Mantova-Spezia 23 novembre 2025: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Mantova–Spezia è uno scontro salvezza della 13a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. I virgiliani sono al 17° posto con 11 punti in 12 gare (3 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 9 gol fatti, 18 subiti), i liguri al 18° con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol segnati, 16 incassati). Gara dal peso specifico enorme in chiave salvezza: il Mantova prova a sfruttare il fattore campo, lo Spezia cerca risposte lontano da casa.
Le ultime partite giocate
Mantova in ripresa con due successi di misura e un pareggio che danno fiducia, Spezia altalenante ma capace di colpi esterni pesanti come il 4-0 di Avellino. Forma recente che racconta due traiettorie differenti: virgiliani più solidi, liguri in cerca di continuità.
|Mantova
|x
|ko
|ko
|ok
|ok
|Spezia
|ko
|ok
|x
|ko
|x
Nelle ultime 5 partite il Mantova ha raccolto 7 punti, lo Spezia 5. Dettaglio dei risultati:
- Mantova
Mantova–Südtirol 1-1; Bari–Mantova 1-0; Mantova–Catanzaro 1-3; Sampdoria–Mantova 0-1; Mantova–Calcio Padova 1-0.
- Spezia
Spezia–Cesena 1-2; Avellino–Spezia 0-4; Spezia–Calcio Padova 1-1; Monza–Spezia 1-0; Spezia–Bari 1-1.
L’arbitro di Mantova-Spezia
Designazione di peso per un match delicato: fischia Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Niedda e Votta, IV ufficiale Gasperotti, al VAR Volpi e AVAR Marini. In questa Serie B 2025-26 Dionisi ha diretto 4 gare: 2 rigori concessi, 12 ammonizioni, 1 espulsione; media 3,2 cartellini a partita, 14 fuorigioco segnalati complessivi.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: NIEDDA – VOTTA
- IV: GASPEROTTI
- VAR: VOLPI
- AVAR: MARINI
Statistiche interessanti
Sfida che racconta storie incrociate. Il Mantova ha rialzato la testa con due vittorie di fila per 1-0 e sogna il tris che manca dal 2008; lo Spezia, invece, fatica in trasferta, pur avendo mostrato picchi notevoli come il poker di Avellino. I precedenti sorridono ai virgiliani, imbattuti da sei incroci cadetti contro i bianconeri. Focus uomini: Leonardo Mancuso è una spina nel fianco storico dello Spezia, già castigato più volte. Sul piano stilistico, Mantova palleggia di più e cerca il dominio territoriale, mentre lo Spezia accetta maggiore densità e transizioni. Attenzione anche alla disciplina: i liguri hanno collezionato diversi rossi nel torneo, segnale di agonismo ma anche di rischio. Un dettaglio curioso: tutti i gol virgiliani finora portano la firma di giocatori italiani, contro uno Spezia più internazionale per minutaggio. Equilibrio, nervi saldi e dettagli: qui può decidersi un pezzo di salvezza.
- Il Mantova è imbattuto da 6 gare di Serie B contro lo Spezia (2 vittorie, 4 pareggi): dopo i due pari dello scorso campionato, si insegue il terzo di fila.
- Lo Spezia ha vinto solo 1 delle ultime 7 trasferte a Mantova: l’1-0 del 17 aprile 2005 in C resta un’eccezione in un campo storicamente ostico.
- Dopo 8 partite senza successi, il Mantova ha infilato due 1-0 consecutivi: il tris in B manca dal novembre 2008 (era Costacurta in panchina).
- Fuori casa lo Spezia ha vinto una delle ultime 11: l’ultimo viaggio è finito ko a Monza, e potrebbe arrivare il secondo stop esterno consecutivo nell’anno solare.
- Tutti i 9 gol del Mantova finora sono di giocatori italiani; lo Spezia è tra le squadre con meno minuti complessivi per calciatori italiani.
- Leonardo Mancuso è una vera bestia nera dello Spezia: 6 reti in 11 incroci e un tris rifilato nel 2018 ai bianconeri con il Pescara.
- Due spezzini, Przemyslaw Wisniewski e Ales Mateju, figurano tra i giocatori che hanno sbagliato più passaggi nel torneo: dato da monitorare in uscita.
Le statistiche stagionali di Mantova e Spezia
Possesso e pressing contro verticalità e duelli: il Mantova tiene più palla (63,5% vs 44,8%) e pressa con PPDA 9,7, ma segna meno (9 gol) e ha incassato 18 reti. Lo Spezia produce meno tiri (76 vs 132) ma più precisi (57,9% vs 50%), 11 gol fatti e 16 subiti. A livello disciplinare: 27 gialli Mantova, 21 Spezia; rossi pesanti per i liguri (4). Clean sheet: 3 virgiliani, 2 bianconeri.
Giocatori: capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso (4), seguito da Francesco Ruocco (3). Miglior assist-man virgiliano: César Falletti e Davide Bragantini (1). Per lo Spezia guida i gol Gianluca Lapadula (3) e comanda gli assist Salvatore Esposito (2). Più ammoniti: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (4) nel Mantova, Francesco Cassata (4) nello Spezia. Espulsioni liguri per Petko Hristov, Luca Vignali e Rachid Kouda. Clean sheet: Marco Festa 3; in casa Spezia 1 a testa per Mouhamadou Sarr e Diego Mascardi.
|Mantova
|Spezia
|Partite giocate
|12
|12
|Vinte
|3
|1
|Pareggiate
|2
|5
|Perse
|7
|6
|Gol fatti
|9
|11
|Gol subiti
|18
|16
|Possesso palla (%)
|63,5
|44,8
|Tiri totali
|132
|76
|Tiri in porta
|66
|44
|Precisione al tiro (%)
|50,0
|57,9
|Clean sheet
|3
|2
|Ammonizioni
|27
|21
|Espulsioni
|0
|4
|PPDA
|9,7
|12,2
|Capocannoniere
|Mancuso 4
|Lapadula 3
|Top assist
|Falletti, Bragantini 1
|Esposito 2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Mantova-Spezia?
-
Domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Mantova-Spezia?
-
Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.
- Chi è l’arbitro di Mantova-Spezia?
-
Arbitra Federico Dionisi di L'Aquila, assistenti Niedda e Votta; IV Gasperotti; VAR Volpi; AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.