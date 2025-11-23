Mantova-Spezia 23 novembre 2025: orario, arbitro, statistiche e curiosità

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Mantova-Spezia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Mantova–Spezia è uno scontro salvezza della 13a giornata di Serie B 2025-26: si gioca domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. I virgiliani sono al 17° posto con 11 punti in 12 gare (3 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte; 9 gol fatti, 18 subiti), i liguri al 18° con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi, 6 sconfitte; 11 gol segnati, 16 incassati). Gara dal peso specifico enorme in chiave salvezza: il Mantova prova a sfruttare il fattore campo, lo Spezia cerca risposte lontano da casa.

Le ultime partite giocate

Mantova in ripresa con due successi di misura e un pareggio che danno fiducia, Spezia altalenante ma capace di colpi esterni pesanti come il 4-0 di Avellino. Forma recente che racconta due traiettorie differenti: virgiliani più solidi, liguri in cerca di continuità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Mantova x ko ko ok ok Spezia ko ok x ko x

Nelle ultime 5 partite il Mantova ha raccolto 7 punti, lo Spezia 5. Dettaglio dei risultati:

Mantova

Mantova–Südtirol 1-1; Bari–Mantova 1-0; Mantova–Catanzaro 1-3; Sampdoria–Mantova 0-1; Mantova–Calcio Padova 1-0.

Spezia

Spezia–Cesena 1-2; Avellino–Spezia 0-4; Spezia–Calcio Padova 1-1; Monza–Spezia 1-0; Spezia–Bari 1-1.

L’arbitro di Mantova-Spezia

Designazione di peso per un match delicato: fischia Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti Niedda e Votta, IV ufficiale Gasperotti, al VAR Volpi e AVAR Marini. In questa Serie B 2025-26 Dionisi ha diretto 4 gare: 2 rigori concessi, 12 ammonizioni, 1 espulsione; media 3,2 cartellini a partita, 14 fuorigioco segnalati complessivi.

Arbitro: DIONISI

Assistenti: NIEDDA – VOTTA

– IV: GASPEROTTI

VAR: VOLPI

AVAR: MARINI

Statistiche interessanti

Sfida che racconta storie incrociate. Il Mantova ha rialzato la testa con due vittorie di fila per 1-0 e sogna il tris che manca dal 2008; lo Spezia, invece, fatica in trasferta, pur avendo mostrato picchi notevoli come il poker di Avellino. I precedenti sorridono ai virgiliani, imbattuti da sei incroci cadetti contro i bianconeri. Focus uomini: Leonardo Mancuso è una spina nel fianco storico dello Spezia, già castigato più volte. Sul piano stilistico, Mantova palleggia di più e cerca il dominio territoriale, mentre lo Spezia accetta maggiore densità e transizioni. Attenzione anche alla disciplina: i liguri hanno collezionato diversi rossi nel torneo, segnale di agonismo ma anche di rischio. Un dettaglio curioso: tutti i gol virgiliani finora portano la firma di giocatori italiani, contro uno Spezia più internazionale per minutaggio. Equilibrio, nervi saldi e dettagli: qui può decidersi un pezzo di salvezza.

Il Mantova è imbattuto da 6 gare di Serie B contro lo Spezia (2 vittorie, 4 pareggi): dopo i due pari dello scorso campionato, si insegue il terzo di fila.

è imbattuto da 6 gare di Serie B contro lo (2 vittorie, 4 pareggi): dopo i due pari dello scorso campionato, si insegue il terzo di fila. Lo Spezia ha vinto solo 1 delle ultime 7 trasferte a Mantova: l’1-0 del 17 aprile 2005 in C resta un’eccezione in un campo storicamente ostico.

ha vinto solo 1 delle ultime 7 trasferte a Mantova: l’1-0 del 17 aprile 2005 in C resta un’eccezione in un campo storicamente ostico. Dopo 8 partite senza successi, il Mantova ha infilato due 1-0 consecutivi: il tris in B manca dal novembre 2008 (era Costacurta in panchina).

ha infilato due 1-0 consecutivi: il tris in B manca dal novembre 2008 (era in panchina). Fuori casa lo Spezia ha vinto una delle ultime 11: l’ultimo viaggio è finito ko a Monza, e potrebbe arrivare il secondo stop esterno consecutivo nell’anno solare.

ha vinto una delle ultime 11: l’ultimo viaggio è finito ko a Monza, e potrebbe arrivare il secondo stop esterno consecutivo nell’anno solare. Tutti i 9 gol del Mantova finora sono di giocatori italiani; lo Spezia è tra le squadre con meno minuti complessivi per calciatori italiani.

finora sono di giocatori italiani; lo è tra le squadre con meno minuti complessivi per calciatori italiani. Leonardo Mancuso è una vera bestia nera dello Spezia : 6 reti in 11 incroci e un tris rifilato nel 2018 ai bianconeri con il Pescara .

è una vera bestia nera dello : 6 reti in 11 incroci e un tris rifilato nel 2018 ai bianconeri con il . Due spezzini, Przemyslaw Wisniewski e Ales Mateju, figurano tra i giocatori che hanno sbagliato più passaggi nel torneo: dato da monitorare in uscita.

Le statistiche stagionali di Mantova e Spezia

Possesso e pressing contro verticalità e duelli: il Mantova tiene più palla (63,5% vs 44,8%) e pressa con PPDA 9,7, ma segna meno (9 gol) e ha incassato 18 reti. Lo Spezia produce meno tiri (76 vs 132) ma più precisi (57,9% vs 50%), 11 gol fatti e 16 subiti. A livello disciplinare: 27 gialli Mantova, 21 Spezia; rossi pesanti per i liguri (4). Clean sheet: 3 virgiliani, 2 bianconeri.

Giocatori: capocannoniere Mantova è Leonardo Mancuso (4), seguito da Francesco Ruocco (3). Miglior assist-man virgiliano: César Falletti e Davide Bragantini (1). Per lo Spezia guida i gol Gianluca Lapadula (3) e comanda gli assist Salvatore Esposito (2). Più ammoniti: Simone Trimboli e Nicolò Radaelli (4) nel Mantova, Francesco Cassata (4) nello Spezia. Espulsioni liguri per Petko Hristov, Luca Vignali e Rachid Kouda. Clean sheet: Marco Festa 3; in casa Spezia 1 a testa per Mouhamadou Sarr e Diego Mascardi.

Mantova Spezia Partite giocate 12 12 Vinte 3 1 Pareggiate 2 5 Perse 7 6 Gol fatti 9 11 Gol subiti 18 16 Possesso palla (%) 63,5 44,8 Tiri totali 132 76 Tiri in porta 66 44 Precisione al tiro (%) 50,0 57,9 Clean sheet 3 2 Ammonizioni 27 21 Espulsioni 0 4 PPDA 9,7 12,2 Capocannoniere Mancuso 4 Lapadula 3 Top assist Falletti, Bragantini 1 Esposito 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Mantova-Spezia? Domenica 23 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie B). Dove si gioca Mantova-Spezia? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium, a Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Spezia? Arbitra Federico Dionisi di L'Aquila, assistenti Niedda e Votta; IV Gasperotti; VAR Volpi; AVAR Marini.