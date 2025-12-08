Mantova-Reggiana 8 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 15a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Reggiana

Mantova–Reggiana accende la 15a giornata della Serie B 2025-26: si gioca lunedì 8 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Sfida da punti pesanti per la salvezza: i virgiliani sono al 15° posto con 14 punti in 14 gare (4 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte; 13 gol fatti, 22 subiti), gli emiliani all’11° con 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 18 segnati, 19 incassati). Il Mantova ha costruito la sua classifica soprattutto in casa (10 punti), la Reggiana fatica in trasferta (5 punti esterni), per un incrocio che può muovere la zona medio-bassa.

Le ultime partite giocate

Il Mantova arriva da un’altalena di risultati ma ha rialzato la testa con tre successi nelle ultime quattro interne. La Reggiana ha ritrovato la vittoria nel derby con il Modena dopo due 0-0 consecutivi, ma il rendimento fuori casa resta altalenante.

Mantova ko ok ok ok ko Reggiana ok ko x x ko

Dettaglio delle ultime cinque gare:

Mantova: Mantova-Catanzaro 1-3; Sampdoria-Mantova 0-1; Mantova-Calcio Padova 1-0; Mantova-Spezia 4-1; Venezia-Mantova 3-0.

Reggiana: Reggiana-Modena 1-0; Avellino-Reggiana 4-3; Reggiana-Virtus Entella 0-0; Carrarese-Reggiana 0-0; Reggiana-Frosinone 0-1.

L’arbitro di Mantova-Reggiana

La gara sarà diretta dal signor Luca Massimi. Assistenti Di Giacinto e Ricci; IV ufficiale Calzavara; al VAR Gualtieri, AVAR Di Vuolo. Nella Serie B 2025-26 Massimi ha arbitrato 6 incontri: 1 rigore assegnato, 34 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto, media di 6 cartellini a partita (circa un cartellino ogni 5,7 falli).

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: Di Giacinto – Ricci

IV: Calzavara

VAR: Gualtieri

AVAR: Di Vuolo

Informazioni interessanti

Tradizione favorevole ai virgiliani: nelle ultime 12 sfide di Serie B contro la Reggiana il Mantova ha perso solo due volte, pareggiandone otto. Al Martelli gli emiliani hanno vinto appena due trasferte su nove, anche se una è recente. L’inerzia di casa conta: i biancorossi sono reduci da strisce positive davanti al proprio pubblico e sotto la nuova guida hanno già infilato tre successi interni di fila. Dall’altra parte, i granata hanno vissuto un periodo di magra offensiva con tre gare senza gol, un trend da invertire. Numeri specchio: il Mantova macina tiri nello specchio come nessuno in campionato ma fatica a trasformarli in reti, mentre la Reggiana è più cinica pur con volumi minori. Occhio agli uomini chiave: Nicholas Bonfanti storicamente colpisce spesso i granata, mentre per gli ospiti l’ultima firma in B di Matteo Rover è arrivata proprio contro il Mantova. Ingredienti da match teso: classifica corta, punti pesanti e dettagli a fare la differenza.

Precedenti recenti: il Mantova ha perso solo 2 delle ultime 12 contro la Reggiana , con ben 8 pareggi nel parziale.

ha perso solo 2 delle ultime 12 contro la , con ben 8 pareggi nel parziale. Al Martelli: granata vittoriosi in 2 trasferte su 9 contro i virgiliani; uno dei due successi è nell’incrocio più recente.

Fattore casa: Mantova in spinta al Martelli, con strisce di vittorie interne nelle ultime uscite.

in spinta al Martelli, con strisce di vittorie interne nelle ultime uscite. Crisi offensiva ospite: la Reggiana ha vissuto tre gare consecutive senza segnare in questa Serie B.

ha vissuto tre gare consecutive senza segnare in questa Serie B. Volume vs cinismo: il Mantova guida per tiri nello specchio ma ha la percentuale realizzativa più bassa; la Reggiana converte meglio.

guida per tiri nello specchio ma ha la percentuale realizzativa più bassa; la converte meglio. Uomini partita: Bonfanti ha già punito la Reggiana in passato; Rover interruppe l’ultimo digiuno proprio contro il Mantova.

Le statistiche stagionali di Mantova e Reggiana

Identità diverse: il Mantova tiene più il pallone (61,8% possesso) e tira di più (154 conclusioni, 78 nello specchio) ma segna poco (13 gol, conversione 8,44%). La Reggiana costruisce meno (99 tiri, 51 in porta) ma è più efficace (18 gol, conversione 18,18%) e ha una difesa leggermente più solida (19 subiti vs 22). Clean sheet: 3 per Festa, 4 per Motta. Disciplina in linea: 30 gialli Mantova, 28 Reggiana.

Focus giocatori: nel Mantova guida la coppia Leonardo Mancuso/Francesco Ruocco a quota 4 gol; top assist Simone Trimboli (2). Più sanzionato Cristiano Bani (5 gialli) e un rosso per Nicolò Radaelli. Nella Reggiana tre capocannonieri a 3 reti: Manolo Portanova, Elayis Tavsan, Andrija Novakovich; migliori assistman Massimo Bertagnoli e Manuel Marras (3). Più ammoniti Andrea Papetti e Manuel Marras (4); nessun rosso finora.

Mantova Reggiana Partite giocate 14 14 Vittorie 4 4 Pareggi 2 5 Sconfitte 8 5 Gol fatti 13 18 Gol subiti 22 19 Possesso palla (%) 61,8 46,2 Tiri totali / nello specchio 154 / 78 99 / 51 Precisione al tiro (%) 50,65 51,52 Conversione tiri in gol (%) 8,44 18,18 PPDA (pressing) 10,3 12,8 Clean sheet 3 4 Cartellini gialli 30 28 Cartellini rossi 1 0 Capocannoniere Mancuso/Ruocco 4 Portanova/Tavsan/Novakovich 3 Top assistman Trimboli 2 Bertagnoli/Marras 3 Portiere: clean sheet Festa 3 Motta 4

FAQ Quando si gioca Mantova-Reggiana e a che ora? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Reggiana? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Reggiana? L’arbitro è Luca Massimi, assistenti Di Giacinto e Ricci; IV Calzavara; VAR Gualtieri; AVAR Di Vuolo. Dove vedere Mantova-Reggiana in TV/streaming? La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN (evento pay).