Maradona distrugge Scaloni

Diego Maradona ha criticato pesantemente Lionel Scaloni, commissario tecnico della nazionale argentina: "Si parla del Tata Martino come possibile commissario tecnico del Messico e io penso che noi argentini abbiamo il ragazzo Lionel Scaloni, che non ha certo colpa per essere lì dove l'hanno messo, ma il problema è che si è convinto di essere un allenatore che e pensi di andare al Mondiale. Ci può andare, sì, al Mondiale, ma a quello di moto, non a quello di calcio".

"Non è facile allenare il Messico, Martino avrà un compito difficile se la trattativa andrà a buon fine, però in Argentina siamo messi così male che non abbiamo imparato a galleggiare avendo gente come Gustavo Alfaro, Marcelo Gallardo, Guillermo e vari altri. In Argentina ci sono un sacco di bravi allenatori e sulla panchina ci hanno messo Scaloni. Noi argentini viviamo in un mondo al contrario", sono le parole di Dieguito in conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi Dorados di Sinaloa.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 17:55