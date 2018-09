"Maradona è un uomo malato"

La decisione di Maradona di tornare ad allenare in Messico (è alla guida dei Dorados de Sinaloa) continua a far discutere. José Luis Sánchez Solá, tecnico deio Las Vegas Light (USL), ha criticato aspramente la decisione dell'ex Napoli.

"Non farà nulla di buono, non perché non abbia le qualità ma perché non è in grado. E' un essere malato e non l'ha capito chi lo ha assunto e neppure chi gli sta vicino", le dure parole dell'allenatore messicano riportate dal Mundodeportivo.

SPORTAL.IT | 14-09-2018 07:45