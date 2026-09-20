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CALCIO SERIE B

Mantova-Pisa 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 5a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Pisa

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Redazione

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MantovaPisa accende la 5a giornata di Serie B: si gioca domenica 20 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. I virgiliani arrivano da capolista con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio; 8 gol fatti, 3 subiti), mentre i nerazzurri sono 9° a quota 6 (2 vittorie, 2 sconfitte; 6 segnati, 6 incassati). È una sfida d’ambizione: la partenza lanciata del Mantova contro un Pisa in cerca di continuità, tra solidità ritrovata in trasferta e riscatto dopo l’ultimo ko in casa.

Le ultime partite giocate

Mantova in grande spolvero: tre successi e un pari danno il polso di una squadra in fiducia, brillante in zona gol e attenta dietro. Il Pisa alterna exploit lontano da casa a inciampi interni: potenziale offensivo evidente, ma qualche crepa difensiva da registrare. Forme opposte che promettono equilibrio e ritmo.

Mantova ok ok x ok
Pisa ko ok ok ko

Nelle ultime 4 di campionato il Mantova ha raccolto 10 punti, mentre il Pisa ne ha messi insieme 6. Dettaglio dei risultati:

  • Mantova

Carrarese–Mantova 1-2; Mantova–Empoli 3-1; Cesena–Mantova 1-1; Mantova–Sampdoria 2-0.

  • Pisa

Pisa–Calcio Padova 0-1; Pisa–Catanzaro 2-1; Juve Stabia–Pisa 0-3; Pisa–Virtus Entella 1-4.

L’arbitro di Mantova-Pisa

La partita sarà diretta da Simone Galipò. Assistenti: Rossi L. e Regattieri; IV ufficiale Crezzini; al VAR Massimi con Di Vuolo all’AVAR. Dati statistici di dettaglio sull’andamento stagionale dell’arbitro non disponibili al momento, ma la presenza del VAR definisce un presidio tecnologico importante nelle situazioni chiave.

  • Arbitro: Simone Galipò
  • Assistenti: Rossi L.Regattieri
  • IV: Crezzini
  • VAR: Massimi
  • AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti sul match

Tradizione recente e stato di forma si intrecciano in una sfida tutta da leggere. Il Pisa arriva a Mantova con due successi consecutivi nei precedenti di Serie B, inseguendo uno storico tris mai centrato contro i lombardi. Il Mantova, però, viaggia a ritmo capolista: 10 punti in 4 partite, porta inviolata in casa e margini di crescita evidenti. Attenzione all’andamento esterno dei nerazzurri, già vincenti alla prima trasferta, e al dato delle grandi occasioni: il Pisa ne crea più di chiunque, ma la cinica lucidità sotto porta premia fin qui i virgiliani. Nomi caldi: Francesco Ruocco, a segno in ognuna delle prime quattro giornate, e Mattéo Tramoni, che contro il Mantova ha già lasciato il segno in passato. Numeri che raccontano un confronto ad alta intensità, tra la spinta del Martelli e la verve offensiva ospite.

  • Il Pisa ha vinto gli ultimi due incroci di B con il Mantova e cerca il terzo di fila, un traguardo inedito contro i lombardi.
  • Negli ultimi tre confronti a Mantova: due ko virgiliani e una vittoria di casa; prima di allora quattro gare interne senza sconfitte per il Mantova (3V, 1N).
  • Con il 2-0 alla Sampdoria, il Mantova ha agganciato la vetta a 10 punti (3V, 1N): può restare imbattuto nelle prime 5 per la terza volta nella sua storia in B (come nel 1965/66 e 2005/06).
  • Dopo il 3-0 a Juve Stabia, il Pisa può vincere le prime due trasferte di B per la prima volta dal 2021 (era Luca D’Angelo).
  • Nessuno ha creato più grandi occasioni del Pisa (13, come l’Hellas Verona); il Mantova ne ha prodotte 9 ma le trasforma meglio (33% contro 31%).
  • Francesco Ruocco è andato in gol in tutte le prime quattro: ora insegue un filotto da record quinquennale nel torneo cadetto.
  • Mattéo Tramoni ha già punito il Mantova con una doppietta (16 marzo 2025) ed è tra i più produttivi per tiri (12) e occasioni create (10) in questo avvio.

Le statistiche stagionali di Mantova e Pisa

Quattro giornate, identità chiare: il Mantova segna di più (8) e subisce meno (3), con precisione al tiro del 57,9% e un PPDA di 12,7 che racconta pressione intelligente. Il Pisa tiene più palla (48,3% a 45,8%), calcia di più (52 tiri a 38) e produce tante situazioni pericolose, ma concede altrettanto (6 gol subiti). Disciplinare: virgiliani più puliti (5 gialli, 0 rossi) contro i 7 gialli e 1 rosso dei nerazzurri. Clean sheet: uno a testa.

Giocatori chiave: nel Mantova brilla Francesco Ruocco (4 gol in 4 gare) e la qualità al cross di Alessio Castellini (3 assist). Tra i nerazzurri, leadership diffusa in zona-gol (sei marcatori diversi a quota 1), mentre l’uomo-assist è Mattéo Tramoni (2). Capitolo fair play: più ammoniti nel Pisa Arturo Calabresi e Isak Vural (2 a testa); un rosso per Mehdi Léris. Tra i pali: Francesco Bardi e Alessandro Confente con 1 clean sheet ciascuno.

Mantova Pisa
Partite giocate 4 4
Vittorie 3 2
Pareggi 1 0
Sconfitte 0 2
Gol fatti 8 6
Gol subiti 3 6
Possesso palla (%) 45,8 48,3
Tiri totali 38 52
Tiri in porta 22 29
Precisione tiro (%) 57,9 55,8
PPDA 12,7 13,3
Clean sheet 1 1
Ammonizioni 5 7
Espulsioni 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Mantova-Pisa e a che ora?

Domenica 20 settembre 2026 alle ore 17:15.

Dove si gioca Mantova-Pisa?

Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.

Chi è l’arbitro di Mantova-Pisa?

L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Rossi L. e Regattieri; IV Crezzini; VAR Massimi; AVAR Di Vuolo.

Mantova-Pisa 20 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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