Maradona fa 58 anni, ecco gli auguri più belli per El Diez

Quando il 30 ottobre del 1960 nacque nel barrio di Lanus nessuno poteva immaginare che quel bimbo moro e paffutello sarebbe diventato il Dio del calcio. Oggi Diego Maradona compie 58 anni di una vita vissuta sulle Montagne russe, in perenne altalena la tra la vita e la morte, tra trionfi inimmaginabili e tonfi clamorosi. Un esempio vivente della legge del pendolo. Per i suoi 40 anni Gianni Mura, firma di Repubblica, scrisse: “Le brujas, le stregone di Lanus, che per pochi soldi leggevano il futuro, quando Diego venne al mondo videro stelle nelle pozzanghere di fronte all’ospedale, e di quelle parlarono. Un cammino luminoso per il figlio del falegname. Le stregone avevano scartato subito l’acqua sporca, ma le pozzanghere sarebbero tornate sulla sua strada, fino ad assediargli il cuore, ad accorciargli la vita, a strappargli lo strascico di stelle”. E tra buio e luce si sarebbe dipanata la sua carriera e la sua vita.

IL REGALO – Lui ora è in Messico, dove allena i Dorados ed aspetta il regalo più bello (“vedere mio nipote Benjamin”) ma intanto da ogni dove stanno arrivando via social gli auguri per la sua festa. Dal Napoli (“happy birhtday Diego”) dove ha vinto quello che nessuno prima e nessuno dopo è riuscito a fare al figlio napoletano, rinnegato e poi riconosciuto, Diego Armando jr: “Feliz cumple Papá!Es tan difícil no poderte abrazar en este día,es tan difícil no poder estar sentado al lado tuyo,es tan difícil no verte abrazado con Diego Matias!!Daria la vida para poderte ver feliz siempre, en cada momento de tu vida!”. Sportivi, colleghi, tifosi, amici e giornalisti in questa giornata stanno omaggiando il talento dell’argentino, come il direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni: “È arrivato a 58 ed è incredibile: ha vissuto molte vite, alcune le ha bruciate, ha combattuto contro se stesso, si è fatto del male. Non gli perdonano vizi e stravizi, è giusto, ma è stato il calcio più bello di sempre. Una rockstar sesso droga e football. Auguri, Pibe. #Maradona”.

DA CUCCHI A PARDO – Ancora: “Maradona era il più grande di tutti perché faceva con le arance quello che a noi calciatori sembrava impossibile fare col pallone”. Franco Baresi su Diego Armando #Maradona. Oggi, El Pibe De Oro compie 58 anni”- Riccardo Cucchi scrive: “Quando correva sul campo ti levava il fiato. Quando toccava la palla trasformava il gioco in poesia. Era l’essenza del calcio, la sua trasformazione in arte. Ho respirato calcio con il più grande giocatore della storia. Auguri”. Infine il conduttore di Tiki Taka, Pierluigi Pardo: “La libertà di stupire. Il genio e le cadute. Le emozioni e gli errori. Umanissimo, letterario, nella grandezza e nelle fragilità. Per questo (non solo per il talento smisurato) sarai sempre speciale. Discusso e amato alla follia. Auguri. #Maradona”.

SPORTEVAI | 30-10-2018 11:04