Mantova-Sampdoria 13 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Mantova–Sampdoria accende la 4a giornata di Serie B 2026-27: si gioca domenica 13 settembre 2026 alle 17:15 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Rivelazione di questo avvio, il Mantova è 2° con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio; 6 gol fatti, 3 subiti). Partenza in salita invece per la Sampdoria, 18ª a 1 punto (1 pareggio, 2 sconfitte; 3 gol segnati, 6 incassati). Un testa-coda di inizio stagione tra entusiasmo biancorosso e bisogno di riscatto blucerchiato.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Mantova-Sampdoria
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Mantova e Sampdoria
Le ultime partite giocate
Il Mantova vola: imbattuto e capace di alternare solidità e cinismo, ha raccolto 7 punti in tre gare. La Sampdoria deve invertire la rotta dopo due ko di fila: palleggio discreto ma fragilità nelle transizioni e nelle palle inattive hanno inciso sullo score.
|Mantova
|ok
|ok
|x
|Sampdoria
|x
|ko
|ko
Nelle ultime 3 partite il Mantova ha totalizzato 7 punti; la Sampdoria ne ha raccolto 1. Dettaglio:
- Mantova
Carrarese-Mantova 1-2; Mantova-Empoli 3-1; Cesena-Mantova 1-1.
- Sampdoria
Cesena-Sampdoria 1-1; Sampdoria-Juve Stabia 1-2; Palermo-Sampdoria 3-1.
L’arbitro di Mantova-Sampdoria
Designazione di peso al Martelli: dirige Daniele Chiffi (Padova). Assistenti Bercigli e Lauri, IV ufficiale Calzavara, al VAR Di Paolo con Paganessi all’AVAR. Fischietto di esperienza, spesso rigoroso nella gestione dei duelli, chiamato a tenere alti i giri in un match che promette intensità.
- Arbitro: Chiffi
- Assistenti: Bercigli – Lauri
- IV: Calzavara
- VAR: Di Paolo
- AVAR: Paganessi
Informazioni interessanti
La sfida racconta un equilibrio recente sorprendente: dopo l’1-0 blucerchiato del 2024, la Sampdoria ha raccolto solo un punto nei tre incroci successivi in B contro il Mantova. I virgiliani, secondi con 7 punti, possono eguagliare uno dei loro migliori avvii del ventunesimo secolo (10 punti nelle prime quattro nel 2005/06). Dall’altra parte, la Sampdoria vuole evitare il terzo ko di fila, striscia che non si vedeva dal 2025. Interessante il dato dei recuperi offensivi: entrambe tra le più aggressive in pressione alta, con i blucerchiati primi per riconquiste nella metà campo avversaria. Occhi su Francesco Ruocco, che finora ha trasformato in oro anche occasioni di qualità modesta, e su Lorenzo Insigne, spesso decisivo nella ripresa. Un incrocio tra entusiasmo, pressing e colpi dei singoli.
- Dopo il successo del 2024, la Sampdoria ha raccolto solo un punto nei tre confronti successivi di B con il Mantova, cadendo due volte nella scorsa stagione.
- Il Mantova (2 vittorie, 1 pareggio) insegue il miglior avvio del secolo in B: con un altro successo arriverebbe a 10 punti in quattro giornate come nel 2005/06.
- La Sampdoria viene da due sconfitte di fila: evitare il tris negativo è il primo obiettivo per rialzare subito la classifica.
- Pressing alto protagonista: blucerchiati al top per recuperi offensivi; virgiliani nelle prime quattro del torneo, con diverse conclusioni nate da riconquista.
- Francesco Ruocco ha reso oltre le attese: tre gol con xG contenuti, segnale di qualità nelle scelte e nelle esecuzioni.
- Lorenzo Insigne tende a colpire nei secondi tempi: la maggior parte delle sue reti in B arriva dopo l’intervallo.
Le statistiche stagionali di Mantova e Sampdoria
Numeri a confronto: il Mantova segna di più (6 a 3) e concede meno (3 a 6), con precisione al tiro superiore (56.7% vs 44.4%) e approccio più verticale (possesso 43.7% vs 53.9% della Sampdoria). I blucerchiati costruiscono tanto (45 tiri a 30) ma convertono poco (6.67% contro 20.00%). Pressione simile (PPDA 11.9 Mantova, 12.7 Sampdoria), segno di due squadre aggressive senza palla.
Focus giocatori: per il Mantova il capocannoniere è Francesco Ruocco (3 gol), con lampi di Vanja Vlahovic (1) e Fahem Benaïssa-Yahia (1). Sugli assist spicca Alessio Castellini (2) e il contributo di Stefano Cella (1). Nella Sampdoria hanno segnato Liam Henderson, Lorenzo Insigne e Gennaro Tutino (1 a testa), con un assist a testa per Yari Verschaeren e Stefan Gartenmann. Disciplina: più ammonizioni per i blucerchiati (6 a 4), con Manuel Cicconi già a quota 3 gialli; nessun rosso finora. Clean sheet: 0 per entrambe.
|Mantova
|Sampdoria
|Posizione
|2
|18
|Punti
|7
|1
|Vittorie – Pareggi – Sconfitte
|2 – 1 – 0
|0 – 1 – 2
|Gol fatti / subiti
|6 / 3
|3 / 6
|Possesso palla (%)
|43.7
|53.9
|Tiri totali
|30
|45
|Precisione tiro (%)
|56.7
|44.4
|Conversione gol (%)
|20.0
|6.67
|PPDA
|11.9
|12.7
|Ammonizioni
|4
|6
|Clean sheet
|0
|0
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FAQ
- Quando si gioca Mantova-Sampdoria?
-
Domenica 13 settembre 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Mantova-Sampdoria?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Sampdoria?
-
L’arbitro è Daniele Chiffi, assistenti Bercigli e Lauri, IV Calzavara, VAR Di Paolo, AVAR Paganessi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.