Maradona: "CR7 si diverte nel campionato italiano"

In una lunga intervista a Marca, Maradona, direttamente dal Messico, ha parlato di tanti argomenti caldi, a partire dal neo tecnico blanco Solari: "Non credo durerà molto". Poi ci si sofferma su Cristiano Ronaldo: "Penso che sia un grande inizio per CR7. Ha dato tutto a Madrid, si sta divertendo nel campionato italiano".

Sul momento di difficoltà del Real Madrid: "Il Real si riprenderà e vincera ancora. E' pur vero che Cristiano Ronaldo continua a fare gol e la gente si chiede perchè è stato venduto. Ma, come dico sempre, Perez è saggio e, se lo ha lasciato andare, è per qualche motivo".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 07:50