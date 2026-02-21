Mantova-Sampdoria 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 26a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Sampdoria.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Si alza il sipario su Mantova–Sampdoria, 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00. È uno scontro salvezza: i virgiliani sono 17° con 23 punti (6V, 5N, 14P; 24 gol fatti, 40 subiti), i blucerchiati occupano il 12° posto a 29 punti (7V, 8N, 10P; 27 segnati, 32 incassati). Punti pesanti in palio per allontanarsi dalla zona calda, con il fattore campo e il momento delle due squadre a promettere scintille.

Le ultime partite giocate

Mantova in altalena: un successo e un pari nelle ultime cinque, ma tre ko e fatica a trovare continuità. La Sampdoria arriva con passo più sicuro: tre vittorie e due pareggi nelle ultime uscite, difesa più solida e cinismo nelle gare punto a punto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mantova ko x ok ko ko Sampdoria x ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato: Mantova 4 punti, Sampdoria 11. Dettaglio risultati:

Mantova

Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1; Reggiana–Mantova 1-0; Catanzaro–Mantova 2-0.

Sampdoria

Catanzaro–Sampdoria 0-0; Sampdoria–Spezia 1-0; Modena–Sampdoria 1-2; Sampdoria–Palermo 3-3; Sampdoria–Calcio Padova 1-0.

L’arbitro di Mantova-Sampdoria

La gara sarà diretta dal signor Kevin Bonacina. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 partite, fischiando 3 rigori e mostrando 32 gialli e 1 rosso (media 5,5 cartellini a partita; 6,1 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Baroni.

Arbitro: BONACINA

Assistenti: CAVALLINA – ZEZZA

IV: MIGLIORINI

VAR: BARONI

AVAR: DI VUOLO

Statistiche interessanti

Precedenti in equilibrio e clima da partita tesa. All’andata il Mantova ha piegato la Sampdoria e ora sogna il bis che gli riuscì in massima serie solo nel 1963. I virgiliani però arrivano da due ko senza reti e inseguono lo scatto per invertire la rotta. I blucerchiati sono imbattuti da sei, con una serie positiva che richiama i fasti del 2003. Nel corpo a corpo la Sampdoria primeggia per numero di duelli, mentre il Mantova è tra le ultime della categoria: può essere la chiave tattica. Riflettori anche su Leonardo Mancuso, spesso incisivo in casa, e su Salvatore Esposito, che lontano da Genova ha già colpito al Danilo Martelli in passato.

Nei tre incroci recenti in B tra Mantova e Sampdoria : un successo per parte e un pareggio.

e : un successo per parte e un pareggio. Dopo il 1-0 dell’andata, il Mantova può centrare due vittorie di fila contro i doriani come non accadeva dai tempi della Serie A 1963.

può centrare due vittorie di fila contro i doriani come non accadeva dai tempi della Serie A 1963. Mantova , due sconfitte consecutive senza segnare: rischia il tris che manca dal febbraio 2009.

, due sconfitte consecutive senza segnare: rischia il tris che manca dal febbraio 2009. Sampdoria imbattuta da 6 gare (3V, 3N): striscia più lunga in cadetteria dai 15 risultati utili del 2003 (panchina Novellino).

imbattuta da 6 gare (3V, 3N): striscia più lunga in cadetteria dai 15 risultati utili del 2003 (panchina Novellino). Duelli: solo il Südtirol ne ingaggia più della Sampdoria ; il Mantova è terzultimo per situazioni di uno contro uno.

; il è terzultimo per situazioni di uno contro uno. Leonardo Mancuso ha già segnato due volte ai blucerchiati in B; 4 dei suoi 5 gol stagionali sono arrivati al Danilo Martelli .

ha già segnato due volte ai blucerchiati in B; 4 dei suoi 5 gol stagionali sono arrivati al . Salvatore Esposito: 3 gol su azione in B, tutti in trasferta; l’ultimo proprio al Danilo Martelli (Mantova–Spezia 2-2, 13 aprile 2025).

Le statistiche stagionali di Mantova e Sampdoria

Numeri a confronto: il Mantova palleggia di più (possesso 59,4%) ma segna meno (24) e concede tanto (40), con un’accuratezza al tiro del 48,3%. La Sampdoria è più pragmatica (possesso 49,8%), produce 27 gol e ne incassa 32, tirando con il 40,9% di precisione. Nei duelli prevale la fisicità doriana (2798 vs 2397), pressione simile (PPDA 10,6 per Samp, 10,3 per Mantova): chi vincerà le seconde palle può piegare l’equilibrio.

Focus giocatori: capocannoniere Francesco Ruocco (7) per il Mantova, mentre per la Sampdoria guida Massimo Coda (9). Migliori assist-man: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (3) per i virgiliani; Simone Pafundi e Massimo Coda (3) per i blucerchiati. Fair play e disciplina: più gialli Simone Trimboli (8) nel Mantova e Liam Henderson (11) nella Sampdoria; rossi: Rachid Kouda a quota 2, mentre tra i doriani hanno visto il rosso Jordan Ferri, Luigi Cherubini e Matteo Palma (1 a testa). Tra i portieri: Marco Festa (Mantova) vanta 4 clean sheet; per la Samp brillano Tommaso Martinelli (3) e Simone Ghidotti (2).

Mantova Sampdoria Partite giocate 25 25 Numero di partite vinte 6 7 Numero di partite perse 14 10 Numero di partite pareggiate 5 8 Gol totali segnati 24 27 Gol totali subiti 40 32 Media gol subiti per partita 1,6 1,3 Percentuale possesso palla 59,4 49,8 Tiri nello specchio della porta 124 97 Percentuale di tiri in porta 48,3 40,9 Numero totale di cartellini gialli 58 60 Numero totale di cartellini rossi 1 3 Capocannoniere Ruocco 7 Coda 9 Top assistman Trimboli/Radaelli 3 Pafundi/Coda 3 Clean sheet portieri Festa 4 Martinelli 3; Ghidotti 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Mantova-Sampdoria? Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Sampdoria? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Sampdoria? Kevin Bonacina. Assistenti: Cavallina e Zezza; IV ufficiale: Migliorini; VAR: Baroni; AVAR: Di Vuolo.