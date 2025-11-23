Mantova-Spezia 23 novembre 2025: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Virgilio Sport
MantovaSpezia è uno scontro salvezza della 13a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. I virgiliani sono al 17° posto con 11 punti in 12 gare (3 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 9 gol fatti, 18 subiti), i liguri al 18° con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol segnati, 16 incassati). Gara dal peso specifico enorme in chiave salvezza: il Mantova prova a sfruttare il fattore campo, lo Spezia cerca risposte lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Mantova in ripresa con due successi di misura e un pareggio che danno fiducia, Spezia altalenante ma capace di colpi esterni pesanti come il 4-0 di Avellino. Forma recente che racconta due traiettorie differenti: virgiliani più solidi, liguri in cerca di continuità.

Mantova x ko ko ok ok
Spezia ko ok x ko x

Nelle ultime 5 partite il Mantova ha raccolto 7 punti, lo Spezia 5. Dettaglio dei risultati:

  • Mantova

MantovaSüdtirol 1-1; BariMantova 1-0; MantovaCatanzaro 1-3; SampdoriaMantova 0-1; MantovaCalcio Padova 1-0.

  • Spezia

SpeziaCesena 1-2; AvellinoSpezia 0-4; SpeziaCalcio Padova 1-1; MonzaSpezia 1-0; SpeziaBari 1-1.

L’arbitro di Mantova-Spezia

Designazione di peso per un match delicato: fischia Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Niedda e Votta, IV ufficiale Gasperotti, al VAR Volpi e AVAR Marini. In questa Serie B 2025-26 Dionisi ha diretto 4 gare: 2 rigori concessi, 12 ammonizioni, 1 espulsione; media 3,2 cartellini a partita, 14 fuorigioco segnalati complessivi.

  • Arbitro: DIONISI
  • Assistenti: NIEDDAVOTTA
  • IV: GASPEROTTI
  • VAR: VOLPI
  • AVAR: MARINI

Statistiche interessanti

Sfida che racconta storie incrociate. Il Mantova ha rialzato la testa con due vittorie di fila per 1-0 e sogna il tris che manca dal 2008; lo Spezia, invece, fatica in trasferta, pur avendo mostrato picchi notevoli come il poker di Avellino. I precedenti sorridono ai virgiliani, imbattuti da sei incroci cadetti contro i bianconeri. Focus uomini: Leonardo Mancuso è una spina nel fianco storico dello Spezia, già castigato più volte. Sul piano stilistico, Mantova palleggia di più e cerca il dominio territoriale, mentre lo Spezia accetta maggiore densità e transizioni. Attenzione anche alla disciplina: i liguri hanno collezionato diversi rossi nel torneo, segnale di agonismo ma anche di rischio. Un dettaglio curioso: tutti i gol virgiliani finora portano la firma di giocatori italiani, contro uno Spezia più internazionale per minutaggio. Equilibrio, nervi saldi e dettagli: qui può decidersi un pezzo di salvezza.

  • Il Mantova è imbattuto da 6 gare di Serie B contro lo Spezia (2 vittorie, 4 pareggi): dopo i due pari dello scorso campionato, si insegue il terzo di fila.
  • Lo Spezia ha vinto solo 1 delle ultime 7 trasferte a Mantova: l’1-0 del 17 aprile 2005 in C resta un’eccezione in un campo storicamente ostico.
  • Dopo 8 partite senza successi, il Mantova ha infilato due 1-0 consecutivi: il tris in B manca dal novembre 2008 (era Costacurta in panchina).
  • Fuori casa lo Spezia ha vinto una delle ultime 11: l’ultimo viaggio è finito ko a Monza, e potrebbe arrivare il secondo stop esterno consecutivo nell’anno solare.
  • Tutti i 9 gol del Mantova finora sono di giocatori italiani; lo Spezia è tra le squadre con meno minuti complessivi per calciatori italiani.
  • Leonardo Mancuso è una vera bestia nera dello Spezia: 6 reti in 11 incroci e un tris rifilato nel 2018 ai bianconeri con il Pescara.
  • Due spezzini, Przemyslaw Wisniewski e Ales Mateju, figurano tra i giocatori che hanno sbagliato più passaggi nel torneo: dato da monitorare in uscita.

Le statistiche stagionali di Mantova e Spezia

Possesso e pressing contro verticalità e duelli: il Mantova tiene più palla (63,5% vs 44,8%) e pressa con PPDA 9,7, ma segna meno (9 gol) e ha incassato 18 reti. Lo Spezia produce meno tiri (76 vs 132) ma più precisi (57,9% vs 50%), 11 gol fatti e 16 subiti. A livello disciplinare: 27 gialli Mantova, 21 Spezia; rossi pesanti per i liguri (4). Clean sheet: 3 virgiliani, 2 bianconeri.

Giocatori: capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso (4), seguito da Francesco Ruocco (3). Miglior assist-man virgiliano: César Falletti e Davide Bragantini (1). Per lo Spezia guida i gol Gianluca Lapadula (3) e comanda gli assist Salvatore Esposito (2). Più ammoniti: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (4) nel Mantova, Francesco Cassata (4) nello Spezia. Espulsioni liguri per Petko Hristov, Luca Vignali e Rachid Kouda. Clean sheet: Marco Festa 3; in casa Spezia 1 a testa per Mouhamadou Sarr e Diego Mascardi.

Mantova Spezia
Partite giocate 12 12
Vinte 3 1
Pareggiate 2 5
Perse 7 6
Gol fatti 9 11
Gol subiti 18 16
Possesso palla (%) 63,5 44,8
Tiri totali 132 76
Tiri in porta 66 44
Precisione al tiro (%) 50,0 57,9
Clean sheet 3 2
Ammonizioni 27 21
Espulsioni 0 4
PPDA 9,7 12,2
Capocannoniere Mancuso 4 Lapadula 3
Top assist Falletti, Bragantini 1 Esposito 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando e a che ora si gioca Mantova-Spezia?

Domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie B).

Dove si gioca Mantova-Spezia?

Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova.

Chi è l’arbitro di Mantova-Spezia?

Arbitra Federico Dionisi di L'Aquila, assistenti Niedda e Votta; IV Gasperotti; VAR Volpi; AVAR Marini.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

