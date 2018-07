Maradona contro Zanetti

Diego Maradona all’attacco di Javier Zanetti.

In un’intervista rilasciata al sito TyC Sports, il Pibe de Oro non ha risparmiato critiche pesanti alla bandiera dell’Inter: “Si offre sempre per fare tutto. C’è da fare il presidente dell’Inter e lui è il primo. Serve un preparatore fisico e lui vuole farlo. Serve un giocatore e si mette in panchina. Questa attitudine non mi piace”.

Il fuoriclasse argentino ha usato parole dure anche per un altro interista: Mauro Icardi per la storia d'amore con Wanda Nara, ex molgie di Maxi Lopez. In patria sono convinti che questa sua presa di posizione sia costata a Maurito la nazionale albiceleste.

SPORTAL.IT | 23-07-2018 22:50