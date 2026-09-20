Mantova-Pisa 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Pisa accende la 5a giornata di Serie B: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. I virgiliani arrivano da capolista con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio; 8 gol fatti, 3 subiti), mentre i nerazzurri sono 9° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 6 segnati, 6 incassati). È una sfida d’ambizione: la partenza lanciata del Mantova contro un Pisa in cerca di continuità, tra solidità ritrovata in trasferta e riscatto dopo l’ultimo ko in casa.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Mantova-Pisa
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Mantova e Pisa
Le ultime partite giocate
Mantova in grande spolvero: tre successi e un pari danno il polso di una squadra in fiducia, brillante in zona gol e attenta dietro. Il Pisa alterna exploit lontano da casa a inciampi interni: potenziale offensivo evidente, ma qualche crepa difensiva da registrare. Forme opposte che promettono equilibrio e ritmo.
|Mantova
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|Pisa
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Nelle ultime 4 di campionato il Mantova ha raccolto 10 punti, mentre il Pisa ne ha messi insieme 6. Dettaglio dei risultati:
- Mantova
Carrarese–Mantova 1-2; Mantova–Empoli 3-1; Cesena–Mantova 1-1; Mantova–Sampdoria 2-0.
- Pisa
Pisa–Calcio Padova 0-1; Pisa–Catanzaro 2-1; Juve Stabia–Pisa 0-3; Pisa–Virtus Entella 1-4.
L’arbitro di Mantova-Pisa
La partita sarà diretta da Simone Galipò. Assistenti: Rossi L. e Regattieri; IV ufficiale Crezzini; al VAR Massimi con Di Vuolo all’AVAR. Dati statistici di dettaglio sull’andamento stagionale dell’arbitro non disponibili al momento, ma la presenza del VAR definisce un presidio tecnologico importante nelle situazioni chiave.
- Arbitro: Simone Galipò
- Assistenti: Rossi L. – Regattieri
- IV: Crezzini
- VAR: Massimi
- AVAR: Di Vuolo
Informazioni interessanti sul match
Tradizione recente e stato di forma si intrecciano in una sfida tutta da leggere. Il Pisa arriva a Mantova con due successi consecutivi nei precedenti di Serie B, inseguendo uno storico tris mai centrato contro i lombardi. Il Mantova, però, viaggia a ritmo capolista: 10 punti in 4 partite, porta inviolata in casa e margini di crescita evidenti. Attenzione all’andamento esterno dei nerazzurri, già vincenti alla prima trasferta, e al dato delle grandi occasioni: il Pisa ne crea più di chiunque, ma la cinica lucidità sotto porta premia fin qui i virgiliani. Nomi caldi: Francesco Ruocco, a segno in ognuna delle prime quattro giornate, e Mattéo Tramoni, che contro il Mantova ha già lasciato il segno in passato. Numeri che raccontano un confronto ad alta intensità, tra la spinta del Martelli e la verve offensiva ospite.
- Il Pisa ha vinto gli ultimi due incroci di B con il Mantova e cerca il terzo di fila, un traguardo inedito contro i lombardi.
- Negli ultimi tre confronti a Mantova: due ko virgiliani e una vittoria di casa; prima di allora quattro gare interne senza sconfitte per il Mantova (3V, 1N).
- Con il 2-0 alla Sampdoria, il Mantova ha agganciato la vetta a 10 punti (3V, 1N): può restare imbattuto nelle prime 5 per la terza volta nella sua storia in B (come nel 1965/66 e 2005/06).
- Dopo il 3-0 a Juve Stabia, il Pisa può vincere le prime due trasferte di B per la prima volta dal 2021 (era Luca D’Angelo).
- Nessuno ha creato più grandi occasioni del Pisa (13, come l’Hellas Verona); il Mantova ne ha prodotte 9 ma le trasforma meglio (33% contro 31%).
- Francesco Ruocco è andato in gol in tutte le prime quattro: ora insegue un filotto da record quinquennale nel torneo cadetto.
- Mattéo Tramoni ha già punito il Mantova con una doppietta (16 marzo 2025) ed è tra i più produttivi per tiri (12) e occasioni create (10) in questo avvio.
Le statistiche stagionali di Mantova e Pisa
Quattro giornate, identità chiare: il Mantova segna di più (8) e subisce meno (3), con precisione al tiro del 57,9% e un PPDA di 12,7 che racconta pressione intelligente. Il Pisa tiene più palla (48,3% a 45,8%), calcia di più (52 tiri a 38) e produce tante situazioni pericolose, ma concede altrettanto (6 gol subiti). Disciplinare: virgiliani più puliti (5 gialli, 0 rossi) contro i 7 gialli e 1 rosso dei nerazzurri. Clean sheet: uno a testa.
Giocatori chiave: nel Mantova brilla Francesco Ruocco (4 gol in 4 gare) e la qualità al cross di Alessio Castellini (3 assist). Tra i nerazzurri, leadership diffusa in zona-gol (sei marcatori diversi a quota 1), mentre l’uomo-assist è Mattéo Tramoni (2). Capitolo fair play: più ammoniti nel Pisa Arturo Calabresi e Isak Vural (2 a testa); un rosso per Mehdi Léris. Tra i pali: Francesco Bardi e Alessandro Confente con 1 clean sheet ciascuno.
|Mantova
|Pisa
|Partite giocate
|4
|4
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|0
|Sconfitte
|0
|2
|Gol fatti
|8
|6
|Gol subiti
|3
|6
|Possesso palla (%)
|45,8
|48,3
|Tiri totali
|38
|52
|Tiri in porta
|22
|29
|Precisione tiro (%)
|57,9
|55,8
|PPDA
|12,7
|13,3
|Clean sheet
|1
|1
|Ammonizioni
|5
|7
|Espulsioni
|0
|1
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FAQ
- Quando si gioca Mantova-Pisa e a che ora?
-
Domenica 20 settembre 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Mantova-Pisa?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Pisa?
-
L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Rossi L. e Regattieri; IV Crezzini; VAR Massimi; AVAR Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.