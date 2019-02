Manzi: "Sarà un anno incredibile"

Stefano Manzi è pronto per gareggiare nel campionato del mondo delle Moto2 con il Team MV Agusta Idea Lavoro Forward Racing.

"La prossima stagione sarà la seconda per me con questa squadra. Sarà un anno incredibile, tutto da scoprire, dove riporteremo in pista dopo tanti anni il costruttore MV Agusta: avremo una moto completamente nuova, costruita da zero, e questo mi trasmette molto entusiasmo ed energia. Abbiamo già testato la F2 in pista e ha risposto bene fin da subito. Mi sono trovato a mio agio in sella e non vedo l’ora di scendere in pista nei test che faremo tra pochi giorni in Spagna" ha raccontato il romagnolo.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 16:25