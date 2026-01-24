Mantova - Venezia 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 21a giornata. Numeri, precedenti, arbitro e statistiche per capire la partita Mantova-Venezia

Mantova–Venezia accende la 21a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova sabato 24 gennaio 2026 alle 15:00. È una sfida dal sapore di testa-coda: i virgiliani sono 16° con 19 punti in 20 gare (5 vittorie, 4 pareggi, 11 sconfitte; 18 gol fatti, 29 subiti), mentre i lagunari volano al 2° posto con 41 punti (12 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 37 reti segnate, 16 incassate). Il Venezia in piena corsa promozione cerca continuità, il Mantova punti pesanti per la salvezza.

Le ultime partite giocate

Due momenti opposti: il Venezia arriva con un filotto scintillante e un attacco in salute, mentre il Mantova ha ritrovato ossigeno nell’ultimo turno dopo settimane complicate. Sotto, il colpo d’occhio sui risultati più recenti e il trend di forma.

Mantova ko ko x x ok Venezia ok ok ok ok ok

Nelle ultime 5 il Mantova ha raccolto 5 punti, il Venezia ha fatto en plein con 15 punti. Dettaglio risultati:

Mantova

Cesena-Mantova 3-2; Mantova-Empoli 0-1; Carrarese-Mantova 0-0; Mantova-Palermo 1-1; Calcio Padova-Mantova 1-2.

Venezia

Venezia-Monza 2-0; Modena-Venezia 1-2; Venezia-Virtus Entella 1-0; Reggiana-Venezia 1-3; Venezia-Catanzaro 3-1.

L’arbitro di Mantova-Venezia

Dirige il signor Marco Piccinini di Forlì. Nella Serie B 2025/26 ha diretto 6 gare: 1 rigore concesso, media di 4,6 cartellini a partita (25 gialli, 1 doppio giallo, 2 rossi). Quarto ufficiale Sacchi G., al VAR Giua, AVAR Fourneau. Fischietto esperto, tende a gestire il gioco lasciando intensità ma senza tollerare eccessi.

Arbitro: PICCININI

PICCININI Assistenti: BELSANTI – VOTTA

BELSANTI – VOTTA IV: SACCHI G.

SACCHI G. VAR: GIUA

GIUA AVAR: FOURNEAU

Statistiche interessanti

Match ricco di spunti. Il Venezia arriva lanciatissimo con cinque successi di fila e la chance di eguagliare la propria striscia record in cadetteria. Il Mantova, dopo un periodo in apnea, ha ritrovato il sorriso esterno e cerca conferme davanti al pubblico del Martelli, dove storicamente sa farsi rispettare contro i lagunari. I dati raccontano di due squadre che amano costruire con pazienza: entrambe sono ai vertici della B per sequenze di 10+ passaggi chiuse con conclusione o ingresso in area. In attacco i veneti hanno numeri da big per precisione e conversione, ma i biancorossi hanno colpitori e specialisti sui piazzati in grado di cambiare inerzia. Attenzione anche ai singoli: Andrea Adorante e John Yeboah sono in gran forma, mentre per il Mantova spiccano i guizzi di Francesco Ruocco e il peso specifico di Leonardo Mancuso. Sarà una sfida di ritmo e letture, in cui il controllo del centrocampo e le transizioni potrebbero risultare determinanti.

Dopo il 3-0 dell’andata, il Venezia sogna la doppietta stagionale in B: sarebbe la prima volta contro il Mantova .

sogna la doppietta stagionale in B: sarebbe la prima volta contro il . Dopo il primo k.o. interno con i lagunari in Serie B, il Mantova è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi in casa (2 vittorie, 1 pari; 6-2 il totale reti).

è rimasto imbattuto nei tre incroci successivi in casa (2 vittorie, 1 pari; 6-2 il totale reti). Il Mantova ha vinto nell’ultimo turno (2-1 a Padova) dopo aver raccolto appena 2 punti nelle 6 gare precedenti: a novembre l’unica serie di almeno due successi di fila.

ha vinto nell’ultimo turno (2-1 a Padova) dopo aver raccolto appena 2 punti nelle 6 gare precedenti: a novembre l’unica serie di almeno due successi di fila. Venezia in volo con 5 vittorie consecutive: a un passo dal proprio record di 6 in B, centrato anche nell’autunno ’92 con Zaccheroni.

in volo con 5 vittorie consecutive: a un passo dal proprio record di 6 in B, centrato anche nell’autunno ’92 con Zaccheroni. Costruzione manovrata: Mantova (66) e Venezia (60) guidano la B per sequenze da 10+ passaggi chiuse con un tiro o un tocco in area. Dietro, Juve Stabia a 45.

(66) e (60) guidano la B per sequenze da 10+ passaggi chiuse con un tiro o un tocco in area. Dietro, Juve Stabia a 45. Impatto biancorosso: Davis Mensah e Leonardo Mancuso hanno partecipato a oltre 10 gol dalla scorsa stagione; per Mensah spicca la recentissima doppietta.

e hanno partecipato a oltre 10 gol dalla scorsa stagione; per Mensah spicca la recentissima doppietta. Uomo momento arancioneroverde: Andrea Adorante segna da due gare di fila; l’ultima sua doppietta in B è arrivata proprio all’andata contro il Mantova.

Le statistiche stagionali di Mantova e Venezia

Il quadro generale premia il Venezia: 41 punti, miglior difesa tra le prime (16 subiti) e 9 clean sheet. Il Mantova paga qualcosa dietro (29 gol concessi) e in zona realizzativa (18 segnati), ma tiene bene il pallone (oltre il 60% di possesso) e crea volume di tiri non distante dagli avversari. Pressing più aggressivo per i lagunari (PPDA 8,1), più attendista per i virgiliani (11,0). Disciplina: Mantova più sanzionato nei gialli, Venezia con 3 rossi stagionali.

Focus sui singoli: capocannonieri Andrea Adorante (9) per il Venezia e Francesco Ruocco (5) per il Mantova; subito dietro John Yeboah (7) e Leonardo Mancuso (4). Assist: John Yeboah guida i lagunari con 5, ben supportato da Enrique Pérez Muñoz (4) e Antoine Hainaut (3); per i biancorossi spicca Simone Trimboli (3). Cartellini: più ammonito nel Mantova è Cristiano Bani (7), nel Venezia Gianluca Busio (5); rossi: Nicolò Radaelli (1) per il Mantova, e un rosso a testa per John Yeboah, Joël Schingtienne e Alfred Duncan nel Venezia. Portieri: Filip Stankovic a quota 9 clean sheet, Marco Festa a 4.

Mantova Venezia Partite giocate 20 20 Vittorie 5 12 Pareggi 4 5 Sconfitte 11 3 Gol segnati 18 37 Gol subiti 29 16 Clean sheet 4 9 Possesso palla (%) 60,1 62,1 Tiri totali 210 241 Tiri nello specchio 102 109 Precisione tiro (%) 48,57 45,23 Cartellini gialli 45 38 Cartellini rossi 1 3 PPDA 11,0 8,1 Capocannoniere Ruocco 5 Adorante 9 Top assist Trimboli 3 Yeboah 5

FAQ Quando si gioca Mantova-Venezia? Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Venezia? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Venezia? L’arbitro è Marco Piccinini, con assistenti Belsanti e Votta; IV uomo Sacchi G., VAR Giua, AVAR Fourneau.