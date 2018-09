Manzi: "Fenati si commenta da solo"

Stefano Manzi ha commentato così il gesto di Romano Fenati, che ha toccato il suo freno in piena gara, follia che gli è costata la bandiera nera.

"Abbiamo avuto un contatto il giro prima, non voluto, ci siamo toccati, siamo finiti nell'erba. Però dopo non mi aspettavo un gesto così. E' un gesto che si racconta da solo. Incontrarlo? No, ma se non lo incontro sto bene lo stesso".

Secondo quanto riporta Sky, il team Marinelli ha comunicato che il centauro romano verrà fermato per 2 gare.

SPORTAL.IT | 09-09-2018 16:10