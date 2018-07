Maradona non lo vogliono neanche gratis

Il più grande calciatore della storia dell'Argentina e per molti di tutti i tempi, al mondo. Ma Diego Armando Maradona da commissario tecnico non ha lasciato un grande ricordo di sé.

Alla guida dell’Albiceleste nel Mondiale 2010 l’ex numero 10 non è stato infallibile per usare un eufemismo: è riuscito ad arrivare fino ai quarti di finale prima di essere messo ko in maniera pesante dalla Germania con un netto 4-0 grazie alla doppiette di Miro Klose e alle reti di Muller e Friedrich.

Per questo non sorprende la reazione dei tifosi biancocelesti all'ennesima sparata del 'Pibe de Oro': 'Tornerei a guidare la Seleccion anche gratis" si è infervorato.

Una ennesima provocazione quella di Maradona che non fa altro che peggiorare ancora di più la situazione che sta attualmente vivendo la Federcalcio argentina che deve ancora decidere cosa fare di Sampaoli.

L’esonero dell’ex allenatore del Siviglia sarebbe un vero suicidio per le casse della Federazione che sarebbe obbligata a sborsare quasi 20 milioni di euro.

Decisamente troppo per l’Argentina che spera di arrivare ad una separazione di comune accordo con Sampaoli che non è più ben visto in patria né dai calciatori né dai tifosi.

"Mi fa male il cuore a soffrire a 57 anni per questa squadra, battuta da una nazionale che non credo sia tra le migliori. Distruggiamo con facilità quello che costruiamo con molto sforzo” ha detto Maradona dopo il duro ko rimediato agli ottavi del Mondiale dall’Argentina contro la Francia che ha vinto 4-3.

L’ex Pibe de Oro poi si è sbilanciato e ha rivelato di vedere il Brasile favorito per il successo finale: “Mi piace come Tite sta gestendo la squadra ma al Messico non si poteva chiedere di più. Neymar? Bisogna dirgli 'o fai piangere o fai ridere'. Quando è stato calpestato dal messicano prima si è messo a piangere e poi ha iniziato a correre: o è fallo e ammonizione dell'avversario oppure era simulazione di Neymar”.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 13:30