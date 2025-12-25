Maradona, il Napoli invita il Boca Juniors per amichevole in onore del Pibe, ma quando si gioca?

Già nel 2021 avrebbe dovuto esserci una sfida nel segno del Diez ma saltò tutto, il calendario intasato è il problema ma si spera di trovare una data

L’appuntamento esiste da tempo ma era stato sempre rinviato, ora il Napoli ci riprova. L’idea è quella di organizzare un’amichevole in onore di Maradona con il Boca Juniors, la squadra del cuore del Diez. Con la Copa Libertadores di nuovo in calendario, un anno pieno di competizioni e persino un Mondiale nel mezzo, l’agenda promette di essere impegnativa per i Xeneizes ma nelle ultime ore, è arrivata al club la proposta tanto attraente quanto complessa…

Il legame tra i due club

L’idea è concreta: giocare a Napoli una partita che avrebbe un enorme valore simbolico grazie al legame eterno tra i due club, a partire da Diego Armando Maradona, la stella comune morta 5 anni fa. La partita avrebbe anche fatto parte del processo di ristrutturazione dello stadio di Fuorigrotta ma c’è il problema della data, come sottolinea Olè.

I calendari europei sono da sempre molto serrati, con tornei locali e competizioni internazionali quasi senza sosta. Ma il 2026 aggiunge un fattore chiave: la Coppa del Mondo che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico tra l’11 giugno e il 19 luglio.

Il precedente del 2021

A questo panorama dobbiamo aggiungere gli impegni del Boca, che avrà la Copa Libertadores, tornei locali e la Copa Argentina. Trovare una finestra che si chiuda per entrambe le parti non sarà facile.

Sarebbe però una partita piena di simbolismo per la figura di Diego Maradona, in uno stadio che porta il suo nome e l’idea sta generando entusiasmo. Già nel 2021 Boca e Napoli avrebbero dovuto affrontarsi per la Maradona cup, minitorneo con le squadre dove giocò il Pibe e che vide il successo ai rigori del Boca sul Barcellona: proprio il calendario fitto impedì all’ultimo momento al Napoli di partecipare.