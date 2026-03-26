Dalle ferite mai rimarginate per Maradona al confronto eterno con Messi, fino al dolore fisico dopo il ritiro: il racconto senza filtri di Batistuta tra calcio, rimpianti e verità scomode

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

C’è un filo invisibile che lega l’Argentina del mito a quella contemporanea: parte da Diego Armando Maradona, attraversa la poesia calcistica di Lionel Messi e si ferma sulla potenza e la concretezza di Gabriel Batistuta. Tre epoche, tre simboli, un’unica identità. E proprio Batistuta, nella serie Rio Ferdinand Presents, ha aperto uno squarcio emotivo che va oltre il calcio: una riflessione cruda, personale, a tratti dolorosa sul Pibe de Oro, sull’eredità dell’Albiceleste e su ciò che resta dopo il mito. L’intervista, ripresa anche da Marca, si muove tra memoria e coscienza, tra grandezza e fragilità. E quando il discorso scivola su Diego, il tono cambia.

Batistuta e la morte di Maradona

“È morto da solo. Nessuno era con lui. È morto come un cane“: Batistuta non addolcisce nulla. Il giudizio è netto, quasi brutale, ma nasce da un dolore evidente. Non c’è accusa diretta, ma una riflessione collettiva che coinvolge tutti, compreso sé stesso. “Mi sono maledetto anch’io, perché avrei potuto essere uno dei suoi punti di riferimento. Se vuoi, puoi aiutare qualcuno quando ne ha bisogno“. Un’autocritica rara nel mondo del calcio, che si allarga poi al contesto che ha circondato Maradona per tutta la sua vita. “Non è stata colpa di nessuno”, ha chiarito, prima di indicare un ambiente privo di freni: “Nessuno gli ha mai detto di no quando era giovane. Andava tutto bene. È stato un grosso errore”. Parole che raccontano non solo la fine di un uomo, ma anche il fallimento di un sistema incapace di proteggere uno dei suoi più grandi talenti.

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“Maradona era ed è il migliore”

“Maradona e Messi sono diversi. Messi ha segnato 1.000 gol e Maradona 200. Messi è un tipo tranquillo, Maradona non lo era”. Il confronto eterno del calcio argentino non poteva mancare. Batistuta lo affronta senza esitazioni, distinguendo numeri, personalità e impatto: “Maradona era ed è il migliore, perché sapeva giocare, sapeva controllare l’arbitro, gli avversari, era capace di fare cose incredibili. Messi può farlo, ma penso che non abbia lo stesso carisma”. Una posizione chiara, coerente con quanto ha sempre sostenuto. Non è una questione di statistiche, ma di aura, di leadership, di presenza scenica. Eppure, nel suo discorso, non c’è ridimensionamento di Messi, ma piuttosto il riconoscimento di due grandezze diverse.

Il dolore dell’infortunio

“Tagliatemi la gamba”. È forse la frase più scioccante dell’intervista, quella che sposta il racconto dal campo alla vita reale. Batistuta parla del dolore fisico che lo ha accompagnato dopo il ritiro, culminato in un intervento alla caviglia nel 2019. “Non volevo più provare dolore, mai più. Non importa se hai due piedi o due protesi. Non volevo più soffrire. Tutto per il calcio. Il calcio mi ha dato tanto, ma mi ha anche tolto tanto”. Un passaggio che ridimensiona la gloria, mostrando il prezzo pagato da chi ha vissuto il calcio ai massimi livelli. Nel resto della conversazione emergono anche frammenti di carriera e storia: dall’esordio mondiale nel 1994 – tre gol alla Grecia nello stesso giorno dell’ultimo sigillo di Maradona con l’Argentina – fino alla rivalità con l’Inghilterra, alimentata anche dal contesto della Guerra delle Falkland.

C’è spazio anche per il celebre 2-2 di Francia ’98 contro l’Inghilterra, ricordato insieme a Ferdinand, e per un dettaglio personale che umanizza tutto: la nascita del figlio Joaquín nello stesso giorno della partita. Batistuta restò in ritiro. E segnò. Infine, uno sguardo al presente e al futuro: nomi come Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lautaro Martínez per Batistuta rappresentano la nuova generazione, ma con una certezza: il fiuto del gol, quello, non si insegna. Gabriel resta così, anche oggi, una voce fuori dal coro. Diretta, a volte scomoda. Ma proprio per questo autentica. Anche quando fa male.