Manuel Lazzari è stato operato dopo il brutto infortunio subito nell’amichevole contro la Primavera della Lazio.

Presso la Clinica Pladeia l’ex Spal è stato sottoposto a “un intervento di osteosintesi della frattura del terzo metacarpo della mano destra”, come informa lo stesso club biancoceleste.

“L'intervento è stato effettuato dal professor Guzzini e dal professor Rodia con la consulenza del professor Ferretti ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto a valutazione medica e strumentale per quantificare la ripresa dell'attività agonistica".

Scontata, ovviamente, l’assenza del giocatore per la prima di campionato in programma domenica alle 20.45 in casa della Sampdoria.

SPORTAL.IT | 19-08-2019 22:03