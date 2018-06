Maradona, il sinistro adesso fa piangere

Sosta “ai box” per Diego Maradona alla vigilia di Russia 2018. L’argentino commenterà il Mondiale per una tv del Venezuela, ma prima del via si è sottoposto a una procedura medica in Colombia per fermare l’artrosi che lo sta assalendo al ginocchio sinistro, proprio quello più volte colpito dai difensori avversari durante la leggendaria carriera del ‘Pibe de Oro’. Ad effettuare l’intervento chirurgico è stata l’équipe medica dell'ortopedico Germán Ochoa, medico della Nazionale colombiana, presso la città di Cali.

Il medico, lo stesso che operò Maradona già 10 anni fa a causa di un problema ai menischi e alla cartilagine del ginocchio destro, ha spiegato al quotidiano "El País" che quella subita dall'ex giocatore è una procedura non chirurgica, bensì “ambulatoriale sotto guida ecografica, con una équipe speciale".

SPORTAL.IT | 07-06-2018 20:50