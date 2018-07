Maradona incorreggibile, telefonata in tv e insulti al nipote

Diego Armando Maradona ci ha abituato a comportamenti fuori dalle righe. E anche di recente non si è smentito. El Pibe de Oro è intervenuto telefonicamente in una trasmissione televisiva , “Confrontados” per attaccare il nipote Walter Christian Machuca, figlio della sorella Rita. Il giovane, ospite del programma, stava parlando delle presunte nozze tra lo zio e Rocio Oliva. Apriti cielo. L’ex calciatore ha chiamato e si è rivolto direttamente al nipote definendolo “el cagon numero uno”.

Preso dalla rabbia, Diego ha accusato Walter: “Mi ha distrutto un sacco di auto, mi ha rubato il denaro. Sto vedendo come sta fomentando un programma pieno di falsità. Perché parla di me se neanche sua madre lo vuole? Mi sposo quando decido io, quando mi sposo chiederò la mano a Rocio, la chiederò a lei e non a voi, ancora meno a mio nipote. Neanche la madre può vederlo”.

Questo ennesimo caso che vede protagonista l’argentino si aggiunge al video – diventato virale nelle scorse ore – in cui Maradona viene intervistato da un giornalista di America tv mentre si trova alla guida della sua auto visibilmente ubriaco e confuso. Gli anni passano, ma El Pibe de Oro è sempre lo stesso, controverso e problematico.

VIRGILIO SPORT | 27-07-2018 15:40