Maradona, i medici sono stupiti

I medici che hanno operato Diego Maradona alla testa per rimuovere un coagulo di sangue si sono detti “stupiti” dal veloce recupero dell’ex Pibe de Oro: “Le condizioni per mandarlo a casa ci sono, ma per precauzione abbiamo deciso di tenerlo qua almeno un altro giorno. Sta recuperando bene, come medici siamo contenti. Anche quando sarà dimesso, come per tutti i pazienti, lo terremo sotto controllo nella sua abitazione”.

“L’ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo”, ha detto il medico personale, Leopoldo Luque.

“Dobbiamo essere cauti perché siamo ancora nel periodo post-operatorio. Ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima”, sono le parole riportate dai media argentini.

OMNISPORT | 05-11-2020 18:20