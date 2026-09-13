Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Sampdoria

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Mantova–Sampdoria accende la 4a giornata di Serie B 2026-27: si gioca domenica 13 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Rivelazione di questo avvio, il Mantova è 2° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio; 6 gol fatti, 3 subiti). Partenza in salita invece per la Sampdoria, 18ª a 1 punto (1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 6 incassati). Un testa-coda di inizio stagione tra entusiasmo biancorosso e bisogno di riscatto blucerchiato.

Le ultime partite giocate

Il Mantova vola: imbattuto e capace di alternare solidità e cinismo, ha raccolto 7 punti in tre gare. La Sampdoria deve invertire la rotta dopo due ko di fila: palleggio discreto ma fragilità nelle transizioni e nelle palle inattive hanno inciso sullo score.

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Mantova ok ok x Sampdoria x ko ko

Nelle ultime 3 partite il Mantova ha totalizzato 7 punti; la Sampdoria ne ha raccolto 1. Dettaglio:

Mantova

Carrarese-Mantova 1-2; Mantova-Empoli 3-1; Cesena-Mantova 1-1.

Sampdoria

Cesena-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-2; Palermo-Sampdoria 3-1.

L’arbitro di Mantova-Sampdoria

Designazione di peso al Martelli: dirige Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Bercigli e Lauri, IV ufficiale Calzavara, al VAR Di Paolo con Paganessi all’AVAR. Fischietto di esperienza, spesso rigoroso nella gestione dei duelli, chiamato a tenere alti i giri in un match che promette intensità.

Arbitro: Chiffi

Chiffi Assistenti: Bercigli – Lauri

Bercigli – Lauri IV: Calzavara

Calzavara VAR: Di Paolo

Di Paolo AVAR: Paganessi

Informazioni interessanti

La sfida racconta un equilibrio recente sorprendente: dopo l’1-0 blucerchiato del 2024, la Sampdoria ha raccolto solo un punto nei tre incroci successivi in B contro il Mantova. I virgiliani, secondi con 7 punti, possono eguagliare uno dei loro migliori avvii del ventunesimo secolo (10 punti nelle prime quattro nel 2005/06). Dall’altra parte, la Sampdoria vuole evitare il terzo ko di fila, striscia che non si vedeva dal 2025. Interessante il dato dei recuperi offensivi: entrambe tra le più aggressive in pressione alta, con i blucerchiati primi per riconquiste nella metà campo avversaria. Occhi su Francesco Ruocco, che finora ha trasformato in oro anche occasioni di qualità modesta, e su Lorenzo Insigne, spesso decisivo nella ripresa. Un incrocio tra entusiasmo, pressing e colpi dei singoli.

Dopo il successo del 2024, la Sampdoria ha raccolto solo un punto nei tre confronti successivi di B con il Mantova , cadendo due volte nella scorsa stagione.

ha raccolto solo un punto nei tre confronti successivi di B con il , cadendo due volte nella scorsa stagione. Il Mantova (2 vittorie, 1 pareggio) insegue il miglior avvio del secolo in B: con un altro successo arriverebbe a 10 punti in quattro giornate come nel 2005/06.

(2 vittorie, 1 pareggio) insegue il miglior avvio del secolo in B: con un altro successo arriverebbe a 10 punti in quattro giornate come nel 2005/06. La Sampdoria viene da due sconfitte di fila: evitare il tris negativo è il primo obiettivo per rialzare subito la classifica.

viene da due sconfitte di fila: evitare il tris negativo è il primo obiettivo per rialzare subito la classifica. Pressing alto protagonista: blucerchiati al top per recuperi offensivi; virgiliani nelle prime quattro del torneo, con diverse conclusioni nate da riconquista.

Francesco Ruocco ha reso oltre le attese: tre gol con xG contenuti, segnale di qualità nelle scelte e nelle esecuzioni.

ha reso oltre le attese: tre gol con xG contenuti, segnale di qualità nelle scelte e nelle esecuzioni. Lorenzo Insigne tende a colpire nei secondi tempi: la maggior parte delle sue reti in B arriva dopo l’intervallo.

Le statistiche stagionali di Mantova e Sampdoria

Numeri a confronto: il Mantova segna di più (6 a 3) e concede meno (3 a 6), con precisione al tiro superiore (56.7% vs 44.4%) e approccio più verticale (possesso 43.7% vs 53.9% della Sampdoria). I blucerchiati costruiscono tanto (45 tiri a 30) ma convertono poco (6.67% contro 20.00%). Pressione simile (PPDA 11.9 Mantova, 12.7 Sampdoria), segno di due squadre aggressive senza palla.

Focus giocatori: per il Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (3 gol), con lampi di Vanja Vlahovic (1) e Fahem Benaïssa-Yahia (1). Sugli assist spicca Alessio Castellini (2) e il contributo di Stefano Cella (1). Nella Sampdoria hanno segnato Liam Henderson, Lorenzo Insigne e Gennaro Tutino (1 a testa), con un assist a testa per Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann. Disciplina: più ammonizioni per i blucerchiati (6 a 4), con Manuel Cicconi già a quota 3 gialli; nessun rosso finora. Clean sheet: 0 per entrambe.

Mantova Sampdoria Posizione 2 18 Punti 7 1 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 2 – 1 – 0 0 – 1 – 2 Gol fatti / subiti 6 / 3 3 / 6 Possesso palla (%) 43.7 53.9 Tiri totali 30 45 Precisione tiro (%) 56.7 44.4 Conversione gol (%) 20.0 6.67 PPDA 11.9 12.7 Ammonizioni 4 6 Clean sheet 0 0

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Sampdoria? Domenica 13 settembre 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Mantova-Sampdoria? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Sampdoria? L’arbitro è Daniele Chiffi, assistenti Bercigli e Lauri, IV Calzavara, VAR Di Paolo, AVAR Paganessi.