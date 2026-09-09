L’era recente del Mantova si sta caratterizzando per una serie di scommesse vinte e scelte ambiziose, capaci di scovare talenti nei campi di provincia da lanciare in cadetteria.

Il nome di Francesco Ruocco è ormai un elemento fisso del tormentone estivo che si ripete negli stadi italiani. Momentaneamente capocannoniere del campionato con 3 reti in altrettante gare (e ben 5 marcature stagionali complessive), il venticinquenne napoletano è il protagonista assoluto dell’assolo tattico di mister Modesto. Al Manuzzi, in un caldissimo pomeriggio settembrino, ci ha pensato proprio lui a sbloccare la partita al 31’ di gioco: deviazione di Shpendi nella propria area e Ruocco ne approfitta calciando al volo in girata, da posizione ravvicinata ma defilata, infilando la sfera sul secondo palo.

Tra i casi più eclatanti c’è proprio quello di Ruocco che, fino a poco tempo fa, era uno dei tanti nomi delle serie minori. Nel 2023/24 con la Torres in Serie C segna 12 gol: un rendimento che attira la dirigenza virgiliana, decisa ad acquistarlo a titolo definitivo per 500 mila euro. Nelle sue prime 50 presenze complessive in biancorosso ha collezionato 12 reti e 3 assist: un colpo azzeccatissimo per la società.

Lo scacchiere di Modesto

Nell’idea tattica di Modesto – un 3-4-2-1 funzionale e proattivo – il classe 2001 è l’ingranaggio perfetto di un meccanismo ben oliato. Posizionato nel ruolo di seconda punta, Ruocco porta fantasia e imprevedibilità, trasformandosi in una spina nel fianco per le difese avversarie grazie alla sua rapidità e alla visione di gioco. Insomma, un talento cristallino che sta infiammando la categoria ed entusiasta gli appassionati. Qualità che non saranno sfuggite neanche al CT azzurro Mancini, presente sugli spalti del Manuzzi proprio per osservarlo dal vivo.

L’appuntamento blucerchiato

Domenica alle 17:15 il Mantova affronterà la Sampdoria, reduce dalla sconfitta contro i rosanero di Super Pippo. Al Martelli arriva una squadra che suscita emozioni contrastanti: un’idea di gioco per lunghi tratti interessante, interrotta però da black-out e indecisioni tattiche che hanno portato i blucerchiati a racimolare un solo punto in classifica, piazzandosi in terzultima posizione. La vittima ideale per Ruocco, che vorrà incrementare il proprio score personale. Per il tecnico Corradi, meglio correre ai ripari.