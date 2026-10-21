Intimidazioni social all'esperto palleggiatore, che aveva sbagliato la battuta sul matchpoint per la sua squadra: il messaggio su Instagram e la corsa in commissariato.

È entrato nella storia della Superlega, il massimo campionato di volley maschile, entrando in campo nel match contro Perugia a 46 anni e otto mesi: il giocatore più “esperto” (così si definisce: vietato utilizzare il termine “anziano”) ad aver messo piede su un parquet della vecchia Serie A1. Subito dopo, però, proprio a causa di un errore in quel match, è entrato in un incubo fatto di minacce, ingiurie e intimidazioni deliranti. Manuel Coscione ha raccontato tutto sui social e ha immediatamente sporto denuncia. Chi si cela dietro il profilo fake (e creato evidentemente ad hoc) che ha minacciato lui e la sua famiglia non la passerà liscia.

Chi è Manuel Coscione, il 46enne del record del volley

Coscione è nato il 29 gennaio 1980 a Cuneo e proprio nella città piemontese è tornato da secondo palleggiatore per questa stagione di Superlega. L’altro alzatore, a cui è chiamato a fare da chioccia e a dispensare preziosi consigli, è Bryan Argilagos, promessa della pallavolo azzurra, già nell’orbita della Nazionale di De Giorgi. A casa Coscione è rientrato dopo un lungo girovagare in A2. Ha iniziato nelle giovanili di Cuneo ben trent’anni fa, nel 1995-96, quando la Superlega neanche esisteva. Ha assaggiato la Nazionale, vinto due Coppe Cev e due Coppe Italia, più una promozione dalla A2 con Taranto nel 2021. Di smettere non ne ha proprio voglia. Neanche di fronte a certe porcherie.

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L’errore sul matchpoint in Cuneo-Perugia e le minacce

Durante il match contro Perugia, primo atto della regular season 2026-27, trasmesso per giunta in diretta sulle reti Rai, Coscione si è reso protagonista suo malgrado di un errore: sul matchpoint per l’Acqua Sant’Anna, nel corso del tie-break, ha spedito un servizio in battuta. Giannelli e compagni hanno sfruttato l’occasione e hanno piazzato la rimonta, valsa un successo da due punti. Dopo il match, l’imprevedibile. In calce a un post scritto da Coscione su Instagram due anni fa, delle farneticanti minacce in inglese: “Tutta la tua famiglia sarà uccisa. Quello che hai fatto sul matchpoint ti costerà la vita, o quella di una persona a te vicina. Giuro che non ti lascerò vivo”.

La denuncia di Coscione e la solidarietà della pallavolo

Coscione ha risposto sui social: “Ho sempre dato e sempre darò il massimo in campo, ieri purtroppo non sono riuscito a farlo sempre, ho commesso il mio secondo errore in battuta sul match-ball per noi al quinto set, ma ciò non autorizza nessuno ad attaccarmi sul personale coinvolgendo la mia famiglia e minacciandomi in questo modo con delle frasi che sono totalmente estranee a quello che è il concetto di sport”, ha scritto il palleggiatore.

“Poi non avendo il coraggio di farlo a proprio nome il personaggio ha creato evidentemente un profilo fake commentando un mio post vecchio di 2 anni, ma ho avviato le procedure che secondo me era giusto fare presso le autorità competenti perchè episodi del genere non devono passare in secondo piano. Ormai sembra che sui social tutti si sentano in diritto di dire qualsiasi cosa giudicando, minacciando, diffamando, bullizzando ecc….persone che credo che di persona non avrebbero coraggio neanche di aprire la bocca. Lo Sport è un’altra cosa, ma in generale la mia idea di educazione e rispetto degli altri è totalmente diversa”. Al giocatore la solidarietà, tra gli altri, dell’Associazione Italiana Pallavolisti.

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