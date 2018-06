Maradona: "Notizie false su di me"

Maradona, protagonista assoluto durante e dopo la sfida vinta dall'Argentina con la Nigeria, ha voluto fare chiarezza sul proprio stato di salute, dopo il ricovero all'ospedale di San Pietroburgo: "Dico a tutto il mondo che sono molto vivo e ben curato", le sue parole durante la trasmissione De la Mano del Diez.

Il leggendario 10 argentino è andato oltre: "Notizie false su di me, in rete sono state dette tante menzogne". Maradona ha fatto i complimenti anche al Messico, qualificato per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo: "E' stato il Paese che ha animato questa prima fase del Mondiale e merita di aver passato il turno".

SPORTAL.IT | 28-06-2018 09:00