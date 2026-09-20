Mantova-Pisa 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Pisa

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Mantova–Pisa accende la 5a giornata di Serie B: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. I virgiliani arrivano da capolista con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio; 8 gol fatti, 3 subiti), mentre i nerazzurri sono 9° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 6 segnati, 6 incassati). È una sfida d’ambizione: la partenza lanciata del Mantova contro un Pisa in cerca di continuità, tra solidità ritrovata in trasferta e riscatto dopo l’ultimo ko in casa.

Le ultime partite giocate

Mantova in grande spolvero: tre successi e un pari danno il polso di una squadra in fiducia, brillante in zona gol e attenta dietro. Il Pisa alterna exploit lontano da casa a inciampi interni: potenziale offensivo evidente, ma qualche crepa difensiva da registrare. Forme opposte che promettono equilibrio e ritmo.

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Mantova ok ok x ok Pisa ko ok ok ko

Nelle ultime 4 di campionato il Mantova ha raccolto 10 punti, mentre il Pisa ne ha messi insieme 6. Dettaglio dei risultati:

Mantova

Carrarese–Mantova 1-2; Mantova–Empoli 3-1; Cesena–Mantova 1-1; Mantova–Sampdoria 2-0.

Pisa

Pisa–Calcio Padova 0-1; Pisa–Catanzaro 2-1; Juve Stabia–Pisa 0-3; Pisa–Virtus Entella 1-4.

L’arbitro di Mantova-Pisa

La partita sarà diretta da Simone Galipò. Assistenti: Rossi L. e Regattieri; IV ufficiale Crezzini; al VAR Massimi con Di Vuolo all’AVAR. Dati statistici di dettaglio sull’andamento stagionale dell’arbitro non disponibili al momento, ma la presenza del VAR definisce un presidio tecnologico importante nelle situazioni chiave.

Arbitro: Simone Galipò

Assistenti: Rossi L. – Regattieri

– IV: Crezzini

VAR: Massimi

AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti sul match

Tradizione recente e stato di forma si intrecciano in una sfida tutta da leggere. Il Pisa arriva a Mantova con due successi consecutivi nei precedenti di Serie B, inseguendo uno storico tris mai centrato contro i lombardi. Il Mantova, però, viaggia a ritmo capolista: 10 punti in 4 partite, porta inviolata in casa e margini di crescita evidenti. Attenzione all’andamento esterno dei nerazzurri, già vincenti alla prima trasferta, e al dato delle grandi occasioni: il Pisa ne crea più di chiunque, ma la cinica lucidità sotto porta premia fin qui i virgiliani. Nomi caldi: Francesco Ruocco, a segno in ognuna delle prime quattro giornate, e Mattéo Tramoni, che contro il Mantova ha già lasciato il segno in passato. Numeri che raccontano un confronto ad alta intensità, tra la spinta del Martelli e la verve offensiva ospite.

Il Pisa ha vinto gli ultimi due incroci di B con il Mantova e cerca il terzo di fila, un traguardo inedito contro i lombardi.

ha vinto gli ultimi due incroci di B con il e cerca il terzo di fila, un traguardo inedito contro i lombardi. Negli ultimi tre confronti a Mantova: due ko virgiliani e una vittoria di casa; prima di allora quattro gare interne senza sconfitte per il Mantova (3V, 1N).

(3V, 1N). Con il 2-0 alla Sampdoria , il Mantova ha agganciato la vetta a 10 punti (3V, 1N): può restare imbattuto nelle prime 5 per la terza volta nella sua storia in B (come nel 1965/66 e 2005/06).

, il ha agganciato la vetta a 10 punti (3V, 1N): può restare imbattuto nelle prime 5 per la terza volta nella sua storia in B (come nel 1965/66 e 2005/06). Dopo il 3-0 a Juve Stabia , il Pisa può vincere le prime due trasferte di B per la prima volta dal 2021 (era Luca D’Angelo ).

, il può vincere le prime due trasferte di B per la prima volta dal 2021 (era ). Nessuno ha creato più grandi occasioni del Pisa (13, come l’Hellas Verona); il Mantova ne ha prodotte 9 ma le trasforma meglio (33% contro 31%).

(13, come l’Hellas Verona); il ne ha prodotte 9 ma le trasforma meglio (33% contro 31%). Francesco Ruocco è andato in gol in tutte le prime quattro: ora insegue un filotto da record quinquennale nel torneo cadetto.

è andato in gol in tutte le prime quattro: ora insegue un filotto da record quinquennale nel torneo cadetto. Mattéo Tramoni ha già punito il Mantova con una doppietta (16 marzo 2025) ed è tra i più produttivi per tiri (12) e occasioni create (10) in questo avvio.

Le statistiche stagionali di Mantova e Pisa

Quattro giornate, identità chiare: il Mantova segna di più (8) e subisce meno (3), con precisione al tiro del 57,9% e un PPDA di 12,7 che racconta pressione intelligente. Il Pisa tiene più palla (48,3% a 45,8%), calcia di più (52 tiri a 38) e produce tante situazioni pericolose, ma concede altrettanto (6 gol subiti). Disciplinare: virgiliani più puliti (5 gialli, 0 rossi) contro i 7 gialli e 1 rosso dei nerazzurri. Clean sheet: uno a testa.

Giocatori chiave: nel Mantova brilla Francesco Ruocco (4 gol in 4 gare) e la qualità al cross di Alessio Castellini (3 assist). Tra i nerazzurri, leadership diffusa in zona-gol (sei marcatori diversi a quota 1), mentre l’uomo-assist è Mattéo Tramoni (2). Capitolo fair play: più ammoniti nel Pisa Arturo Calabresi e Isak Vural (2 a testa); un rosso per Mehdi Léris. Tra i pali: Francesco Bardi e Alessandro Confente con 1 clean sheet ciascuno.

Mantova Pisa Partite giocate 4 4 Vittorie 3 2 Pareggi 1 0 Sconfitte 0 2 Gol fatti 8 6 Gol subiti 3 6 Possesso palla (%) 45,8 48,3 Tiri totali 38 52 Tiri in porta 22 29 Precisione tiro (%) 57,9 55,8 PPDA 12,7 13,3 Clean sheet 1 1 Ammonizioni 5 7 Espulsioni 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Pisa e a che ora? Domenica 20 settembre 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Mantova-Pisa? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Pisa? L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Rossi L. e Regattieri; IV Crezzini; VAR Massimi; AVAR Di Vuolo.