Mantova tiene duro per Morse

Reggio Emilia, ultima in A, sta valutando il profilo del centro della Pompea Mantova Anthony Morse, ma il direttore sportivo Gabriele Casalvieri tiene duro.

"Hanno fatto un sondaggio con diversi giocatori – afferma alla 'Gazzetta di Mantova' -: ho fatto capire che Morse per noi è un giocatore importante, che avrei accennato di questo interesse alla società ma che non pensiamo di privarcene. Dopo questa risposta non ho più avuto alcun riscontro. E' vero che siamo salvi, però vogliamo andare ai playoff: l’idea della società è di non privarsi di Morse".

SPORTAL.IT | 22-03-2019 16:00