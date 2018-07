Maradona non cambia idea su Sergio Ramos

Diego Maradona torna sulla polemica con Sergio Ramos e ribadisce il suo pensiero: il centrale della Spagna non è un fuoriclasse.

"Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi. Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può diventare il leader della Nazionale, ma per me non lo è ancora. Non m'importa cosa dice la gente di me e continuo a pensare liberamente", sono le parole riportate da Premium Sport.

Ramos alcuni giorni fa aveva ribattuto dichiarando che considerava Messi nettamente più forte di Dieguito.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 12:15