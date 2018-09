Maradona eliminato si infuria con l'arbitro

Diego Armando Maradona ancora sconfitto in Messico. I suoi Dorados di Sinaloa sono stati battuti per 2-1 dal Queretaro ed eliminati dalla Coppa del Messico. Come in occasione della sconfitta in campionato, l'ex Pibe de Oro ha attaccato l'arbitro.

"L'arbitro non può dare un calcio di punizione dal limite dell'area a un giocatore che li tira magnificamente. L'arbitro lo conosce bene e lo conosciamo anche noi, perciò siamo stati molto attenti a non fare fallo al limite. Io sotto pressione? La pressione ce l'ha un padre che deve uscire alle 4 di mattina per portare 100 pesos a casa. Le mie tasche sono piene, grazie a Dio".

SPORTAL.IT | 27-09-2018 11:05