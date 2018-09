L'avventura di Maradona alla guida dei Dorados di Sinaloa, in Messico, è iniziata al meglio. La sua nuova squadra si è imposta, per 4-1, ai danni dei Tapachula, in una gara valida per il campionato di seconda divisione messicana.

Scatenato El Diez che ha esultato insieme alla curva di casa. L'ex stella del Napoli ha anche voluto zittire tutti i critici: "Dicevano che non ero buono a far niente… Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo solo vinto una partita".

