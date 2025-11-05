Maradona junior dalla radio alla panchina in Eccellenza: il Portici sceglie il figlio di Diego, i dubbi del web

La nomina ha scatenato le proteste di diversi tifosi della squadra vesuviana che accusano il club di voler solo compiere un'operazione di immagine

Diego Armando Maradona junior torna in panchina: il figlio del Pibe de Oro e Cristina Sinagra è il nuovo allenatore del Portici, club vesuviano che milita nel campionato di Eccellenza. Maradona jr, impegnato anche in radio con una trasmissione sul calcio, non è stato però ben accolto dai suoi nuovi tifosi.

Maradona junior allenatore del Portici

Un Maradona in panchina: è questa la scelta del Portici, club vesuviano che partecipa al girone A dell’Eccellenza campana e che ha affidato la propria squadra a Diego Maradona junior. Il figlio del Pibe de Oro e di Cristina Sinagra torna dunque nel campionato che conosce meglio, avendo già allenato in questa categoria il Napoli United, il Pompei e il Montecalcio, squadra lasciata un anno fa, a ottobre 2024, prima dell’esperienza nella quinta divisione spagnola con l’Ibarra.

L’impegno in radio

Maradona junior alternerà il suo nuovo incarico in panchina con gli impegni radiofonici: da meno di un mese, infatti, l’emittente Radio Kiss Kiss Napoli gli ha affidato una rubrica quotidiana, “Diego c’è”, un contenitore in cui il figlio del Diez alterna analisi dell’attualità calcistica con aneddoti sul padre e chiacchierate con i tifosi. Un’attività che però, evidentemente, non bastava a soddisfare la fame di calcio di Dieguito, pronto dunque ad una nuova avventura nel mondo dilettantistico campano.

I dubbi dei tifosi sul web

L’accoglienza per Maradona junior al Portici, in realtà, non è stata finora delle migliori. Dopo l’annuncio ufficiale da parte del club vesuviano, i tifosi hanno pubblicato diversi commenti sui social, dicendosi insoddisfatti della scelta dei dirigenti: molti erano contrari all’addio del predecessore Savio Sarnataro, allenatore che lascia il Portici al 7° posto in classifica con 18 punti, a -1 dalla zona playoff.

“Il curriculum di Sarnataro è migliore di quello di Maradona, solo che gli manca il nome…”, attacca Stefano sulla pagina ufficiale del Portici. “Tra i due allenatori c’è un abisso”, concorda Fabio. “Se la società vuole la promozione deve realizzare un progetto serio, non affidarsi al figlio di D10S solo per avere un po’ di visibilità”, aggiunge Raffaele. “Scelto solo per il nome”, aggiunge Francesco. Ma c’è anche chi difende Dieguito: “Maradona non ha fatto male come allenatore in Eccellenza, chi critica non lo conosce”, scrive Nicola.