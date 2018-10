Maradona è tornato a parlare dell'amata Argentina e, in particolare, di Messi: "Se l'Under 15 perde, è colpa di Messi, se il calendario mette il Racing contro il Boca, è colpa di Messi. Vorrei che ci avesse mandato tutti a ca….".

Il Pibe de Oro si sofferma anche su Scaloni: "E' un grande ragazzo ma non ha le capacità per guidare il traffico". Lo stesso ex Napoli ha indicato come Menotti, Campione del Mondo nel 1978, tornasse ad allenare l'Albiceleste.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 07:20