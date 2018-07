Maracchi da Trapani a Trieste

La Società Trapani Calcio ha confermato la cessione a titolo definitivo alla Triestina del centrocampista Federico Maracchi.

Il calciatore era giunto al Trapani a gennaio 2017 e con la maglia granata ha totalizzato, tra serie B e serie C, 40 presenze e realizzato complessivamente 5 reti (3 in serie B, 2 in serie C).

Nell’ultima finestra di mercato invernale Maracchi era stato ceduto in prestito al Novara in serie B (6 presenze). Alla fine della stagione sportiva il rientro dal prestito ed ora la cessione alla Triestina che milita nel campionato di serie C.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 12:25