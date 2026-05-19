Per la capitana della Roma, autrice di 12 gol e cinque assist, si tratta del secondo riconoscimento dopo quello del campionato 2023-24. A premiarla la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con simili numeri sarebbe stato assurdo il contrario: dodici gol, cinque assist, un ruolo pesantissimo nella conquista dello Scudetto 2025/2026 per la sua Roma. La MVP assoluta della stagione appena conclusa è Manuela Giugliano, la migliore della Serie A Women Athora: non è il primo riconoscimento della carriera per la capitana giallorossa, che già nella stagione 2023-24 si era aggiudicata il premio di miglior giocatrice del campionato. Giugliano ha ricevuto il premio dalla presidente Federica Cappelletti e da Bebe Vio, ospite speciale della serata, durante “Athora Game On – All Stars Night”, l’evento che ha celebrato anche le altre MVP della Serie A.

Miglior portiere e miglior centrocampista 2025/2026

Ma questo è stato solo il riconoscimento più prestigioso della serata. Il premio di miglior portiere è andato ad Astrid Gilardi, protagonista tra i pali del Como Women. A due giocatrici della Roma sono andati anche i premi di miglior difensore e miglior centrocampista: Shukurat Oladipo, MVP come miglior difensore della stagione 2025-26, così come di livello assoluto è stato il campionato di Giulia Dragoni, miglior centrocampista che ha chiuso tra l’altro il campionato con la doppietta al Genoa nell’ultima giornata disputata in casa dalla Roma campione d’Italia.

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Miglior attaccante

Il premio MVP come miglior attaccante se lo è invece aggiudicato Tessa Wullaert, attaccante dell’Inter e capocannoniera del campionato appena concluso con ben 14 reti.

Gol che hanno permesso alla squadra di Piovani di raggiungere il secondo posto e la qualificazione alla prossima UEFA Women’s Champions League. Il premio come miglior Under 23 è stato infine assegnato a Estela Carbonell, esterna spagnola della Juventus, classe 2004 e arrivata la scorsa estate dal Levante.

Gilardi ha vinto anche il premio di “Save of the Season” (Como Women-Fiorentina, 13 dicembre), miglior parata votata da una giuria formata dai giornalisti appartenenti alle testate RAI, DAZN e Sky, broadcaster delle competizioni organizzate dalla Serie A Women. Il “Goal of the Season” è stato invece quello di Valentina Bergamaschi durante Roma-Juventus del 6 dicembre scorso.

Durante ‘Athora Game On – All Stars Night’ sono state formate anche le Top 11 della stagione, sia quella assoluta che quella Under 23, premiate rispettivamente dal Ct della Nazionale Andrea Soncin e dal coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella.

Top 11 Serie A Women Athora

Portiere: Astrid Gilardi (Como Women)

Difensori: Caterina Ambrosi (Parma) – Ivana Andrés (Inter) – Shukurat Oladipo (Roma) – Estela Carbonell (Juventus)

Centrocampiste: Giulia Dragoni (Roma) – Giada Greggi (Roma) – Manuela Giugliano (Roma)

Attaccanti: Cecilie Fløe (Napoli Women) – Martina Piemonte (Lazio) – Tessa Wullaert (Inter)

Top 11 Under 23 Serie A Women Athora