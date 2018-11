Manuel Lazzari: il prezzo e la volontà

Simone Colombarini, patron della Spal, ha parlato con Radio Crc. Soffermandosi anche sul giocatore più richiesto, Manuel Lazzari.

"Quest'anno è cresciuto in maniera eccezionale. Tutti avevano il dubbio che Lazzari fosse un giocatore idoneo alla categoria che la Spal ogni volta si preparava ad affrontare, invece è cresciuto anche più di noi. Quello che sta facendo vedere dimostra che è un giocatore che può giocare in squadre che possano lottare per obiettivi più importanti dei nostri. Con lui abbiamo un ottimo rapporto. Noi con lui ci siamo sempre trovati d'accordo e anche con il suo procuratore. Ci rendiamo conto che Lazzari sta mostrando qualcosa che è superiore a quello per cui la Spal può lottare".

"Mi fa piacere che il Napoli lo segua, anche perché di top team non ce ne sono. Quanto vale Lazzari? La stessa domanda mi era stata posta da un altro collega e io dissi venti milioni. Oggi ha fatto vedere qualcosina in più addirittura. Le cifre possono essere intorno a quelle lì. Una cosa che mi sento di dire è che Lazzari noi lo vogliamo tenere almeno fino a giugno. Un giocatore come Lazzari è importante e noi vogliamo salvarci".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 13:00