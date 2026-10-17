Mantova-Palermo 17 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova-Palermo, big match della 7ª giornata di Serie B 2026-27: orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche delle due squadre.

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Sfida d’alta quota al vertice del campionato. Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 17:15, lo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova ospita lo scontro diretto tra Mantova e Palermo, valido per la 7ª giornata di Serie B 2026-27. In campo le uniche due formazioni ancora imbattute: i rosanero guidano la classifica al primo posto con 16 punti (5 vittorie, un pareggio, 0 sconfitte, 14 reti realizzate e 7 incassate), mentre i biancorossi inseguono in seconda posizione a quota 14 (4 successi, 2 pari, zero ko, 13 gol fatti e 6 subiti). Una gara chiave per la vetta, con i padroni di casa a caccia del sorpasso e gli ospiti pronti ad allungare.

Le ultime partite giocate da Mantova e Palermo

Continuità e gol accompagnano entrambe al confronto diretto. Nelle ultime cinque gare di campionato il Mantova ha raccolto 11 punti, con tre vittorie e due pareggi; il Palermo ne ha conquistati 13, grazie a quattro successi e un pari. Nessuna sconfitta per le due contendenti, reduci rispettivamente dal 3-1 sul campo del Catanzaro e dal 4-2 in casa dell’Empoli. La tabella riporta i risultati dal meno recente al più recente.

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Squadra 1 2 3 4 5 Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Mantova Vittoria Pareggio Vittoria Pareggio Vittoria 3 2 0 11 Palermo Vittoria Vittoria Pareggio Vittoria Vittoria 4 1 0 13

Il dettaglio delle ultime cinque partite del Mantova:

Mantova – Empoli 3-1.

– 3-1. Cesena – Mantova 1-1.

– 1-1. Mantova – Sampdoria 2-0.

– 2-0. Mantova – Pisa 2-2.

– 2-2. Catanzaro–Mantova 1-3.

Il percorso recente del Palermo:

Arezzo – Palermo 2-3.

– 2-3. Palermo – Sampdoria 3-1.

– 3-1. Avellino – Palermo 1-1.

– 1-1. Palermo – Padova 2-1.

– 2-1. Empoli–Palermo 2-4.

L’arbitro di Mantova-Palermo

A dirigere Mantova–Palermo sarà Luca Zufferli, nato a Udine. Gli assistenti saranno Peretti e Boato, con Zanotti quarto ufficiale; al VAR Pezzuto, affiancato dall’AVAR Del Giovane. Nelle statistiche disponibili della Serie B 2026-27, Zufferli conta una direzione: ha fischiato 29 falli, assegnato 3 cartellini gialli e un rosso, senza concedere rigori. Il totale è dunque di quattro cartellini nell’unico incontro del campione, ancora troppo limitato per delineare una tendenza stagionale.

Mantova-Palermo: precedenti e curiosità sul match

La vetta passa da una sfida che, per tradizione, ama l’equilibrio. Mantova e Palermo hanno pareggiato i primi nove incroci in Serie B, prima del successo rosanero nell’ultimo precedente. Stavolta, però, la posta invita a osare: i siciliani difendono due punti di vantaggio, mentre ai biancorossi una vittoria regalerebbe il sorpasso. Entrambe sono imbattute e inseguono traguardi che richiamano partenze storiche. Il Palermo ha eguagliato il proprio miglior avvio cadetto e cerca continuità lontano da casa; il Mantova può raggiungere quota sette giornate senza sconfitte, impresa riuscita soltanto in due precedenti stagioni. A rendere il confronto ancora più intrigante sono i protagonisti offensivi: Dennis Johnsen abbina gol e assist, Antonio Palumbo sa incidere in entrambe le voci e Francesco Ruocco insegue la testa della classifica marcatori. Tra memoria dei pareggi e attacchi in fiducia, il Martelli attende una prova capace di misurare le ambizioni di entrambe.

