Mantova-Sampdoria 21 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Si alza il sipario su Mantova–Sampdoria, 26a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova sabato 21 febbraio 2026 alle 15:00. È uno scontro salvezza: i virgiliani sono 17° con 23 punti (6V, 5N, 14P; 24 gol fatti, 40 subiti), i blucerchiati occupano il 12° posto a 29 punti (7V, 8N, 10P; 27 segnati, 32 incassati). Punti pesanti in palio per allontanarsi dalla zona calda, con il fattore campo e il momento delle due squadre a promettere scintille.
Le ultime partite giocate
Mantova in altalena: un successo e un pari nelle ultime cinque, ma tre ko e fatica a trovare continuità. La Sampdoria arriva con passo più sicuro: tre vittorie e due pareggi nelle ultime uscite, difesa più solida e cinismo nelle gare punto a punto.
|Mantova
|ko
|x
|ok
|ko
|ko
|Sampdoria
|x
|ok
|ok
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato: Mantova 4 punti, Sampdoria 11. Dettaglio risultati:
- Mantova
Mantova–Venezia 2-5; Pescara–Mantova 2-2; Mantova–Bari 2-1; Reggiana–Mantova 1-0; Catanzaro–Mantova 2-0.
- Sampdoria
Catanzaro–Sampdoria 0-0; Sampdoria–Spezia 1-0; Modena–Sampdoria 1-2; Sampdoria–Palermo 3-3; Sampdoria–Calcio Padova 1-0.
L’arbitro di Mantova-Sampdoria
La gara sarà diretta dal signor Kevin Bonacina. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 6 partite, fischiando 3 rigori e mostrando 32 gialli e 1 rosso (media 5,5 cartellini a partita; 6,1 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Baroni.
- Arbitro: BONACINA
- Assistenti: CAVALLINA – ZEZZA
- IV: MIGLIORINI
- VAR: BARONI
- AVAR: DI VUOLO
Statistiche interessanti
Precedenti in equilibrio e clima da partita tesa. All’andata il Mantova ha piegato la Sampdoria e ora sogna il bis che gli riuscì in massima serie solo nel 1963. I virgiliani però arrivano da due ko senza reti e inseguono lo scatto per invertire la rotta. I blucerchiati sono imbattuti da sei, con una serie positiva che richiama i fasti del 2003. Nel corpo a corpo la Sampdoria primeggia per numero di duelli, mentre il Mantova è tra le ultime della categoria: può essere la chiave tattica. Riflettori anche su Leonardo Mancuso, spesso incisivo in casa, e su Salvatore Esposito, che lontano da Genova ha già colpito al Danilo Martelli in passato.
- Nei tre incroci recenti in B tra Mantova e Sampdoria: un successo per parte e un pareggio.
- Dopo il 1-0 dell’andata, il Mantova può centrare due vittorie di fila contro i doriani come non accadeva dai tempi della Serie A 1963.
- Mantova, due sconfitte consecutive senza segnare: rischia il tris che manca dal febbraio 2009.
- Sampdoria imbattuta da 6 gare (3V, 3N): striscia più lunga in cadetteria dai 15 risultati utili del 2003 (panchina Novellino).
- Duelli: solo il Südtirol ne ingaggia più della Sampdoria; il Mantova è terzultimo per situazioni di uno contro uno.
- Leonardo Mancuso ha già segnato due volte ai blucerchiati in B; 4 dei suoi 5 gol stagionali sono arrivati al Danilo Martelli.
- Salvatore Esposito: 3 gol su azione in B, tutti in trasferta; l’ultimo proprio al Danilo Martelli (Mantova–Spezia 2-2, 13 aprile 2025).
Le statistiche stagionali di Mantova e Sampdoria
Numeri a confronto: il Mantova palleggia di più (possesso 59,4%) ma segna meno (24) e concede tanto (40), con un’accuratezza al tiro del 48,3%. La Sampdoria è più pragmatica (possesso 49,8%), produce 27 gol e ne incassa 32, tirando con il 40,9% di precisione. Nei duelli prevale la fisicità doriana (2798 vs 2397), pressione simile (PPDA 10,6 per Samp, 10,3 per Mantova): chi vincerà le seconde palle può piegare l’equilibrio.
Focus giocatori: capocannoniere Francesco Ruocco (7) per il Mantova, mentre per la Sampdoria guida Massimo Coda (9). Migliori assist-man: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (3) per i virgiliani; Simone Pafundi e Massimo Coda (3) per i blucerchiati. Fair play e disciplina: più gialli Simone Trimboli (8) nel Mantova e Liam Henderson (11) nella Sampdoria; rossi: Rachid Kouda a quota 2, mentre tra i doriani hanno visto il rosso Jordan Ferri, Luigi Cherubini e Matteo Palma (1 a testa). Tra i portieri: Marco Festa (Mantova) vanta 4 clean sheet; per la Samp brillano Tommaso Martinelli (3) e Simone Ghidotti (2).
|Mantova
|Sampdoria
|Partite giocate
|25
|25
|Numero di partite vinte
|6
|7
|Numero di partite perse
|14
|10
|Numero di partite pareggiate
|5
|8
|Gol totali segnati
|24
|27
|Gol totali subiti
|40
|32
|Media gol subiti per partita
|1,6
|1,3
|Percentuale possesso palla
|59,4
|49,8
|Tiri nello specchio della porta
|124
|97
|Percentuale di tiri in porta
|48,3
|40,9
|Numero totale di cartellini gialli
|58
|60
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|3
|Capocannoniere
|Ruocco 7
|Coda 9
|Top assistman
|Trimboli/Radaelli 3
|Pafundi/Coda 3
|Clean sheet portieri
|Festa 4
|Martinelli 3; Ghidotti 2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Mantova-Sampdoria?
-
Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Mantova-Sampdoria?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Sampdoria?
-
Kevin Bonacina. Assistenti: Cavallina e Zezza; IV ufficiale: Migliorini; VAR: Baroni; AVAR: Di Vuolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.