguono traguardi che richiamano partenze storiche. Il Palermo ha eguagliato il proprio miglior avvio cadetto e cerca continuità lontano da casa; il Mantova può raggiungere quota sette giornate senza sconfitte, impresa riuscita soltanto in due precedenti stagioni. A rendere il confronto ancora più intrigante sono i protagonisti offensivi: Dennis Johnsen abbina gol e assist, Antonio Palumbo sa incidere in entrambe le voci e Francesco Ruocco insegue la testa della classifica marcatori. Tra memoria dei pareggi e attacchi in fiducia, il Martelli attende una prova capace di misurare le ambizioni di entrambe.
- Il muro dei pareggi è caduto soltanto all’ultimo incrocio: dopo nove segni X consecutivi in Serie B, il Palermo ha battuto il Mantova 2-1 il 4 marzo dello scorso campionato, con le reti di Filippo Ranocchia e Joel Pohjanpalo.
- Al Martelli il pari è una consuetudine: il Mantova ha chiuso in equilibrio tutte e cinque le sfide interne cadette contro il Palermo. Nessun avversario conta più pareggi sul campo dei biancorossi: a quota cinque ci sono anche Brescia, Reggiana e Monza.
- Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate: il Palermo ha eguagliato il miglior avvio della propria storia in Serie B, quello del 1979-80. In quella stagione, alla settima giornata arrivò un pareggio.
- Dopo il 4-2 all’Empoli, i rosanero cercano due vittorie esterne consecutive per la prima volta con Filippo Inzaghi in panchina. L’ultima serie di almeno due successi fuori casa risale ad agosto-settembre 2024: furono tre con Alessio Dionisi.
- Il Mantova può restare imbattuto nelle prime sette giornate di Serie B per la terza volta, dopo il 1965-66 e il 2005-06. Vincendo, raggiungerebbe inoltre almeno cinque successi nelle prime sette gare per la quarta volta, dopo quelle due stagioni e il 1970-71.
- Il 2-2 con il Pisa può avere un seguito statistico: i biancorossi non pareggiano due incontri casalinghi consecutivi in Serie B dall’ottobre 2024. Allora il secondo pari fu proprio lo 0-0 contro il Palermo del 30 ottobre.
- Il Palermo arriva da 35 conclusioni contro l’Empoli: in questo campionato soltanto il Modena, con 43 contro l’Avellino, ha fatto meglio in una partita. Includendo i tiri respinti, i rosanero hanno tentato 113 conclusioni nelle prime sei giornate, 18,8 a incontro: davanti c’è soltanto il Modena, a quota 129.
- Dennis Johnsen guida la classifica degli assist tra Serie A e Serie B con cinque passaggi vincenti. Le sue nove partecipazioni al gol lo collocano, nel confronto statistico disponibile sui cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni, alle spalle soltanto di Raphinha e Lamine Yamal, rispettivamente a 15 e 12, e alla pari con Kylian Mbappé e Josip Brekalo.
- Contro l’Empoli, Antonio Palumbo ha segnato e servito l’assist per Dennis Johnsen. Dal suo esordio in Serie B nel 2014-15, è la sesta partita con gol e assist: tra i centrocampisti, nello stesso periodo, soltanto Marco Mancosu ha fatto meglio con nove. A quota sei figurano anche Ahmad Benali, Luca Tremolada e Mattia Valoti.
- Francesco Ruocco ha raggiunto cinque gol segnando al Catanzaro ed è a una rete dal capocannoniere Cristian Shpendi. Dall’inizio della scorsa stagione ha realizzato 12 reti in Serie B con una percentuale realizzativa del 24,5%: la migliore fra chi ha segnato almeno altrettanto, davanti ad Andrea Adorante, al 23,6% con 17 gol, e Joel Pohjanpalo, al 23,5% con 27.
Le statistiche stagionali di Mantova e Palermo
Il Palermo segna leggermente di più, il Mantova concede qualcosa in meno: 14 reti contro 13 in attacco, 7 contro 6 al passivo. Identica la differenza reti, pari a +7. I rosanero tengono maggiormente il pallone, con il 52,3% di possesso contro il 48,7%, e mostrano una precisione nei passaggi superiore: 82,18% contro 80,07%. I biancorossi rispondono con maggiore accuratezza al tiro, 54,10% contro 51,32%, e una percentuale realizzativa del 21,31% contro il 18,42%. Anche la capacità di reagire merita attenzione: i siciliani hanno recuperato sette punti da situazioni di svantaggio, i lombardi quattro. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata una volta. Le conclusioni riportate nella tabella escludono i tiri respinti, diversamente dal totale citato nelle curiosità.
Fra i singoli, Francesco Ruocco guida il Mantova con 5 gol, seguito da Vanja Vlahovic a 2; a quota una rete figurano Fahem Benaïssa-Yahia, Davide Bragantini, Ettore Gliozzi, Rares Ilie, Jean-Pierre Mboyo e Bodin Tomasevic. Nel Palermo il primo marcatore è Dennis Johnsen con 4 reti, davanti a Antonio Palumbo, Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori, tutti a 2; un gol ciascuno per Tommaso Augello, Tommaso Cassandro, Gabriel Strefezza e Filippo Ranocchia. I migliori assistman sono Alessio Castellini, con 4 passaggi vincenti, e Johnsen, con 5. Sul fronte disciplinare, il massimo è di due ammonizioni: nel Mantova per Francesco Bardi e Benaïssa-Yahia, nel Palermo per Mattia Bani e Ranocchia. Non risultano espulsioni nei dati disponibili delle due squadre. Fra i portieri, Bardi conta una porta inviolata in sei presenze; per i rosanero Mattia Fortin ne ha una in quattro gare, mentre Mattia Perin non ne registra nelle sue due apparizioni.
|Statistica
|Mantova
|Palermo
|Posizione in classifica
|2ª
|1ª
|Punti
|14
|16
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|4
|5
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|0
|0
|Gol segnati
|13
|14
|Gol subiti
|6
|7
|Differenza reti
|+7
|+7
|Media gol segnati
|2,17
|2,33
|Media gol subiti
|1,00
|1,17
|Possesso palla
|48,7%
|52,3%
|Precisione nei passaggi
|80,07%
|82,18%
|Conclusioni, esclusi i tiri respinti
|61
|76
|Tiri nello specchio
|33
|39
|Precisione al tiro
|54,10%
|51,32%
|Percentuale realizzativa
|21,31%
|18,42%
|Pali e traverse colpiti
|1
|5
|Calci d’angolo
|26
|27
|Falli commessi
|78
|79
|Cartellini gialli
|11
|12
|Espulsioni registrate nei dati disponibili
|0
|0
|Partite senza subire gol
|1
|1
|Punti recuperati da svantaggio
|4
|7
|Capocannoniere della squadra
|Francesco Ruocco: 5
|Dennis Johnsen: 4
|Miglior assistman
|Alessio Castellini: 4
|Dennis Johnsen: 5
|Giocatori con più ammonizioni
|Francesco Bardi e Fahem Benaïssa-Yahia: 2
|Mattia Bani e Filippo Ranocchia: 2
|Porte inviolate dei portieri impiegati
|Francesco Bardi: 1
|Mattia Fortin: 1; Mattia Perin: 0
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Mantova-Palermo?
-
Mantova-Palermo si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17.15, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Mantova-Palermo?
-
La partita si disputa allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Palermo?
-
L’arbitro è Luca Zufferli, assistito da Peretti e Boato. Il quarto ufficiale è Zanotti; al VAR Pezzuto, con Del Giovane AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.