Mantova-Virtus Entella 6 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 33a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Mantova-Virtus Entella

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Mantova–Virtus Entella è uno scontro salvezza della 33a giornata di Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova domenica 6 aprile 2026 alle ore 15:00. In classifica i biancorossi sono 14° a 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte; 36 gol segnati, 48 subiti), mentre i chiavaresi sono 16° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 31 gol fatti, 45 incassati). Punti pesanti per due squadre in cerca di slancio: fattore casa per il Mantova, risposta esterna attesa dalla Virtus Entella.

Le ultime partite giocate

Il Mantova arriva da un percorso a strappi ma con solidità ritrovata in casa; la Virtus Entella è alterna ma ha saputo piazzare colpi pesanti, tra cui un successo largo nell’ultimo turno interno. Nelle ultime cinque: 7 punti per il Mantova, 9 per la Virtus Entella.

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Mantova ko ok x ok ko Virtus Entella ok ok ko ko ok

Mantova

Palermo-Mantova 2-1; Mantova-Juve Stabia 2-0; Empoli-Mantova 2-2; Mantova-Cesena 3-0; Modena-Mantova 2-1.

Virtus Entella

Virtus Entella-Modena 2-1; Südtirol-Virtus Entella 0-1; Virtus Entella-Avellino 1-2; Pescara-Virtus Entella 3-0; Virtus Entella-Reggiana 3-0.

L’arbitro di Mantova-Virtus Entella

Designato il signor Federico Dionisi di L’Aquila. Assistenti: Emanuele e Zezza. IV ufficiale: Zanotti. Al VAR Volpi, AVAR Del Giovane. Nella Serie B 2025/26 Dionisi ha diretto 12 gare: 5 rigori assegnati, 56 ammonizioni, 1 doppio giallo e 4 rossi diretti, per una media di circa 5 cartellini a partita.

Arbitro: DIONISI

DIONISI Assistenti: EMMANUELE – ZEZZA

EMMANUELE – ZEZZA IV: ZANOTTI

ZANOTTI VAR: VOLPI

VOLPI AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti sul match

Una partita che profuma di punti salvezza e di incroci recenti dal sapore forte. All’andata la Virtus Entella ha piegato il Mantova 1-0, marchiando la sfida con il timbro di un difensore goleador. Da allora, i biancorossi hanno costruito al Danilo Martelli una roccaforte capace di spingere la risalita, mentre i chiavaresi hanno alternato exploit e battute d’arresto, con picchi di intensità e capacità di colpire sulle palle inattive. Numeri e tendenze delineano un confronto tattico acceso: il Mantova ama tenere palla e portare tanti uomini nell’ultimo terzo, la Virtus Entella cerca ampiezza, cross e fisicità sui duelli aerei. Occhi sul duello a distanza tra chi crea tanto ma deve capitalizzare e chi, con poche fiammate, sa indirizzare i match. In più, le statistiche raccontano di strisce contro avversarie di aree geografiche precise e di singoli in evidenza: da un lato attaccanti a secco ma pericolosi, dall’altro un centrale con numeri da punta. Ingredienti ideali per una gara tesa, dove dettagli, piazzati e gestione degli episodi possono fare la differenza.

All’andata, il 14 settembre, 1-0 Entella con rete decisiva e tre punti pesanti contro il Mantova .

con rete decisiva e tre punti pesanti contro il . Mantova in serie utile contro le liguri: tre vittorie di fila (aggregato 7-2), a caccia del poker storico.

in serie utile contro le liguri: tre vittorie di fila (aggregato 7-2), a caccia del poker storico. Virtus Entella contro le lombarde: solo 2 successi nelle ultime 10, ma entrambi arrivati in questa stagione (1-0 al Mantova e 1-0 al Monza ).

contro le lombarde: solo 2 successi nelle ultime 10, ma entrambi arrivati in questa stagione (1-0 al e 1-0 al ). Mantova , muro casalingo: quattro successi nelle ultime cinque in casa (una X), con le due più recenti senza subire gol.

, muro casalingo: quattro successi nelle ultime cinque in casa (una X), con le due più recenti senza subire gol. Virtus Entella altalenante nel 2026: quattro vittorie e cinque sconfitte nelle ultime nove, ma reduce da un 3-0 convincente.

altalenante nel 2026: quattro vittorie e cinque sconfitte nelle ultime nove, ma reduce da un 3-0 convincente. Duello dei “quasi-gol”: Maat Caprini e Nicholas Bonfanti ( Mantova ) e Bernat Guiu ( Entella ) guidano per tiri senza segnare.

e ( ) e ( ) guidano per tiri senza segnare. Uomo-copertina Entella: il difensore Andrea Tiritiello, match-winner all’andata, ha segnato 7 gol tutti in casa; l’ultimo centro esterno in B risale al 21 novembre 2021.

Le statistiche stagionali di Mantova e Virtus Entella

Il Mantova produce più possesso (57,6%) e una migliore precisione al tiro (46,8%) rispetto alla Virtus Entella (46,4% di possesso; 39,3% di tiri nello specchio). I biancorossi hanno segnato 36 gol e incassato 48, i chiavaresi 31 fatti e 45 subiti: leggera superiorità offensiva mantovana, maggiore prudenza ligure. Pressioni: PPDA 10,0 Mantova vs 11,4 Entella. Cartellini più pesanti per i virgiliani, mentre i chiavaresi hanno collezionato più rossi complessivi.

Giocatori: nel Mantova brillano i cannonieri Leonardo Mancuso (7) e Francesco Ruocco (7); in regia creativa spiccano gli assist di Simone Trimboli, Tommaso Marras e Nicolò Radaelli (4). Fair play da registrare: più ammoniti Nicolò Radaelli e Simone Trimboli (9), più espulso Rachid Kouda (2). Tra i pali, 4 clean sheet per Marco Festa. Nella Virtus Entella il capocannoniere è il centrale Andrea Tiritiello (7), seguito da Andrea Franzoni (6); top assist Bernat Guiu e Nermin Karic (4). Più ammonito Ivan Marconi (11), espulsioni condivise per Tiritiello, Guiu, Luca Parodi e Karic (1). In porta spiccano 5 clean sheet per Simone Colombi.

Mantova Virtus Entella Partite giocate 32 32 Vittorie 9 8 Pareggi 7 10 Sconfitte 16 14 Gol fatti 36 31 Gol subiti 48 45 Possesso palla (%) 57,6 46,4 Precisione tiri (%) 46,8 39,3 PPDA 10,0 11,4 Clean sheet (squadra) 6 6 Cartellini gialli (squadra) 74 64 Cartellini rossi (squadra) 2 4 Capocannoniere Leonardo Mancuso/Francesco Ruocco (7) Andrea Tiritiello (7) Top assistman Simone Trimboli/Tommaso Marras/Nicolò Radaelli (4) Bernat Guiu/Nermin Karic (4) Portiere: clean sheet Marco Festa (4) Simone Colombi (5)

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Mantova-Virtus Entella? Domenica 6 aprile 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Mantova-Virtus Entella? Allo Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Chi è l’arbitro di Mantova-Virtus Entella? Il signor Federico Dionisi di L'Aquila; assistenti Emanuele e Zezza; IV ufficiale Zanotti; VAR Volpi; AVAR Del Giovane.