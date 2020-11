Maradona: il Napoli prepara un nuovo toccante omaggio al Pibe de Oro

La città di Napoli e il Napoli si preparano ad un nuovo, toccante omaggio per onorare la memoria di Diego Armando Maradona . Come comunicato dalla stessa società partenopea sui propri canali ufficiali, la squadra allenata da Rino Gattuso scenderà in campo con una maglia a strisce bianche e celesti , sul modello della divisa ‘albiceleste’ della nazionale argentina , per rendere ancora una volta omaggio al suo campione.

“Un anno fa, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli – si legge nella nota congiunta del Napoli e dell’azienda torinese -. Insieme speravamo che Diego potesse vederla , magari indossarla ed emozionarsi con noi”.

“La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9^ giornata di campionato , in occasione del match SSC Napoli-Roma – conferma poi il club -. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente”.

L’omaggio del Napoli a Maradona va ad aggiungersi alle numerose iniziative volute da Lega Serie A per ricordare il Pibe de Oro : dal riscaldamento sulle note di ‘Live is Life’ degli Opus alle gigantografie virtuali dedicate al campione scomparso pochi giorni fa, passando per il lutto al braccio , il minuto di silenzio e un altro momento di ricordo allo scoccare del 10′ .

Quella di questa sera contro la Roma , inoltre, sarà una delle ultime sfide che il San Paolo ospiterà chiamandosi così: è ormai imminente, infatti, il cambio di denominazione dell’impianto del capoluogo campano per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. L’amministrazione comunale ha inoltre confermato, secondo quanto riportato da Ansa, che i cimeli lasciati davanti allo stadio dai tifosi saranno conservati in un apposito locale .