Il muro dei pareggi è caduto soltanto all’ultimo incrocio: dopo nove segni X consecutivi in Serie B, il Palermo ha battuto il Mantova 2-1 il 4 marzo dello scorso campionato, con le reti di Filippo Ranocchia e Joel Pohjanpalo .

ha battuto il 2-1 il 4 marzo dello scorso campionato, con le reti di e . Al Martelli il pari è una consuetudine: il Mantova ha chiuso in equilibrio tutte e cinque le sfide interne cadette contro il Palermo . Nessun avversario conta più pareggi sul campo dei biancorossi: a quota cinque ci sono anche Brescia , Reggiana e Monza .

ha chiuso in equilibrio tutte e cinque le sfide interne cadette contro il . Nessun avversario conta più pareggi sul campo dei biancorossi: a quota cinque ci sono anche , e . Cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate: il Palermo ha eguagliato il miglior avvio della propria storia in Serie B, quello del 1979-80. In quella stagione, alla settima giornata arrivò un pareggio.

ha eguagliato il miglior avvio della propria storia in Serie B, quello del 1979-80. In quella stagione, alla settima giornata arrivò un pareggio. Dopo il 4-2 all’ Empoli , i rosanero cercano due vittorie esterne consecutive per la prima volta con Filippo Inzaghi in panchina. L’ultima serie di almeno due successi fuori casa risale ad agosto-settembre 2024: furono tre con Alessio Dionisi.

, i rosanero cercano due vittorie esterne consecutive per la prima volta con Filippo Inzaghi in panchina. L’ultima serie di almeno due successi fuori casa risale ad agosto-settembre 2024: furono tre con Alessio Dionisi. Il Mantova può restare imbattuto nelle prime sette giornate di Serie B per la terza volta, dopo il 1965-66 e il 2005-06. Vincendo, raggiungerebbe inoltre almeno cinque successi nelle prime sette gare per la quarta volta, dopo quelle due stagioni e il 1970-71.

può restare imbattuto nelle prime sette giornate di Serie B per la terza volta, dopo il 1965-66 e il 2005-06. Vincendo, raggiungerebbe inoltre almeno cinque successi nelle prime sette gare per la quarta volta, dopo quelle due stagioni e il 1970-71. Il 2-2 con il Pisa può avere un seguito statistico: i biancorossi non pareggiano due incontri casalinghi consecutivi in Serie B dall’ottobre 2024. Allora il secondo pari fu proprio lo 0-0 contro il Palermo del 30 ottobre.

può avere un seguito statistico: i biancorossi non pareggiano due incontri casalinghi consecutivi in Serie B dall’ottobre 2024. Allora il secondo pari fu proprio lo 0-0 contro il del 30 ottobre. Il Palermo arriva da 35 conclusioni contro l’ Empoli : in questo campionato soltanto il Modena , con 43 contro l’ Avellino , ha fatto meglio in una partita. Includendo i tiri respinti, i rosanero hanno tentato 113 conclusioni nelle prime sei giornate, 18,8 a incontro: davanti c’è soltanto il Modena , a quota 129.

arriva da 35 conclusioni contro l’ : in questo campionato soltanto il , con 43 contro l’ , ha fatto meglio in una partita. Includendo i tiri respinti, i rosanero hanno tentato 113 conclusioni nelle prime sei giornate, 18,8 a incontro: davanti c’è soltanto il , a quota 129. Dennis Johnsen guida la classifica degli assist tra Serie A e Serie B con cinque passaggi vincenti. Le sue nove partecipazioni al gol lo collocano, nel confronto statistico disponibile sui cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni, alle spalle soltanto di Raphinha e Lamine Yamal , rispettivamente a 15 e 12, e alla pari con Kylian Mbappé e Josip Brekalo .

guida la classifica degli assist tra Serie A e Serie B con cinque passaggi vincenti. Le sue nove partecipazioni al gol lo collocano, nel confronto statistico disponibile sui cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni, alle spalle soltanto di e , rispettivamente a 15 e 12, e alla pari con e . Contro l’ Empoli , Antonio Palumbo ha segnato e servito l’assist per Dennis Johnsen . Dal suo esordio in Serie B nel 2014-15, è la sesta partita con gol e assist: tra i centrocampisti, nello stesso periodo, soltanto Marco Mancosu ha fatto meglio con nove. A quota sei figurano anche Ahmad Benali , Luca Tremolada e Mattia Valoti .

, ha segnato e servito l’assist per . Dal suo esordio in Serie B nel 2014-15, è la sesta partita con gol e assist: tra i centrocampisti, nello stesso periodo, soltanto ha fatto meglio con nove. A quota sei figurano anche , e . Francesco Ruocco ha raggiunto cinque gol segnando al Catanzaro ed è a una rete dal capocannoniere Cristian Shpendi. Dall’inizio della scorsa stagione ha realizzato 12 reti in Serie B con una percentuale realizzativa del 24,5%: la migliore fra chi ha segnato almeno altrettanto, davanti ad Andrea Adorante, al 23,6% con 17 gol, e Joel Pohjanpalo, al 23,5% con 27.

Le statistiche stagionali di Mantova e Palermo

Il Palermo segna leggermente di più, il Mantova concede qualcosa in meno: 14 reti contro 13 in attacco, 7 contro 6 al passivo. Identica la differenza reti, pari a +7. I rosanero tengono maggiormente il pallone, con il 52,3% di possesso contro il 48,7%, e mostrano una precisione nei passaggi superiore: 82,18% contro 80,07%. I biancorossi rispondono con maggiore accuratezza al tiro, 54,10% contro 51,32%, e una percentuale realizzativa del 21,31% contro il 18,42%. Anche la capacità di reagire merita attenzione: i siciliani hanno recuperato sette punti da situazioni di svantaggio, i lombardi quattro. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata una volta. Le conclusioni riportate nella tabella escludono i tiri respinti, diversamente dal totale citato nelle curiosità.

Fra i singoli, Francesco Ruocco guida il Mantova con 5 gol, seguito da Vanja Vlahovic a 2; a quota una rete figurano Fahem Benaïssa-Yahia, Davide Bragantini, Ettore Gliozzi, Rares Ilie, Jean-Pierre Mboyo e Bodin Tomasevic. Nel Palermo il primo marcatore è Dennis Johnsen con 4 reti, davanti a Antonio Palumbo, Joel Pohjanpalo e Dominic Vavassori, tutti a 2; un gol ciascuno per Tommaso Augello, Tommaso Cassandro, Gabriel Strefezza e Filippo Ranocchia. I migliori assistman sono Alessio Castellini, con 4 passaggi vincenti, e Johnsen, con 5. Sul fronte disciplinare, il massimo è di due ammonizioni: nel Mantova per Francesco Bardi e Benaïssa-Yahia, nel Palermo per Mattia Bani e Ranocchia. Non risultano espulsioni nei dati disponibili delle due squadre. Fra i portieri, Bardi conta una porta inviolata in sei presenze; per i rosanero Mattia Fortin ne ha una in quattro gare, mentre Mattia Perin non ne registra nelle sue due apparizioni.

Statistica Mantova Palermo Posizione in classifica 2ª 1ª Punti 14 16 Partite giocate 6 6 Vittorie 4 5 Pareggi 2 1 Sconfitte 0 0 Gol segnati 13 14 Gol subiti 6 7 Differenza reti +7 +7 Media gol segnati 2,17 2,33 Media gol subiti 1,00 1,17 Possesso palla 48,7% 52,3% Precisione nei passaggi 80,07% 82,18% Conclusioni, esclusi i tiri respinti 61 76 Tiri nello specchio 33 39 Precisione al tiro 54,10% 51,32% Percentuale realizzativa 21,31% 18,42% Pali e traverse colpiti 1 5 Calci d’angolo 26 27 Falli commessi 78 79 Cartellini gialli 11 12 Espulsioni registrate nei dati disponibili 0 0 Partite senza subire gol 1 1 Punti recuperati da svantaggio 4 7 Capocannoniere della squadra Francesco Ruocco: 5 Dennis Johnsen: 4 Miglior assistman Alessio Castellini: 4 Dennis Johnsen: 5 Giocatori con più ammonizioni Francesco Bardi e Fahem Benaïssa-Yahia: 2 Mattia Bani e Filippo Ranocchia: 2 Porte inviolate dei portieri impiegati Francesco Bardi: 1 Mattia Fortin: 1; Mattia Perin: 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Mantova-Palermo? Mantova-Palermo si gioca sabato 17 ottobre 2026 alle ore 17.15, per la 7ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Mantova-Palermo? La partita si disputa allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Palermo? L’arbitro è Luca Zufferli, assistito da Peretti e Boato. Il quarto ufficiale è Zanotti; al VAR Pezzuto, con Del Giovane AVAR.